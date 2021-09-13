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Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи - РИА Новости, 13.09.2021
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и держала на цепи. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T23:41
2021-09-13T23:43
происшествия
санкт-петербург
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и держала на цепи.По данным следствия, в Петербурге 31-летняя мать мальчика и девочки 8 и 6 лет подозревается в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, держала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье "истязание", максимальная санкция – семь лет лишения свободы. Суд арестовал женщину."Жизни мальчика ничего не угрожает. У него есть ссадины и царапины, но это никоим образом не угрожает его здоровью, жизни. Мальчик переносит вирусную инфекцию, его лечат… Мальчик контактный, хорошо ест, хорошо спит, хорошо общается. Надеюсь, что его состояние будет стабильное, и он будет поправляться. Средняя девочка также находится в больнице. У нее состояние средней тяжести, она получает лечение", - рассказала Митянина журналистам.Она также отметила, что еще один ребенок - полуторагодовалая девочка - сейчас находится в Доме ребенка.
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происшествия, санкт-петербург, россия
23:41 13.09.2021 (обновлено: 23:43 13.09.2021)
 
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи

Детский омбудсмен в Петербурге рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать била палкой и держала на цепи.
По данным следствия, в Петербурге 31-летняя мать мальчика и девочки 8 и 6 лет подозревается в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, держала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело по статье "истязание", максимальная санкция – семь лет лишения свободы. Суд арестовал женщину.
"Жизни мальчика ничего не угрожает. У него есть ссадины и царапины, но это никоим образом не угрожает его здоровью, жизни. Мальчик переносит вирусную инфекцию, его лечат… Мальчик контактный, хорошо ест, хорошо спит, хорошо общается. Надеюсь, что его состояние будет стабильное, и он будет поправляться. Средняя девочка также находится в больнице. У нее состояние средней тяжести, она получает лечение", - рассказала Митянина журналистам.
Она также отметила, что еще один ребенок - полуторагодовалая девочка - сейчас находится в Доме ребенка.
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