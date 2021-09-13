https://ria.ru/20210913/apple-1749911479.html

Apple устранила сбой в работе App Store

Apple устранила сбой в работе App Store - РИА Новости, 13.09.2021

Apple устранила сбой в работе App Store

Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе магазина приложений App Store, об этом говорится на сайте компании на странице "Состояние системы". РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:10

2021-09-13T19:10

2021-09-13T21:18

в мире

технологии

москва

apple

app store

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590112472_0:38:1694:991_1920x0_80_0_0_1a73f28d604d2843701f781cedfd4449.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе магазина приложений App Store, об этом говорится на сайте компании на странице "Состояние системы"."App Store — устраненный сбой. Сегодня, 11:00 — 17:10. Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом", — говорится в сообщении.Ранее в понедельник СМИ сообщали, что у некоторых пользователей наблюдались проблемы при попытках скачать или обновить приложения в App Store.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", сеть компании "работает штатно, проблем на каналах связи нет, потерь и перегрузок не зафиксировано". "Билайн" по результатам проверки сети также "не обнаружил проблем на своей стороне". В пресс-службе МТС отказались от комментариев.Оператор "Мегафон", как сообщили агентству, зарегистрировал "единичные обращения со стороны абонентов, касающиеся работы App Store". "Оборудование "Мегафона" работает штатно, аварий на нашей сети не было. Магазин приложений доступен абонентам", — отметили в компании.

https://ria.ru/20210913/ipad-1749870451.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, москва, apple, app store, россия