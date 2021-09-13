https://ria.ru/20210913/forum-1749476034.html

Более 400 тюркологов соберутся на Международном алтаистическом форуме

Более 400 тюркологов соберутся на Международном алтаистическом форуме - РИА Новости, 13.09.2021

Более 400 тюркологов соберутся на Международном алтаистическом форуме

В Барнауле пройдет II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" с 30 сентября по 3 октября... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:00

2021-09-13T09:00

2021-09-13T13:33

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Барнауле пройдет II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" с 30 сентября по 3 октября. Эксперты, изучающие тюркские, алтайские и монгольские народы, обсудят актуальные исследования и вопросы сохранения богатой культуры этих наций. Об этом РИА Новости сообщили организаторы.Первый алтаистический форум прошел в Барнауле в 2019 году и собрал свыше 100 участников. В этом году на участие в форуме заявки подали более 400 ученых из стран Большого Алтая, а также Китая, Монголии, Германии и Дании."Тюркский мир Центральной Азии – это глобальная тема, традиционно привлекающая внимание исследователей всего мира. Если на Первый международный алтаистический форум к нам приехали около 100 ученых из разных стран, то сегодня мы ждем в три раза больше гостей. Это говорит о том, что есть огромной интерес и стремление научно-исследовательских коллективов азиатских стран к интеграции, к восстановлению утерянных научных и человеческих связей. И, конечно, есть постоянно растущий интерес ученых-тюркологов к феномену Большого Алтая как центра Евразии, прародины тюркских народов", – прокомментировал руководитель Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессор Сергей Землюков.Ведущие тюркологи и специалисты по Центральной Азии соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы историко-цивилизационного наследия тюркского мира, новые археологические открытия, а также современные процессы, происходящие в среде тюркоязычных народов, рассказали организаторы.Форум пройдет на базе Алтайского и Горно-Алтайского государственных университетов. Отдельный трек форума посвящен развитию сетевых образовательных и научных проектов ведущих вузов Центральной Азии. В рамках мероприятия также запланировано проведение молодежного научного форума "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая". Для гостей пройдут тематические фотовыставки, экскурсии к памятникам тюркского периода, выставка книг и творческие встречи с алтайскими деятелями культуры.Организатором форума является Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", созданный в целях реализации проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" по заказу Министерства высшего образования и науки РФ.Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства "Россотрудничество", Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Конгресса народов Евразии, международных неправительственных организаций. Соорганизаторами форума выступают Ассоциация азиатских университетов, Институт археологии и этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына.Генеральный информационный партнер II Международного алтаистического форума "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20200513/1571164669.html

https://ria.ru/20201030/khimushin-1581721342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сн_образование, социальный навигатор, республика алтай, горный алтай, россия, алтайский государственный университет, горно-алтайский государственный университет, форум