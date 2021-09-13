16:38 13.09.2021 (обновлено: 19:15 13.09.2021)
В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"
В Калининградской области полиция задержала мужчину, несшего коноплю "в подарок жене"
© Фото : УМВД России по Калинградской областиСотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли
© Фото : УМВД России по Калинградской области
КАЛИНИНГРАД, 13 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Немана Калининградской области с килограммом конопли, который пояснил, что нес ее в подарок своей супруге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции рассказали, что ранним утром во время дежурства сотрудники ДПС заметили мужчину с пакетом, который пересекал проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы остановили нарушителя и попросили показать, что находится в пакете, но он бросился бежать.
"К задержанию злоумышленника подключился оперативник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Беглец был задержан на соседней улице. В присутствии понятых сотрудники полиции вскрыли пакет и изъяли из него части растений со специфическим запахом. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркосодержащим растением конопля весом более килограмма, что относится к крупному размеру. Мужчина пояснил, что нес коноплю в подарок своей супруге", - сказали в УМВД.
© Фото : УМВД России по Калинградской областиСотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли
© Фото : УМВД России по Калинградской области
Сотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), максимальное наказание по которой - до 10 лет лишения свободы. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.
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