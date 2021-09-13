https://ria.ru/20210913/melnikova-1749906853.html

Мельникова рассказала об отношениях со Смольяниновым после развода

Мельникова рассказала об отношениях со Смольяниновым после развода - РИА Новости, 13.09.2021

Мельникова рассказала об отношениях со Смольяниновым после развода

Актриса Дарья Мельникова в интервью WMJ рассказала об отношениях с Артуром Смольяниновым после развода. Пара воспитывает двоих детей. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T20:52

2021-09-13T20:52

2021-09-13T20:52

шоубиз

артур смольянинов

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова в интервью WMJ рассказала об отношениях с Артуром Смольяниновым после развода. Пара воспитывает двоих детей.Недавно состоялась премьера фильма "Соври мне правду", где Мельникова сыграла главную роль вместе с Павлом Прилучным. Некоторые поклонники заподозрили звезд в романе, однако артистка опровергла эти домыслы.О разводе Мельниковой и Смольянинова стало известно в начале лета. Они поженились в 2013 году.

https://ria.ru/20210729/malnikova-1743401398.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур смольянинов, знаменитости, отношения