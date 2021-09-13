https://ria.ru/20210913/klimat-1749799297.html

В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России

В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России - РИА Новости, 13.09.2021

В Ассоциации европейского бизнеса оценили экологический потенциал России

У России есть возможности предлагать решения "климатических вопросов", в частности, производя "зеленый" водород для экспорта в Европу, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T06:54

2021-09-13T06:54

2021-09-13T10:43

в мире

экология

европа

москва

петербургский международный экономический форум (фонд)

экология в россии

россия

тадзио шиллинг

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. У России есть возможности предлагать решения "климатических вопросов", в частности, производя "зеленый" водород для экспорта в Европу, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.При этом Шиллинг отметил, что Россия могла бы в том числе выиграть, применяя решения, технологии, подходы и опыт, которые есть у Европы. "Об этих вопросах и темах можно говорить и на традиционных площадках. В каждой второй сессии, например, программы ПМЭФ была "зеленая" повестка. Многие сессии на ВЭФ в этом году посвящены этой тематике", - добавил собеседник агентства.Кроме того, он подчеркнул, что существует возможность организовать взаимодействие ЕС и России по климатической повестке и через новые каналы и платформы, а АЕБ готова этому способствовать."В ассоциации есть платформа "Зеленая инициатива", где ведется работа по трем направлениям – будущее энергетики, управление углеродными выбросами и зеленое финансирование – это как раз основные направления, по которым сейчас работает государство и российский бизнес", - пояснил Шиллинг.Читайте полный текст интервью Тадзио Шиллинга >>

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