Мельникова рассказала об отношениях со Смольяниновым после развода
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Утиная охота" в театре им. Ермоловой
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова в интервью WMJ рассказала об отношениях с Артуром Смольяниновым после развода. Пара воспитывает двоих детей.
"За карьерами друг друга мы, конечно же, следим. Мы никогда в семейной жизни и после нее ничего не репетировали друг с другом. Однако мы до сих пор можем что-либо обсудить, мы в прекрасных отношениях. Я вижу, что Артур делает удивительные вещи на экране, я за него очень рада", – отметила Дарья.
Недавно состоялась премьера фильма "Соври мне правду", где Мельникова сыграла главную роль вместе с Павлом Прилучным. Некоторые поклонники заподозрили звезд в романе, однако артистка опровергла эти домыслы.
"Приходят два человека, и у них задача – играть любовников. Вы артисты, вы выбрали эту профессию, вы выбрали сниматься в этом фильме. У меня от Паши исключительно ощущение полного профессионализма, он не переходил граней, и мне было абсолютно спокойно", – заключила Мельникова.
О разводе Мельниковой и Смольянинова стало известно в начале лета. Они поженились в 2013 году.