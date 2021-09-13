https://ria.ru/20210913/duety-1749900277.html
Стали известны имена звезд-участников нового музыкального проекта "Дуэты"
Стали известны имена звезд-участников нового музыкального проекта "Дуэты" - РИА Новости, 13.09.2021
Стали известны имена звезд-участников нового музыкального проекта "Дуэты"
Телеканал "Россия" объявил о премьере нового музыкального шоу "Дуэты". В нем примут участие Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:15
2021-09-13T18:15
2021-09-13T18:15
шоубиз
филипп киркоров
татьяна буланова
надежда бабкина
россия-1 (телеканал)
анита цой
знаменитости
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия" объявил о премьере нового музыкального шоу "Дуэты". В нем примут участие Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита Цой, Татьяна Буланова, Анна Седокова, Юлия Савичева и многие другие.Знаменитые артисты будут петь в парах известные песни, но с искаженными голосами, а разделять их будет специальная зеркальная ширма. Таким образом, для каждого исполнителя будет сюрпризом, кто именно ему достался в напарники.По правилам шоу, на одной сцене с артистом может оказаться кто угодно – кровный родственник, давний друг, кумир детства, соперник или бывшая любовь. Чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты находятся не просто в разных гримерках, а в разных зданиях.Ведущим шоу стал Николай Басков. Премьера проекта пройдет 19 сентября в 18:00.Ранее стало известно, что Басков также будет вести передачу "Утренняя почта".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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филипп киркоров, татьяна буланова, надежда бабкина, россия-1 (телеканал), анита цой, знаменитости, анна седокова
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия" объявил о премьере нового музыкального шоу "Дуэты". В нем примут участие Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита Цой, Татьяна Буланова, Анна Седокова, Юлия Савичева и многие другие.
Знаменитые артисты будут петь в парах известные песни, но с искаженными голосами, а разделять их будет специальная зеркальная ширма. Таким образом, для каждого исполнителя будет сюрпризом, кто именно ему достался в напарники.
"Профессия артиста предполагает эксперименты, поэтому я пошел на риск спеть дуэтом с неизвестным мне человеком. Риск – дело благородное", – отметил Филипп Киркоров.
По правилам шоу, на одной сцене с артистом может оказаться кто угодно – кровный родственник, давний друг, кумир детства, соперник или бывшая любовь. Чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты находятся не просто в разных гримерках, а в разных зданиях.
"На площадке – невероятная конспирация! Просто так выйти из гримерки невозможно, ты обязан предупредить редактора, чтобы он провел тебя незаметно по коридору. Мыслей о том, с кем я исполню дуэтом песню Аллы Борисовны "Сильная женщина", было много. Думала, это будет Лолита. Но когда открылась зеркальная стена, и я увидела, кто стоит на другой половине сцены, у меня вырвалось: "Офигеть!" – отметила РИА Новости Татьяна Буланова.
Ведущим шоу стал Николай Басков. Премьера проекта пройдет 19 сентября в 18:00.
Ранее стало известно, что Басков также будет вести
передачу "Утренняя почта".