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В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти - РИА Новости, 12.09.2021
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти
Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:35
2021-09-12T19:24
в мире
прага
республика крым
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.По его словам, власти Украины выдвигали против Франчетти обвинения."Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть", — подчеркнул Молохов.В посольстве в Праге заявили, что полиция подтвердила информацию о задержании. Консульский отдел представительства уже занимается этим вопросом.
https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html
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в мире, прага, республика крым, александр молохов
13:35 12.09.2021 (обновлено: 19:24 12.09.2021)
 
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти

Адвокат Молохов: в аэропорту Праги задержали активиста "Крымской весны" Франчетти

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Прагу со смотровой площадки
Вид на Прагу со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

"Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой "Крымской весны" Александр Франчетти", — сказал РИА Новости Молохов.

Адвокат, правозащитник Александр Молохов
Александр Молохов
По его словам, власти Украины выдвигали против Франчетти обвинения.
"Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть", — подчеркнул Молохов.
В посольстве в Праге заявили, что полиция подтвердила информацию о задержании. Консульский отдел представительства уже занимается этим вопросом.
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