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Apple устранила сбой в работе App Store
Apple устранила сбой в работе App Store - РИА Новости, 13.09.2021
Apple устранила сбой в работе App Store
Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе магазина приложений App Store, об этом говорится на сайте компании на странице "Состояние системы". РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:10
2021-09-13T21:18
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе магазина приложений App Store, об этом говорится на сайте компании на странице "Состояние системы"."App Store — устраненный сбой. Сегодня, 11:00 — 17:10. Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом", — говорится в сообщении.Ранее в понедельник СМИ сообщали, что у некоторых пользователей наблюдались проблемы при попытках скачать или обновить приложения в App Store.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", сеть компании "работает штатно, проблем на каналах связи нет, потерь и перегрузок не зафиксировано". "Билайн" по результатам проверки сети также "не обнаружил проблем на своей стороне". В пресс-службе МТС отказались от комментариев.Оператор "Мегафон", как сообщили агентству, зарегистрировал "единичные обращения со стороны абонентов, касающиеся работы App Store". "Оборудование "Мегафона" работает штатно, аварий на нашей сети не было. Магазин приложений доступен абонентам", — отметили в компании.
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в мире, технологии, москва, apple, app store, россия
19:10 13.09.2021 (обновлено: 21:18 13.09.2021)
 
Apple устранила сбой в работе App Store

Apple устранила сбой в работе магазина приложений App Store

© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Richard Vogel
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе магазина приложений App Store, об этом говорится на сайте компании на странице "Состояние системы".
"App Store — устраненный сбой. Сегодня, 11:00 — 17:10. Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом", — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник СМИ сообщали, что у некоторых пользователей наблюдались проблемы при попытках скачать или обновить приложения в App Store.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", сеть компании "работает штатно, проблем на каналах связи нет, потерь и перегрузок не зафиксировано". "Билайн" по результатам проверки сети также "не обнаружил проблем на своей стороне". В пресс-службе МТС отказались от комментариев.
Оператор "Мегафон", как сообщили агентству, зарегистрировал "единичные обращения со стороны абонентов, касающиеся работы App Store". "Оборудование "Мегафона" работает штатно, аварий на нашей сети не было. Магазин приложений доступен абонентам", — отметили в компании.
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