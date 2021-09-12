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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Фигурное катание
https://ria.ru/20210912/trusova-1749786747.html
Королевское дефиле Трусовой затмило всех: контрольные прокаты фигуристок
Королевское дефиле Трусовой затмило всех: контрольные прокаты фигуристок - РИА Новости, 12.09.2021
Королевское дефиле Трусовой затмило всех: контрольные прокаты фигуристок
В суровом Челябинске, как известно, работает несколько трубопрокатных заводов. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T22:57
2021-09-12T23:34
фигурное катание
спорт
авторы
колумнисты - авторы
елизавета туктамышева
этери тутберидзе
александра трусова
алена косторная
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В суровом Челябинске, как известно, работает несколько трубопрокатных заводов.Но в эти выходные под влиянием контрольных прокатов российских фигуристок, состоявшихся на челябинской ледовой арене "Трактор", даже эти грозные металлопрокатные предприятия начали выпускать исключительно нежную фигурнокатательную продукцию, так как устоять перед всепоглощающей силой красоты и грации наших спортсменок совершенно невозможно.Субботние короткие программы российских одиночниц лишь подтвердили этот факт: постановки, которые презентовали лидеры сборной, спортивные болельщики точно запомнят надолго. Это была настоящая эссенция ярчайших художественных образов, приправленная сумасшедшей технической сложностью: зрители увидели целых четыре попытки исполнить тройной аксель!Правда, с этим коварным ультра-си элементом справились лишь 24-летняя Елизавета Туктамышева и 15-летняя Камила Валиева, тем самым наглядно продемонстрировав тот факт, что тройному акселю все возрасты покорны.Сегодня фигуристки выступали со своими произвольными программами, которые они подготовили для олимпийского сезона.И если после коротких программ условным лидером являлась Камила Валиева, то именно произвольные прокаты — с разрешенными в них четверными прыжками — должны были показать реальный предварительный расклад сил среди российских одиночниц перед стартовыми турнирами сезона.Гонка вооруженийПервой из фигуристок, решившихся штурмовать ультра-си элементы в произвольной программе, стала 17-летняя Ксения Синицына.Дебютантка взрослого сезона, пропустившая прошлогодние соревнования из-за травмы, начала свой прокат с четверного тулупа.Прыжок, к сожалению, был выполнен с недокрутом и последовавшим обидным падением. Цена не получившегося ультра-си для Ксении оказалась довольно высокой: оставшиеся прыжковые элементы получились либо двойными, либо с помарками.Не удалось избежать ошибок и другим выступавшим в этой разминке фигуристкам: Дарья Усачева упала с тройного флипа, а прокаты Елизаветы Нугумановой и Софьи Самодуровой оказались технически довольно слабыми.Продолжить гонку фигурнокатательного ультра-си вооружения, начатую Ксенией Синицыной, вызвалась еще одна дебютантка взрослого сезона, длинноногая красавица из группы Этери Тутберидзе — Майя Хромых.Под минималистичную обволакивающую музыку аргентинского танго и немного уже заезженную "Roxanne" из саундтрека к фильму "Мулен Руж" Майя начала прокат с роскошного каскада из четверного и тройного тулупов.Правда, следующий в списке программы четверной сальхов так и остался в планах фигуристки, но все прочие прыжковые элементы были выполнены на отлично. Особенно стоит отметить два каскада с тройными прыжками уже в конце проката, которые Майя блестяще выполнила без помарок.Сама постановка оказалась высочайшего уровня и качества. Достойнейшая программа для олимпийского сезона, в которой Майя Хромых не просто исполняет задумки хореографов, а является ее абсолютно органичной частью, пропуская через себя каждую будоражащую ноту этих томных ночных мелодий, как будто звучащих в залитых неоновым светом кварталах Буэнос-Айреса и Парижа.Обнадеживающий ВивальдиРазминку сильнейших открывала Алена Косторная, чья произвольная программа образца 2021 года поставлена на музыку Вивальди.