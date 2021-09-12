https://ria.ru/20210912/franchetti-1749740690.html

В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти

В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти - РИА Новости, 12.09.2021

В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти

Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:35

2021-09-12T13:35

2021-09-12T19:24

в мире

прага

республика крым

александр молохов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/104752/79/1047527904_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_96ccdfe529f0ac9895ba59323f24b382.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.По его словам, власти Украины выдвигали против Франчетти обвинения."Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть", — подчеркнул Молохов.В посольстве в Праге заявили, что полиция подтвердила информацию о задержании. Консульский отдел представительства уже занимается этим вопросом.

https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html

прага

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, республика крым, александр молохов