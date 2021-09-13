https://ria.ru/20210913/franchetti-1749802130.html

В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны"

В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны" - РИА Новости, 13.09.2021

В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов назвал задержание россиянина Александра Франчетти РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:22

2021-09-13T08:22

2021-09-13T11:22

в мире

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республика крым

чехия

крымская весна

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александр молохов

александр франчетти

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов назвал задержание россиянина Александра Франчетти в пражском аэропорту опасным прецедентом."Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей", — сказал он.Молохов добавил, что, если задержанного депортируют в Киев и поместят в застенки СБУ, это станет не только нарушением международного права, но и предупреждением для всех россиян, которые положительно отнеслись к возвращению полуострова.По его словам, теперь нет никакой гарантии, что "вас не похитят на отдыхе за границей" за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.По его информации, чешская полиция незаконно задержала участника событий "Крымской весны" Александра Франчетти перед вылетом в Россию, при этом у него резко обострились имеющиеся хронические заболевания.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания действий Праги.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. В нем приняли участие более 40 стран и международных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749484474.html

https://ria.ru/20210904/krym-1748613865.html

прага

республика крым

чехия

россия

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в мире, прага, республика крым, чехия, крымская весна, россия, александр молохов, александр франчетти