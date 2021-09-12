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Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области - РИА Новости, 12.09.2021
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области
Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:04
2021-09-12T15:07
нижегородская область
владимир путин
"запад-2021" (военные учения)
безопасность
казахстан
армения
космос - риа наука
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/desantirovanie-1749733708.html
нижегородская область
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нижегородская область, владимир путин, "запад-2021" (военные учения), безопасность, казахстан, армения, космос - риа наука, вооруженные силы рф, россия
15:04 12.09.2021 (обновлено: 15:07 12.09.2021)
 
Путин понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

Путин 13 сентября понаблюдает за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 сентября посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений "Запад-2021", сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении.
Массовое ночное десантирование военных с техникой на учениях Запад-2021 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 12:13В России
На учениях "Запад-2021" прошло массовое ночное десантирование
Отмечается, что в ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
 
Нижегородская областьВладимир Путин"Запад-2021" (военные учения)БезопасностьКазахстанАрменияКосмос - РИА НаукаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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