https://ria.ru/20210913/franchetti-1749802130.html
В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны"
В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны" - РИА Новости, 13.09.2021
В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны"
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов назвал задержание россиянина Александра Франчетти РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T08:22
2021-09-13T08:22
2021-09-13T11:22
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крымская весна
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александр молохов
александр франчетти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов назвал задержание россиянина Александра Франчетти в пражском аэропорту опасным прецедентом."Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей", — сказал он.Молохов добавил, что, если задержанного депортируют в Киев и поместят в застенки СБУ, это станет не только нарушением международного права, но и предупреждением для всех россиян, которые положительно отнеслись к возвращению полуострова.По его словам, теперь нет никакой гарантии, что "вас не похитят на отдыхе за границей" за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.По его информации, чешская полиция незаконно задержала участника событий "Крымской весны" Александра Франчетти перед вылетом в Россию, при этом у него резко обострились имеющиеся хронические заболевания.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания действий Праги.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. В нем приняли участие более 40 стран и международных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749484474.html
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в мире, прага, республика крым, чехия, крымская весна, россия, александр молохов, александр франчетти
08:22 13.09.2021 (обновлено: 11:22 13.09.2021)
В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны"
Молохов: задержание Чехией участника "Крымской весны" Франчетти стало опасным прецедентом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым
Александр Молохов назвал задержание россиянина Александра Франчетти
в пражском аэропорту опасным прецедентом.
"Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей", — сказал он.
Молохов добавил, что, если задержанного депортируют в Киев и поместят в застенки СБУ, это станет не только нарушением международного права, но и предупреждением для всех россиян, которые положительно отнеслись к возвращению полуострова.
По его словам, теперь нет никакой гарантии, что "вас не похитят на отдыхе за границей" за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.
"И если ранее подобные бесстыдные действия в отношении россиян могли позволить себе только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты", — подчеркнул Молохов.
По его информации, чешская полиция незаконно задержала участника событий "Крымской весны" Александра Франчетти перед вылетом в Россию, при этом у него резко обострились имеющиеся хронические заболевания.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил
изучить правовые основания действий Праги.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. В нем приняли участие более 40 стран и международных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.