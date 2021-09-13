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"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина
"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина - РИА Новости, 13.09.2021
"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина
Украинский политолог Валентин Гайдай заявил, что Владимир Зеленский может попытаться провести кулуарную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на одной РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T21:35
2021-09-13T21:35
2021-09-13T21:35
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинский политолог Валентин Гайдай заявил, что Владимир Зеленский может попытаться провести кулуарную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на одной из международных площадок.Его выступление опубликовано на Youtube-канале медиагруппы "Голос"."Форум в Давосе, или Генассамблея ООН, или саммит Большой двадцатки <…> — это потенциальная возможность переговорить с сильными мира сего", — сказал он.По мнению Гайдая, сейчас в Киеве заинтересованы в том, чтобы Зеленский встретился с Путиным. Политолог подчеркнул, что в интересах Украины избежать сценария, при котором политикам придется ждать других лидеров "у туалета"."Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно", — добавил он.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН. Мероприятие откроется 14 сентября, а неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября.
https://ria.ru/20210912/vstrecha-1749750868.html
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в мире, украина, сша, оон, владимир путин, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, ситуация на украине, россия
"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина
Украинский политолог Гайдай допустил, что Зеленский начнет караулить Путина на форумах