https://ria.ru/20210912/putin-1749748514.html
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области - РИА Новости, 12.09.2021
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области
Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:04
2021-09-12T15:04
2021-09-12T15:07
нижегородская область
владимир путин
"запад-2021" (военные учения)
безопасность
казахстан
армения
космос - риа наука
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:5:3088:1742_1920x0_80_0_0_6a01665dc3e40dc237fdd1e62d96463d.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/desantirovanie-1749733708.html
нижегородская область
казахстан
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_5300c46c94ef009e1cbce0e4acd308a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, владимир путин, "запад-2021" (военные учения), безопасность, казахстан, армения, космос - риа наука, вооруженные силы рф, россия
15:04 12.09.2021 (обновлено: 15:07 12.09.2021)
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области
Путин 13 сентября понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области