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"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина

"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина - РИА Новости, 13.09.2021

"Не стоит ждать у туалета". Зеленского призвали не караулить Путина

Украинский политолог Валентин Гайдай заявил, что Владимир Зеленский может попытаться провести кулуарную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на одной РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T21:35

2021-09-13T21:35

2021-09-13T21:35

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинский политолог Валентин Гайдай заявил, что Владимир Зеленский может попытаться провести кулуарную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на одной из международных площадок.Его выступление опубликовано на Youtube-канале медиагруппы "Голос"."Форум в Давосе, или Генассамблея ООН, или саммит Большой двадцатки <…> — это потенциальная возможность переговорить с сильными мира сего", — сказал он.По мнению Гайдая, сейчас в Киеве заинтересованы в том, чтобы Зеленский встретился с Путиным. Политолог подчеркнул, что в интересах Украины избежать сценария, при котором политикам придется ждать других лидеров "у туалета"."Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно", — добавил он.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН. Мероприятие откроется 14 сентября, а неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

https://ria.ru/20210912/vstrecha-1749750868.html

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