https://ria.ru/20210912/putin-1749748514.html

Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области - РИА Новости, 12.09.2021

Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:04

2021-09-12T15:04

2021-09-12T15:07

нижегородская область

владимир путин

"запад-2021" (военные учения)

безопасность

казахстан

армения

космос - риа наука

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/desantirovanie-1749733708.html

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нижегородская область, владимир путин, "запад-2021" (военные учения), безопасность, казахстан, армения, космос - риа наука, вооруженные силы рф, россия