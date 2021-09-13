https://ria.ru/20210913/deti-1749931742.html

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи - РИА Новости, 13.09.2021

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и держала на цепи. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T23:41

2021-09-13T23:41

2021-09-13T23:43

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россия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и держала на цепи.По данным следствия, в Петербурге 31-летняя мать мальчика и девочки 8 и 6 лет подозревается в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, держала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье "истязание", максимальная санкция – семь лет лишения свободы. Суд арестовал женщину."Жизни мальчика ничего не угрожает. У него есть ссадины и царапины, но это никоим образом не угрожает его здоровью, жизни. Мальчик переносит вирусную инфекцию, его лечат… Мальчик контактный, хорошо ест, хорошо спит, хорошо общается. Надеюсь, что его состояние будет стабильное, и он будет поправляться. Средняя девочка также находится в больнице. У нее состояние средней тяжести, она получает лечение", - рассказала Митянина журналистам.Она также отметила, что еще один ребенок - полуторагодовалая девочка - сейчас находится в Доме ребенка.

https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия