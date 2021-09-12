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Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины - РИА Новости, 12.09.2021
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины
В аэропорту Праги в воскресенье задержан гражданин РФ на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T14:49
2021-09-12T18:45
в мире
прага
чехия
россия
александр молохов
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ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. В аэропорту Праги в воскресенье задержан гражданин РФ на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.Ранее в воскресенье руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов проинформировал РИА Новости о том, что один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.
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в мире, прага, чехия, россия, александр молохов
14:49 12.09.2021 (обновлено: 18:45 12.09.2021)
 
Чешская полиция подтвердила задержание россиянина по запросу Украины

Чешская полиция: в аэропорту Праги задержан россиянин по ордеру, выданному Украиной

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге
Полицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. В аэропорту Праги в воскресенье задержан гражданин РФ на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.
"Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной", - сказал Моравчик.
Ранее в воскресенье руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов проинформировал РИА Новости о том, что один из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.
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В миреПрагаЧехияРоссияАлександр Молохов
 
 
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