Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/konoplya-1749886444.html
В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"
В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене" - РИА Новости, 13.09.2021
В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"
Полицейские задержали жителя Немана Калининградской области с килограммом конопли, который пояснил, что нес ее в подарок своей супруге, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:38
2021-09-13T19:15
происшествия
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749911471_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_b67a67ec7ce4c31f4b42916c1ffbe44f.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Немана Калининградской области с килограммом конопли, который пояснил, что нес ее в подарок своей супруге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.В полиции рассказали, что ранним утром во время дежурства сотрудники ДПС заметили мужчину с пакетом, который пересекал проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы остановили нарушителя и попросили показать, что находится в пакете, но он бросился бежать."К задержанию злоумышленника подключился оперативник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Беглец был задержан на соседней улице. В присутствии понятых сотрудники полиции вскрыли пакет и изъяли из него части растений со специфическим запахом. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркосодержащим растением конопля весом более килограмма, что относится к крупному размеру. Мужчина пояснил, что нес коноплю в подарок своей супруге", - сказали в УМВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), максимальное наказание по которой - до 10 лет лишения свободы. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.
https://ria.ru/20210806/kaliningrad-1744741452.html
https://ria.ru/20210422/glavvrach-1729401581.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749911471_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_7c771c2911fe0776b1ac47dac6b4ff9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, россия
16:38 13.09.2021 (обновлено: 19:15 13.09.2021)
 
В Калининградской области задержали мужчину с коноплей "в подарок жене"

В Калининградской области полиция задержала мужчину, несшего коноплю "в подарок жене"

© Фото : УМВД России по Калинградской областиСотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли
Сотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : УМВД России по Калинградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Немана Калининградской области с килограммом конопли, который пояснил, что нес ее в подарок своей супруге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции рассказали, что ранним утром во время дежурства сотрудники ДПС заметили мужчину с пакетом, который пересекал проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы остановили нарушителя и попросили показать, что находится в пакете, но он бросился бежать.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 17:58
Калининградский пенсионер пытался дать взятку, чтобы не сесть за наркотики
"К задержанию злоумышленника подключился оперативник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Беглец был задержан на соседней улице. В присутствии понятых сотрудники полиции вскрыли пакет и изъяли из него части растений со специфическим запахом. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркосодержащим растением конопля весом более килограмма, что относится к крупному размеру. Мужчина пояснил, что нес коноплю в подарок своей супруге", - сказали в УМВД.
© Фото : УМВД России по Калинградской областиСотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли
Сотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : УМВД России по Калинградской области
Сотрудники полиции задержали в Немане мужчину с килограммом конопли
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), максимальное наказание по которой - до 10 лет лишения свободы. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.
Вид на Морской порт города Певек - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 09:37
На Чукотке главврач купил наркотики от имени медучреждения
 
ПроисшествияКалининградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния