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Наука
https://ria.ru/20210913/kuzgtu-1749373008.html
В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт - РИА Новости, 13.09.2021
В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
Уникальную всеобъемлющую систему пылегазового контроля для угледобывающих предприятий создают ученые Кузбасского государственного технического университета... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T03:00
2021-09-13T03:00
наука
технологии
кемерово
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Уникальную всеобъемлющую систему пылегазового контроля для угледобывающих предприятий создают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам разработчиков, система, не имеющая аналогов в мире, сможет предотвращать аварии на шахтах, автоматически контролируя уровень взрывоопасных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.При добыче угля шахтным способом постоянную угрозу представляет избыток взрывоопасной газопылевой смеси, состоящей из угольной пыли и газов (метан, углекислый газ, водород), присутствующих в полостях породы. Ежегодно происходят десятки взрывов газопылевой смеси в шахтах по всему миру, сообщили ученые КузГТУ.Для предотвращения подобных аварий применяют датчики нескольких типов, позволяющие оценить концентрацию опасных веществ в воздухе. Специалисты КузГТУ первыми в мире приступили к разработке комплексной автоматизированной системы, которая интегрирует в себе все средства газопылевого контроля на предприятии.Программная часть системы будет опираться на подробную модель предприятия, собранную из точных "цифровых двойников" отдельных элементов инфраструктуры. По словам разработчиков, это позволит детально визуализировать процессы, происходящие в атмосфере различных участков шахты."В рамках проекта еще предстоит доработать усовершенствованную платформу DustGas 2, а также технологию пылегазового анализа с помощью зондирующего пучка лазера и испытательные стенды для проверки взрывоустойчивого шахтного оборудования", – отметил Хорешок.Индустриальным партнером университета в рамках проекта выступает компания ООО "Горный-ЦОТ". Система, как уверены создатели, будет востребована на рынках стран с развитой угольной промышленностью, таких как Австралия, Индия, Китай, Таджикистан и другие.Исследование проводится в рамках проекта "Системы пылегазового контроля для промышленных предприятий со встраиваемой цифровой платформой DustGas" комплексной научно-технической программы "Чистый уголь — Зеленый Кузбасс" НОЦ мирового уровня "Кузбасс".
https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html
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технологии, кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
03:00 13.09.2021
 

В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочий в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
Рабочий в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Уникальную всеобъемлющую систему пылегазового контроля для угледобывающих предприятий создают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам разработчиков, система, не имеющая аналогов в мире, сможет предотвращать аварии на шахтах, автоматически контролируя уровень взрывоопасных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
При добыче угля шахтным способом постоянную угрозу представляет избыток взрывоопасной газопылевой смеси, состоящей из угольной пыли и газов (метан, углекислый газ, водород), присутствующих в полостях породы. Ежегодно происходят десятки взрывов газопылевой смеси в шахтах по всему миру, сообщили ученые КузГТУ.
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Для предотвращения подобных аварий применяют датчики нескольких типов, позволяющие оценить концентрацию опасных веществ в воздухе. Специалисты КузГТУ первыми в мире приступили к разработке комплексной автоматизированной системы, которая интегрирует в себе все средства газопылевого контроля на предприятии.

"В новой системе мы объединяем на основе оригинальной цифровой платформы DustGas 2 наши разработки в области контроля и подавления газопылевой смеси, отлично зарекомендовавшие себя на предприятиях России и зарубежья. Такое мощное средство мониторинга позволит в реальном времени получать данные о концентрации пыли и параметрах загазованности в шахте, что серьезно повысит безопасность труда", – рассказал директор Горного института КузГТУ, профессор Алексей Хорешок.

Программная часть системы будет опираться на подробную модель предприятия, собранную из точных "цифровых двойников" отдельных элементов инфраструктуры. По словам разработчиков, это позволит детально визуализировать процессы, происходящие в атмосфере различных участков шахты.
"В рамках проекта еще предстоит доработать усовершенствованную платформу DustGas 2, а также технологию пылегазового анализа с помощью зондирующего пучка лазера и испытательные стенды для проверки взрывоустойчивого шахтного оборудования", – отметил Хорешок.
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Индустриальным партнером университета в рамках проекта выступает компания ООО "Горный-ЦОТ". Система, как уверены создатели, будет востребована на рынках стран с развитой угольной промышленностью, таких как Австралия, Индия, Китай, Таджикистан и другие.
Исследование проводится в рамках проекта "Системы пылегазового контроля для промышленных предприятий со встраиваемой цифровой платформой DustGas" комплексной научно-технической программы "Чистый уголь — Зеленый Кузбасс" НОЦ мирового уровня "Кузбасс".
 
НаукаТехнологииКемеровоНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
 
 
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