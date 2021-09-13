https://ria.ru/20210913/geroy_rossii-1749900745.html
Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России
Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России - РИА Новости, 13.09.2021
Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России
Организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:59
2021-09-13T17:59
2021-09-13T17:59
общество
сергей шойгу
дмитрий саблин
боевое братство
черноморский флот вмф россии
игорь касатонов
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову за решение госстратегической задачи по сохранению основных сил Черноморского флота, говорится в обращении."Сегодня Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны с ходатайством о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову, сохранившему для страны её Черноморский флот … за заслуги перед государством и народом",- говорится в сообщении организации к министру, которое имеется в распоряжении агентства.Так, депутат ГД, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин пояснил, что сегодня россияне нуждаются именно в таких людях как Касатонов."В декабре этого года исполнится 30 лет Беловежским соглашениям, распаду СССР, который наш президент назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Мы должны помнить людей, которые в хаосе развала экономики, социальной сферы, армии оставались верны долгу и Родине. Адмирал Касатонов, твёрдо заявивший властям новой, независимой Украины, что принимать присягу чужого государства - это предательство, сумевший в течение полугода, пока не было принято политическое решение о судьбе Черноморского флота, сохранять его, взяв ответственность на себя, должен стать примером для нас. В непростые времена все держится на твёрдых, думающих о России людях, которые не боятся принимать решения. Для рывка вперёд стране сегодня нужны именно такие люди", - сказал Саблин РИА Новости.
https://ria.ru/20210725/kasatonov-1742560779.html
https://ria.ru/20210513/flot-1732051912.html
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общество, сергей шойгу, дмитрий саблин, боевое братство, черноморский флот вмф россии, игорь касатонов, россия
Ветераны попросили присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России
Организация "Боевое братство" попросило присвоить адмиралу Касатонову звание Героя России
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу
с просьбой ходатайствовать перед президентом о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову за решение госстратегической задачи по сохранению основных сил Черноморского флота, говорится в обращении.
"Сегодня Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" обратилась к министру обороны с ходатайством о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову, сохранившему для страны её Черноморский флот … за заслуги перед государством и народом",- говорится в сообщении организации к министру, которое имеется в распоряжении агентства.
Так, депутат ГД, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин
пояснил, что сегодня россияне нуждаются именно в таких людях как Касатонов.
"В декабре этого года исполнится 30 лет Беловежским соглашениям, распаду СССР, который наш президент назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Мы должны помнить людей, которые в хаосе развала экономики, социальной сферы, армии оставались верны долгу и Родине. Адмирал Касатонов, твёрдо заявивший властям новой, независимой Украины, что принимать присягу чужого государства - это предательство, сумевший в течение полугода, пока не было принято политическое решение о судьбе Черноморского флота, сохранять его, взяв ответственность на себя, должен стать примером для нас. В непростые времена все держится на твёрдых, думающих о России людях, которые не боятся принимать решения. Для рывка вперёд стране сегодня нужны именно такие люди", - сказал Саблин РИА Новости.