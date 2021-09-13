https://ria.ru/20210913/geroy_rossii-1749900745.html

Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России

Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России - РИА Новости, 13.09.2021

Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России

Организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:59

2021-09-13T17:59

2021-09-13T17:59

общество

сергей шойгу

дмитрий саблин

боевое братство

черноморский флот вмф россии

игорь касатонов

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову за решение госстратегической задачи по сохранению основных сил Черноморского флота, говорится в обращении."Сегодня Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны с ходатайством о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову, сохранившему для страны её Черноморский флот … за заслуги перед государством и народом",- говорится в сообщении организации к министру, которое имеется в распоряжении агентства.Так, депутат ГД, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин пояснил, что сегодня россияне нуждаются именно в таких людях как Касатонов."В декабре этого года исполнится 30 лет Беловежским соглашениям, распаду СССР, который наш президент назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Мы должны помнить людей, которые в хаосе развала экономики, социальной сферы, армии оставались верны долгу и Родине. Адмирал Касатонов, твёрдо заявивший властям новой, независимой Украины, что принимать присягу чужого государства - это предательство, сумевший в течение полугода, пока не было принято политическое решение о судьбе Черноморского флота, сохранять его, взяв ответственность на себя, должен стать примером для нас. В непростые времена все держится на твёрдых, думающих о России людях, которые не боятся принимать решения. Для рывка вперёд стране сегодня нужны именно такие люди", - сказал Саблин РИА Новости.

https://ria.ru/20210725/kasatonov-1742560779.html

https://ria.ru/20210513/flot-1732051912.html

россия

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общество, сергей шойгу, дмитрий саблин, боевое братство, черноморский флот вмф россии, игорь касатонов, россия