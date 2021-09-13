https://ria.ru/20210913/duety-1749900277.html

Стали известны имена звезд-участников нового музыкального проекта "Дуэты"

Стали известны имена звезд-участников нового музыкального проекта "Дуэты" - РИА Новости, 13.09.2021

Стали известны имена звезд-участников нового музыкального проекта "Дуэты"

Телеканал "Россия" объявил о премьере нового музыкального шоу "Дуэты". В нем примут участие Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:15

2021-09-13T18:15

2021-09-13T18:15

шоубиз

филипп киркоров

татьяна буланова

надежда бабкина

россия-1 (телеканал)

анита цой

знаменитости

анна седокова

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия" объявил о премьере нового музыкального шоу "Дуэты". В нем примут участие Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита Цой, Татьяна Буланова, Анна Седокова, Юлия Савичева и многие другие.Знаменитые артисты будут петь в парах известные песни, но с искаженными голосами, а разделять их будет специальная зеркальная ширма. Таким образом, для каждого исполнителя будет сюрпризом, кто именно ему достался в напарники.По правилам шоу, на одной сцене с артистом может оказаться кто угодно – кровный родственник, давний друг, кумир детства, соперник или бывшая любовь. Чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты находятся не просто в разных гримерках, а в разных зданиях.Ведущим шоу стал Николай Басков. Премьера проекта пройдет 19 сентября в 18:00.Ранее стало известно, что Басков также будет вести передачу "Утренняя почта".

https://ria.ru/20210906/tv-1748570307.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, татьяна буланова, надежда бабкина, россия-1 (телеканал), анита цой, знаменитости, анна седокова