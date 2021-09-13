https://ria.ru/20210913/izrail-1749819252.html
В Израиле рассказали, каких туристов пустят в страну первыми
В Израиле рассказали, каких туристов пустят в страну первыми - РИА Новости, 13.09.2021
В Израиле рассказали, каких туристов пустят в страну первыми
В Израиле спрогнозировали сроки открытия границ для россиян и назвали категории путешественников, которых пустят в первую очередь, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:42
2021-09-13T13:42
2021-09-13T13:42
туризм
израиль
москва
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новости - туризм
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зарина догузова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Израиле спрогнозировали сроки открытия границ для россиян и назвали категории путешественников, которых пустят в первую очередь, сообщает АТОР.В Москве с визитом побывал новый министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Он провел встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой, ведущими туроператорами и крупнейшими авиакомпаниями.Чиновник рассказал, что страна планирует открыть границы для россиян в октябре. На первом этапе — путешествующим в составе организованных групп численностью от пяти до 30 гостей. Соответствующая схема в Израиле уже отработана: пилотная программа была запущена в мае этого года. Однако в августе ее приостановили из-за роста новых случаев коронавируса.В рамках пилотной схемы организованные туристы должны иметь подтверждение второй вакцинации, сделанной в течение последних шести месяцев, либо справку о третьей прививке. Иностранцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия и пройти серологический анализ (на антитела) в аэропорту Бен-Гурион.Как отметил Йоэль Развозов, сейчас рассматривается вопрос об участии россиян в программе для туристических групп. Дело в том, что наши вакцины Израиль не принимает. Но обсуждается возможность взаимного признания сертификатов о прививке.По оценкам министра, вероятно, что в ноябре будет разрешен въезд и самостоятельным туристам.К настоящему моменту Россия не возобновила авиасообщение с Израилем: выполняются грузопассажирские рейсы, на которые туристам попасть нельзя.
https://ria.ru/20210906/evreyskiynovyygod-1748035915.html
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израиль, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, зарина догузова, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
В Израиле спрогнозировали сроки открытия границ для россиян и назвали категории путешественников, которых пустят в первую очередь, сообщает
АТОР.
В Москве с визитом побывал новый министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Он провел встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой, ведущими туроператорами и крупнейшими авиакомпаниями.
Чиновник рассказал, что страна планирует открыть границы для россиян в октябре. На первом этапе — путешествующим в составе организованных групп численностью от пяти до 30 гостей. Соответствующая схема в Израиле уже отработана: пилотная программа была запущена в мае этого года. Однако в августе ее приостановили из-за роста новых случаев коронавируса.
В рамках пилотной схемы организованные туристы должны иметь подтверждение второй вакцинации, сделанной в течение последних шести месяцев, либо справку о третьей прививке. Иностранцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия и пройти серологический анализ (на антитела) в аэропорту Бен-Гурион.
Как отметил Йоэль Развозов, сейчас рассматривается вопрос об участии россиян в программе для туристических групп. Дело в том, что наши вакцины Израиль не принимает. Но обсуждается возможность взаимного признания сертификатов о прививке.
По оценкам министра, вероятно, что в ноябре будет разрешен въезд и самостоятельным туристам.
К настоящему моменту Россия не возобновила авиасообщение с Израилем: выполняются грузопассажирские рейсы, на которые туристам попасть нельзя.