https://ria.ru/20210913/konoplya-1749886444.html

В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"

В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене" - РИА Новости, 13.09.2021

В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"

Полицейские задержали жителя Немана Калининградской области с килограммом конопли, который пояснил, что нес ее в подарок своей супруге, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:38

2021-09-13T16:38

2021-09-13T19:15

происшествия

калининградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

россия

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КАЛИНИНГРАД, 13 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Немана Калининградской области с килограммом конопли, который пояснил, что нес ее в подарок своей супруге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.В полиции рассказали, что ранним утром во время дежурства сотрудники ДПС заметили мужчину с пакетом, который пересекал проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы остановили нарушителя и попросили показать, что находится в пакете, но он бросился бежать."К задержанию злоумышленника подключился оперативник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Беглец был задержан на соседней улице. В присутствии понятых сотрудники полиции вскрыли пакет и изъяли из него части растений со специфическим запахом. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркосодержащим растением конопля весом более килограмма, что относится к крупному размеру. Мужчина пояснил, что нес коноплю в подарок своей супруге", - сказали в УМВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), максимальное наказание по которой - до 10 лет лишения свободы. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.

https://ria.ru/20210806/kaliningrad-1744741452.html

https://ria.ru/20210422/glavvrach-1729401581.html

калининградская область

россия

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происшествия, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, россия