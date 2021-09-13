https://ria.ru/20210913/blokirovka-1749868418.html

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Белорусский партизан"

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Белорусский партизан" - РИА Новости, 13.09.2021

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Белорусский партизан"

Доступ к информационному интернет-ресурсу оппозиционной направленности "Белорусский партизан" заблокирован в Белоруссии, соответствующее уведомление появляется... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:04

2021-09-13T15:04

2021-09-13T15:04

протесты в белоруссии

в мире

технологии

белоруссия

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МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Доступ к информационному интернет-ресурсу оппозиционной направленности "Белорусский партизан" заблокирован в Белоруссии, соответствующее уведомление появляется при попытке открыть сайт."Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении. Министерство информации пока не поясняло причины данного решения.Это уже вторая блокировка в истории редакции сайта "Белорусский партизан". В первый раз блокировка произошла в декабре 2017 года. Тогда министерство информации поясняло, что доступ к информационному ресурсу belaruspartisan.org был ограничен из-за систематического нарушения законодательства о средствах массовой информации. По данным министерства, "на указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация". После этого сайт "переехал" в белорусский сегмент интернета на адрес belaruspartisan.by.Редакция "Белорусского партизана", созданного журналистом Павлом Шереметом, погибшим в Киеве летом 2016 года, в своем Telegram-канале подтвердила, что в понедельник некоторые пользователи из Белоруссии не смогли попасть на сайт.Между тем не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале сообщил, что на основании решения министерства информации помимо belaruspartisan.by также заблокированы сайт freesmi.by и новостной портал Могилева 6tv.by.

https://ria.ru/20210912/belorussiya-1749784052.html

https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, белоруссия