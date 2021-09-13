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Турки увидели в Украине союзника и заговорили о Крыме
Турки увидели в Украине союзника и заговорили о Крыме - РИА Новости, 13.09.2021
Турки увидели в Украине союзника и заговорили о Крыме
Читатели турецкого портала Haber7 поспорили из-за статьи о поставках дронов на Украину, в которой утверждалось, что Россия якобы встревожена действиями Анкары. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:03
2021-09-13T17:22
в мире
украина
киев
анкара
турция
министерство обороны украины
мевлют чавушоглу
ситуация на украине
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 поспорили из-за статьи о поставках дронов на Украину, в которой утверждалось, что Россия якобы встревожена действиями Анкары.О закупке Киевом беспилотников Bayraktar стало известно еще в апреле. Тогда в Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позже заверил, что сделка не направлена против России.Некоторые пользователи выступили за дальнейшее укрепление турецко-украинских отношений, однако предложили "повысить стоимость" этих контактов."Это хорошо, что мы продаем оружие Украине, но слишком дешево, надо продавать дороже", — написал один из них."Западные страны продавали бы такие БПЛА в четыре-пять раз дороже", — поддержали в комментариях.Другие читатели, напротив, захотели отказаться от сотрудничества с Киевом и предложили Анкаре продавать оружие исключительно "братьям, которые поддержат в трудную минуту". Один из них и вовсе допустил, что украинцы рано или поздно используют "Байрактары" против самой Турции.Нашлись и те, кто вспомнил о России и Крымском полуострове."Пусть теперь Россия задумается. Они узнают, что Крым — это родина тюрок", — уверен читатель портала."Россия обеспокоена", — гласит заголовок. А в статье ни слова о реакции России", — заметил пользователь.Помимо прочего, Киев сотрудничает с Анкарой в создании кораблей. В Минобороны Украины сообщали о намерении получить первый корвет класса ADA проекта MILGEM, который строят в Турции для украинских Военно-морских сил, в 2023 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210415/predosterezhenie-1728420007.html
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в мире, украина, киев, анкара, турция, министерство обороны украины, мевлют чавушоглу, ситуация на украине, россия
17:03 13.09.2021 (обновлено: 17:22 13.09.2021)
 
Турки увидели в Украине союзника и заговорили о Крыме

Читатели Haber7: России следует беспокоиться из-за отношений между Турцией и Украиной

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / DHA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 поспорили из-за статьи о поставках дронов на Украину, в которой утверждалось, что Россия якобы встревожена действиями Анкары.
О закупке Киевом беспилотников Bayraktar стало известно еще в апреле. Тогда в Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позже заверил, что сделка не направлена против России.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 15:26
СМИ узнало о реакции Турции на слова Лаврова о продаже БПЛА Украине
Некоторые пользователи выступили за дальнейшее укрепление турецко-украинских отношений, однако предложили "повысить стоимость" этих контактов.
"Это хорошо, что мы продаем оружие Украине, но слишком дешево, надо продавать дороже", — написал один из них.
"Западные страны продавали бы такие БПЛА в четыре-пять раз дороже", — поддержали в комментариях.
Другие читатели, напротив, захотели отказаться от сотрудничества с Киевом и предложили Анкаре продавать оружие исключительно "братьям, которые поддержат в трудную минуту". Один из них и вовсе допустил, что украинцы рано или поздно используют "Байрактары" против самой Турции.
Участники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 08:00
"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
Нашлись и те, кто вспомнил о России и Крымском полуострове.
"Пусть теперь Россия задумается. Они узнают, что Крым — это родина тюрок", — уверен читатель портала.
"Россия обеспокоена", — гласит заголовок. А в статье ни слова о реакции России", — заметил пользователь.
Помимо прочего, Киев сотрудничает с Анкарой в создании кораблей. В Минобороны Украины сообщали о намерении получить первый корвет класса ADA проекта MILGEM, который строят в Турции для украинских Военно-морских сил, в 2023 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сторонники президента Турции ожидают прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 08:00
Проводник интересов. Зачем Турция расширяет влияние у границ России
 
В миреУкраинаКиевАнкараТурцияМинистерство обороны УкраиныМевлют ЧавушоглуСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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