Тройной аксель, главное оружие фигуристки, получился практически идеальным — и как же вовремя! Наконец-то Алена вернула себе то, что, казалось, навсегда потерялось среди каркасных домиков академии фигурного катания Евгения Плющенко, — элемент ультра-си снова в арсенале Косторной.В целом же впечатления от сегодняшнего проката Алены хоть и наполнились положительными эмоциями, но не сильно отличались от тех, что были в прошлом сезоне: форма спортсменки по-прежнему далека от идеальной. Хотя это касается многих выступавших сегодня фигуристок.Конечно, межсезонные старания Этери Тутберидзе заметны невооруженному глазу, но, видимо, даже тренерский талант немного забуксовал вместе с карьерой Косторной в пубертатном бездорожье, в который попала летом 2020 года действующая чемпионка Европы.Немного не хватало скорости и резкости в программе Алены: такое ощущение, что она как-то скучала в этих скрипичных кружевах Вивальди. Так и хотелось, чтобы в какой-то момент заиграла Билли Айлиш или музыка из "Сумерек" — и Косторная из правильной отличницы вновь превратилась в озорную девчонку.Но главное, что прогресс в техническом росте по сравнению с прошлым годом у Алены очевиден, а это уже огромный шаг вперед, который так долго ждали поклонники суперталантливой фигуристки.Мастер и АннаВслед за Аленой Косторной на ледовую арену "Трактора" выпорхнула Анна Щербакова, она же, по задумке тренерского штаба Тутберидзе, ни много ни мало — Маргарита из великого романа Булгакова.Анна все еще восстанавливается после обидной травмы, полученной на сборах в Новогорске, поэтому сегодня четверных флипа и лутца в исполнении чемпионки мира зрители так и не увидели.Зато каскад, которой не получился в короткой программе, 3 лутц + 3 риттбергер вышел идеальным, как, впрочем, и другие тройные прыжки.Программа Анны — это отдельный спектакль, на который, по предварительным данным и потенциалу, скоро закончатся все билеты.Настолько эта постановка наполнена различными любопытными нюансами и захватывающими перепадами ритмов и настроений, что ее уже хочется пересматривать вновь и вновь.Настоящая творческая удача команды Тутберидзе и реальная заявка на наивысшие позиции в предстоящем сезоне. Осталось лишь вернуть четверные, и Анна вновь окажется в роли недосягаемой для всех фигуристок планеты.Восточные сладостиИмператрица еще в короткой программе показала, кто тут "батя в доме", с двух ног ворвавшись на территорию ультра-си, на которой до нее в субботу кувыркались более юные Трусова и Косторная, идеально исполнив тройной аксель.На этот раз в произвольной программе, поставленной на жаркие восточные мелодии, Елизавета в очень экстравагантном наряде, от которого трубы металлопрокатных заводов Челябинска накалились докрасна, с помаркой выполнила лишь один из двух запланированных трикселей, заодно зачем-то добавив к этим недочетам еще и падение на коронном лутце.Но все это мелочи по сравнению с тем, что за постановку приготовила Туктамышева для олимпийского сезона.А получилось в итоге уникальное восточное пиршество: рахат-лукум и медовая пахлава в мире фигурного катания. Как будто мы все оказались на сказочной свадьбе богатого шейха из Абу-Даби с пленительным шоу-представлением в виде танца живота от самой царевны Будур, каждое движение которой, каждый взгляд и поворот тела — восточная сладость, нежный шелк, одурманивающий аромат жасмина и сандалового масла.Если кто-то и ожидал от Туктамышевой в новом сезоне "Вивальди" или "Колыбельную", тот, конечно, будет немного разочарован. Но Елизавета, несмотря на фырканье зануд, остается верной себе, продолжая творить по принципу "женской красоты много не бывает". И теперь каждое ее появление на льду будет ожидаться с особенным предвкушением яркого праздника — а это, согласитесь, уже победа."Болеро" как экспериментВыступление в Челябинске прима-балерины фигурного катания Камилы Валиевой чем-то напомнило ее прокат этой зимой в финале Кубка России: эксперимент с наращиванием количества ультра-си элементов в произвольной программе пока себя не совсем оправдывает.Четверной сальхов и тулуп не получились, каскад с четверным тулупом вышел с мелкими помарками, зато тройной аксель был безупречен.Чувствовалось, что Камиле все еще не хватает сезонной стабильности и уверенности и она пока лишь восстанавливает свои масштабные прыжковые наработки.Но от этого ее "Болеро" хуже точно не становится — лишь проблемы Валиевой на элементах ультра-си сегодня могли на время вывести зрителей из гипнотического транса, в который их вновь искусно погрузила умопомрачительная хореография гуттаперчевой Камилы и пульсирующая мелодия Мориса Равеля.Прима-балерина обязательно еще сорвет свою порцию оваций в "Большом театре" фигурного катания, даже несмотря на временные трудности в начале сезона.Королевское дефиле ТрусовойАлександра в этом году решила всех удивить своими крайне яркими харизматическими образами: в короткой программе она мятежная мексиканская художница Фрида Кало, в произвольной — талантливый дизайнер одежды из шкур далматинов — черно-белая Круэлла.Вообще, произвольные программы Трусовой — это отдельный жанр в мире фигурного катания.Какими бы изощренными ни были ее образы, в результате все сводится к одной роли: Королева квадов. И на этот раз в этих бесконечных волнительных заходах на четверные прыжки разглядеть Круэллу с ее модными модельными повадками было довольно сложно.Поэтому объективную потерю в художественной составляющей новой программы Александра с лихвой компенсировала спортивно-прыжковыми спецэффектами. Да как!Первым был идеально исполнен сложнейший четверной флип, затем очередь дошла до четверного сальхова, потом четверной тулуп, и завершилось это феноменальное модное ультра-си дефиле двумя шедеврами из коллекции Трусовой "осень-зима 2021/22" — четверными лутцами, один из которых в каскаде с тройным тулупом!Круэлла, как вы понимаете, никогда еще в жизни не испытывала такого мощного головокружения, даже когда она перебрала с алкоголем, будучи уборщицей в магазине одежды "Либерти" (по сюжету фильма "Круэлла" 2021 года). А для нашей Русской Ракеты это обычный рабочий прокат, который она наконец-то показала не на тренировке, а на выступлении перед зрителями.Модный показ от Трусовой-Круэллы получился в итоге чуть ли не историческим: зрители аплодировали стоя, к ним присоединился весь тренерский штаб Тутберидзе — ведь пять четверных прыжков в исполнении фигуристки мир еще не видел.Саша заслуженно получила в этот день корону победительницы контрольных прокатов, хоть и условную, но зато такую важную перед самым началом сезона.ОМОН ТутберидзеПосле выступлений фигуристок в Челябинске как никогда ощущается полная гегемония Этери Тутберидзе в женском фигурном катании.Даже как-то неловко становится перед остальными тренерами и их подопечными: Этери создала настоящий "ОМОН-отряд" из шести фигуристок, которые своими суперкомпонентными и техническими программами оставляют выжженное поле на месте, в котором еще недавно теплились надежды других спортсменок на медали этого сезона.Навязать борьбу Валиевой, Усачевой, Хромых, Трусовой, Щербаковой и Косторной способна среди россиянок лишь Туктамышева, которая со своим тренером Алексеем Мишиным отлично поработала в межсезонье, создав конкурентоспособные программы с достойным набором сложнейших элементов.Но в этой сказке есть и обратная сторона медали: конкурировать мощной шестерке Тутберидзе придется в основном друг с другом, при этом каждый день работая на одном катке и в одной группе во время наиважнейшего в их жизни сезона.Вот тут-то и начнется самое интересное, и мы станем свидетелями абсолютно незабываемого зрелища: как Круэлла встретится на бале Сатаны с Маргаритой под звуки "Болеро".Долго ждать нам этих сумасшедших фигурнокатательных баталий не придется. В этом месяце уже стартуют международные турниры. Один из которых пройдет с 15 по 18 сентября в США (участие в нем подтвердила Трусова), в октябре и ноябре состоится увлекательнейшая серия Гран-при. А там и до декабрьского чемпионата России недалеко, на котором в решающей схватке сойдутся все героини сегодняшних контрольных прокатов в Челябинске, чтобы разыграть между собой главный приз года — три бесценные путевки на Олимпиаду-2022 в Пекине.
https://ria.ru/20210711/myatezh-1740740139.html
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Алексей Смирнов
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спорт, авторы, колумнисты - авторы, елизавета туктамышева, этери тутберидзе, александра трусова, алена косторная, анна щербакова, камила валиева
22:57 12.09.2021 (обновлено: 23:34 12.09.2021)
 

