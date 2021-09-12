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Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина
Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина - РИА Новости, 12.09.2021
Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина
Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:55
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в мире
прага
чехия
россия
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ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии в стране Николай Брякин.Ранее пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил РИА Новости факт задержания гражданина РФ в воскресенье в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.Также ранее в воскресенье руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов проинформировал РИА Новости о том, что один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.
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в мире, прага, чехия, россия
14:55 12.09.2021 (обновлено: 19:00 12.09.2021)
 
Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина

Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиянина в аэропорту Праги

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии в стране Николай Брякин.
"Посольство России в Чехии в данный момент проверяет факт задержания гражданина РФ в аэропорту Праги", - сказал Брякин.
Ранее пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил РИА Новости факт задержания гражданина РФ в воскресенье в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.
Также ранее в воскресенье руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов проинформировал РИА Новости о том, что один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.
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