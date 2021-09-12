https://ria.ru/20210912/zaderzhanie-1749747292.html
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины - РИА Новости, 12.09.2021
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины
В аэропорту Праги в воскресенье задержан гражданин РФ на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:49
2021-09-12T14:49
2021-09-12T18:45
в мире
прага
чехия
россия
александр молохов
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ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. В аэропорту Праги в воскресенье задержан гражданин РФ на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.Ранее в воскресенье руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов проинформировал РИА Новости о том, что один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.
https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html
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в мире, прага, чехия, россия, александр молохов
14:49 12.09.2021 (обновлено: 18:45 12.09.2021)
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины
Чешская полиция: в аэропорту Праги задержан россиянин по ордеру, выданному Украиной