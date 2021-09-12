https://ria.ru/20210912/franchetti-1749740690.html
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти - РИА Новости, 12.09.2021
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти
Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту,... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:35
2021-09-12T13:35
2021-09-12T19:24
в мире
прага
республика крым
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Одного из участников событий "Крымской весны", во время которых полуостров вернулся в состав России, Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.По его словам, власти Украины выдвигали против Франчетти обвинения."Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть", — подчеркнул Молохов.В посольстве в Праге заявили, что полиция подтвердила информацию о задержании. Консульский отдел представительства уже занимается этим вопросом.
https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html
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в мире, прага, республика крым, александр молохов
13:35 12.09.2021 (обновлено: 19:24 12.09.2021)
В Крыму заявили о задержании в Праге активиста Александра Франчетти
Адвокат Молохов: в аэропорту Праги задержали активиста "Крымской весны" Франчетти