Королевское дефиле Трусовой затмило всех: контрольные прокаты фигуристок

Смирнов обложка 12сен
Смирнов обложка 12сен
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
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В суровом Челябинске, как известно, работает несколько трубопрокатных заводов.
Но в эти выходные под влиянием контрольных прокатов российских фигуристок, состоявшихся на челябинской ледовой арене "Трактор", даже эти грозные металлопрокатные предприятия начали выпускать исключительно нежную фигурнокатательную продукцию, так как устоять перед всепоглощающей силой красоты и грации наших спортсменок совершенно невозможно.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа
Субботние короткие программы российских одиночниц лишь подтвердили этот факт: постановки, которые презентовали лидеры сборной, спортивные болельщики точно запомнят надолго. Это была настоящая эссенция ярчайших художественных образов, приправленная сумасшедшей технической сложностью: зрители увидели целых четыре попытки исполнить тройной аксель!
Правда, с этим коварным ультра-си элементом справились лишь 24-летняя Елизавета Туктамышева и 15-летняя Камила Валиева, тем самым наглядно продемонстрировав тот факт, что тройному акселю все возрасты покорны.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа
Сегодня фигуристки выступали со своими произвольными программами, которые они подготовили для олимпийского сезона.
И если после коротких программ условным лидером являлась Камила Валиева, то именно произвольные прокаты — с разрешенными в них четверными прыжками — должны были показать реальный предварительный расклад сил среди российских одиночниц перед стартовыми турнирами сезона.

Гонка вооружений

Первой из фигуристок, решившихся штурмовать ультра-си элементы в произвольной программе, стала 17-летняя Ксения Синицына.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Дебютантка взрослого сезона, пропустившая прошлогодние соревнования из-за травмы, начала свой прокат с четверного тулупа.
Прыжок, к сожалению, был выполнен с недокрутом и последовавшим обидным падением. Цена не получившегося ультра-си для Ксении оказалась довольно высокой: оставшиеся прыжковые элементы получились либо двойными, либо с помарками.
Не удалось избежать ошибок и другим выступавшим в этой разминке фигуристкам: Дарья Усачева упала с тройного флипа, а прокаты Елизаветы Нугумановой и Софьи Самодуровой оказались технически довольно слабыми.
Продолжить гонку фигурнокатательного ультра-си вооружения, начатую Ксенией Синицыной, вызвалась еще одна дебютантка взрослого сезона, длинноногая красавица из группы Этери Тутберидзе — Майя Хромых.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМайя Хромых выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске
Майя Хромых выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Майя Хромых выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске
Под минималистичную обволакивающую музыку аргентинского танго и немного уже заезженную "Roxanne" из саундтрека к фильму "Мулен Руж" Майя начала прокат с роскошного каскада из четверного и тройного тулупов.
Правда, следующий в списке программы четверной сальхов так и остался в планах фигуристки, но все прочие прыжковые элементы были выполнены на отлично. Особенно стоит отметить два каскада с тройными прыжками уже в конце проката, которые Майя блестяще выполнила без помарок.
Сама постановка оказалась высочайшего уровня и качества. Достойнейшая программа для олимпийского сезона, в которой Майя Хромых не просто исполняет задумки хореографов, а является ее абсолютно органичной частью, пропуская через себя каждую будоражащую ноту этих томных ночных мелодий, как будто звучащих в залитых неоновым светом кварталах Буэнос-Айреса и Парижа.

Обнадеживающий Вивальди

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Разминку сильнейших открывала Алена Косторная, чья произвольная программа образца 2021 года поставлена на музыку Вивальди.
Тройной аксель, главное оружие фигуристки, получился практически идеальным — и как же вовремя! Наконец-то Алена вернула себе то, что, казалось, навсегда потерялось среди каркасных домиков академии фигурного катания Евгения Плющенко, — элемент ультра-си снова в арсенале Косторной.
В целом же впечатления от сегодняшнего проката Алены хоть и наполнились положительными эмоциями, но не сильно отличались от тех, что были в прошлом сезоне: форма спортсменки по-прежнему далека от идеальной. Хотя это касается многих выступавших сегодня фигуристок.
Александра Трусова, Алена Косторная, Евгения Медведева
11 июля, 08:00Фигурное катание
Рыжая Трусова, фиолетовая Косторная: цветовой мятеж фигуристок
Конечно, межсезонные старания Этери Тутберидзе заметны невооруженному глазу, но, видимо, даже тренерский талант немного забуксовал вместе с карьерой Косторной в пубертатном бездорожье, в который попала летом 2020 года действующая чемпионка Европы.
Немного не хватало скорости и резкости в программе Алены: такое ощущение, что она как-то скучала в этих скрипичных кружевах Вивальди. Так и хотелось, чтобы в какой-то момент заиграла Билли Айлиш или музыка из "Сумерек" — и Косторная из правильной отличницы вновь превратилась в озорную девчонку.
Но главное, что прогресс в техническом росте по сравнению с прошлым годом у Алены очевиден, а это уже огромный шаг вперед, который так долго ждали поклонники суперталантливой фигуристки.

