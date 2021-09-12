https://ria.ru/20210912/zaderzhanie-1749747731.html

Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина

Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина - РИА Новости, 12.09.2021

Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина

Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T14:55

2021-09-12T14:55

2021-09-12T19:00

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прага

чехия

россия

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ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии в стране Николай Брякин.Ранее пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил РИА Новости факт задержания гражданина РФ в воскресенье в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.Также ранее в воскресенье руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов проинформировал РИА Новости о том, что один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.

https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html

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2021

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в мире, прага, чехия, россия