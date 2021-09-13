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В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России
В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России - РИА Новости, 13.09.2021
В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России
У России есть возможности предлагать решения "климатических вопросов", в частности, производя "зеленый" водород для экспорта в Европу, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T06:54
2021-09-13T10:43
в мире
экология
европа
москва
петербургский международный экономический форум (фонд)
экология в россии
россия
тадзио шиллинг
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. У России есть возможности предлагать решения "климатических вопросов", в частности, производя "зеленый" водород для экспорта в Европу, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.При этом Шиллинг отметил, что Россия могла бы в том числе выиграть, применяя решения, технологии, подходы и опыт, которые есть у Европы. "Об этих вопросах и темах можно говорить и на традиционных площадках. В каждой второй сессии, например, программы ПМЭФ была "зеленая" повестка. Многие сессии на ВЭФ в этом году посвящены этой тематике", - добавил собеседник агентства.Кроме того, он подчеркнул, что существует возможность организовать взаимодействие ЕС и России по климатической повестке и через новые каналы и платформы, а АЕБ готова этому способствовать."В ассоциации есть платформа "Зеленая инициатива", где ведется работа по трем направлениям – будущее энергетики, управление углеродными выбросами и зеленое финансирование – это как раз основные направления, по которым сейчас работает государство и российский бизнес", - пояснил Шиллинг.Читайте полный текст интервью Тадзио Шиллинга &gt;&gt;
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в мире, экология, европа, москва, петербургский международный экономический форум (фонд), экология в россии, россия, тадзио шиллинг
06:54 13.09.2021 (обновлено: 10:43 13.09.2021)
 
В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России

Представитель АЕБ Шиллинг: России есть что предложить ЕС в "климатическом вопросе"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. У России есть возможности предлагать решения "климатических вопросов", в частности, производя "зеленый" водород для экспорта в Европу, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.
"Климатический "вызов" – отнюдь не новый, мы уже 20-30 лет обсуждаем глобальное потепление, но последние два-три года проблема стала безотлагательной... У России тоже есть возможности в этом направлении, которые интересны для Европы. Сейчас, например, широко обсуждается водородная повестка - потенциал России в производстве "зеленого" водорода для экспорта в Европу", - сказал он.
При этом Шиллинг отметил, что Россия могла бы в том числе выиграть, применяя решения, технологии, подходы и опыт, которые есть у Европы. "Об этих вопросах и темах можно говорить и на традиционных площадках. В каждой второй сессии, например, программы ПМЭФ была "зеленая" повестка. Многие сессии на ВЭФ в этом году посвящены этой тематике", - добавил собеседник агентства.
Кроме того, он подчеркнул, что существует возможность организовать взаимодействие ЕС и России по климатической повестке и через новые каналы и платформы, а АЕБ готова этому способствовать.
"В ассоциации есть платформа "Зеленая инициатива", где ведется работа по трем направлениям – будущее энергетики, управление углеродными выбросами и зеленое финансирование – это как раз основные направления, по которым сейчас работает государство и российский бизнес", - пояснил Шиллинг.
Читайте полный текст интервью Тадзио Шиллинга >>
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