Мастер и Анна

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Вслед за Аленой Косторной на ледовую арену "Трактора" выпорхнула Анна Щербакова, она же, по задумке тренерского штаба Тутберидзе, ни много ни мало — Маргарита из великого романа Булгакова.
Анна все еще восстанавливается после обидной травмы, полученной на сборах в Новогорске, поэтому сегодня четверных флипа и лутца в исполнении чемпионки мира зрители так и не увидели.
Зато каскад, которой не получился в короткой программе, 3 лутц + 3 риттбергер вышел идеальным, как, впрочем, и другие тройные прыжки.
Фигуристы
4 июля, 08:00Фигурное катание
Ханю в Сочи, Валиева — в канадской "мясорубке": анонс этапов Гран-при
Программа Анны — это отдельный спектакль, на который, по предварительным данным и потенциалу, скоро закончатся все билеты.
Настолько эта постановка наполнена различными любопытными нюансами и захватывающими перепадами ритмов и настроений, что ее уже хочется пересматривать вновь и вновь.
Настоящая творческая удача команды Тутберидзе и реальная заявка на наивысшие позиции в предстоящем сезоне. Осталось лишь вернуть четверные, и Анна вновь окажется в роли недосягаемой для всех фигуристок планеты.

Восточные сладости

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Императрица еще в короткой программе показала, кто тут "батя в доме", с двух ног ворвавшись на территорию ультра-си, на которой до нее в субботу кувыркались более юные Трусова и Косторная, идеально исполнив тройной аксель.
На этот раз в произвольной программе, поставленной на жаркие восточные мелодии, Елизавета в очень экстравагантном наряде, от которого трубы металлопрокатных заводов Челябинска накалились докрасна, с помаркой выполнила лишь один из двух запланированных трикселей, заодно зачем-то добавив к этим недочетам еще и падение на коронном лутце.
Но все это мелочи по сравнению с тем, что за постановку приготовила Туктамышева для олимпийского сезона.
Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и их сыном Александром
27 июня, 08:00Шоубиз
Чем пахнут Медведева и Гном Гномыч? Новые рекламные контракты фигуристов
А получилось в итоге уникальное восточное пиршество: рахат-лукум и медовая пахлава в мире фигурного катания. Как будто мы все оказались на сказочной свадьбе богатого шейха из Абу-Даби с пленительным шоу-представлением в виде танца живота от самой царевны Будур, каждое движение которой, каждый взгляд и поворот тела — восточная сладость, нежный шелк, одурманивающий аромат жасмина и сандалового масла.
Если кто-то и ожидал от Туктамышевой в новом сезоне "Вивальди" или "Колыбельную", тот, конечно, будет немного разочарован. Но Елизавета, несмотря на фырканье зануд, остается верной себе, продолжая творить по принципу "женской красоты много не бывает". И теперь каждое ее появление на льду будет ожидаться с особенным предвкушением яркого праздника — а это, согласитесь, уже победа.

"Болеро" как эксперимент

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Выступление в Челябинске прима-балерины фигурного катания Камилы Валиевой чем-то напомнило ее прокат этой зимой в финале Кубка России: эксперимент с наращиванием количества ультра-си элементов в произвольной программе пока себя не совсем оправдывает.
Четверной сальхов и тулуп не получились, каскад с четверным тулупом вышел с мелкими помарками, зато тройной аксель был безупречен.
Чувствовалось, что Камиле все еще не хватает сезонной стабильности и уверенности и она пока лишь восстанавливает свои масштабные прыжковые наработки.
Но от этого ее "Болеро" хуже точно не становится — лишь проблемы Валиевой на элементах ультра-си сегодня могли на время вывести зрителей из гипнотического транса, в который их вновь искусно погрузила умопомрачительная хореография гуттаперчевой Камилы и пульсирующая мелодия Мориса Равеля.
Прима-балерина обязательно еще сорвет свою порцию оваций в "Большом театре" фигурного катания, даже несмотря на временные трудности в начале сезона.

Королевское дефиле Трусовой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа
Александра в этом году решила всех удивить своими крайне яркими харизматическими образами: в короткой программе она мятежная мексиканская художница Фрида Кало, в произвольной — талантливый дизайнер одежды из шкур далматинов — черно-белая Круэлла.
Вообще, произвольные программы Трусовой — это отдельный жанр в мире фигурного катания.
Какими бы изощренными ни были ее образы, в результате все сводится к одной роли: Королева квадов. И на этот раз в этих бесконечных волнительных заходах на четверные прыжки разглядеть Круэллу с ее модными модельными повадками было довольно сложно.
Поэтому объективную потерю в художественной составляющей новой программы Александра с лихвой компенсировала спортивно-прыжковыми спецэффектами. Да как!
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Первым был идеально исполнен сложнейший четверной флип, затем очередь дошла до четверного сальхова, потом четверной тулуп, и завершилось это феноменальное модное ультра-си дефиле двумя шедеврами из коллекции Трусовой "осень-зима 2021/22" — четверными лутцами, один из которых в каскаде с тройным тулупом!
Круэлла, как вы понимаете, никогда еще в жизни не испытывала такого мощного головокружения, даже когда она перебрала с алкоголем, будучи уборщицей в магазине одежды "Либерти" (по сюжету фильма "Круэлла" 2021 года). А для нашей Русской Ракеты это обычный рабочий прокат, который она наконец-то показала не на тренировке, а на выступлении перед зрителями.
Модный показ от Трусовой-Круэллы получился в итоге чуть ли не историческим: зрители аплодировали стоя, к ним присоединился весь тренерский штаб Тутберидзе — ведь пять четверных прыжков в исполнении фигуристки мир еще не видел.
Саша заслуженно получила в этот день корону победительницы контрольных прокатов, хоть и условную, но зато такую важную перед самым началом сезона.

ОМОН Тутберидзе

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Контрольные прокаты. Танцы. Ритмический танец
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Танцы. Ритмический танец - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигурное катание. Контрольные прокаты. Танцы. Ритмический танец
После выступлений фигуристок в Челябинске как никогда ощущается полная гегемония Этери Тутберидзе в женском фигурном катании.
Даже как-то неловко становится перед остальными тренерами и их подопечными: Этери создала настоящий "ОМОН-отряд" из шести фигуристок, которые своими суперкомпонентными и техническими программами оставляют выжженное поле на месте, в котором еще недавно теплились надежды других спортсменок на медали этого сезона.
Навязать борьбу Валиевой, Усачевой, Хромых, Трусовой, Щербаковой и Косторной способна среди россиянок лишь Туктамышева, которая со своим тренером Алексеем Мишиным отлично поработала в межсезонье, создав конкурентоспособные программы с достойным набором сложнейших элементов.
Но в этой сказке есть и обратная сторона медали: конкурировать мощной шестерке Тутберидзе придется в основном друг с другом, при этом каждый день работая на одном катке и в одной группе во время наиважнейшего в их жизни сезона.
Вот тут-то и начнется самое интересное, и мы станем свидетелями абсолютно незабываемого зрелища: как Круэлла встретится на бале Сатаны с Маргаритой под звуки "Болеро".
Долго ждать нам этих сумасшедших фигурнокатательных баталий не придется. В этом месяце уже стартуют международные турниры. Один из которых пройдет с 15 по 18 сентября в США (участие в нем подтвердила Трусова), в октябре и ноябре состоится увлекательнейшая серия Гран-при. А там и до декабрьского чемпионата России недалеко, на котором в решающей схватке сойдутся все героини сегодняшних контрольных прокатов в Челябинске, чтобы разыграть между собой главный приз года — три бесценные путевки на Олимпиаду-2022 в Пекине.
 
Фигурное катаниеСпортАвторыКолумнисты - АвторыЕлизавета ТуктамышеваЭтери ТутберидзеАлександра ТрусоваАлена КосторнаяАнна ЩербаковаКамила Валиева
 
 
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