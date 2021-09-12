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В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати

В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати - РИА Новости, 12.09.2021

В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати

После обнародования видео о том, что в детской инфекционной больнице Петербурга трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, организована... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:42

2021-09-12T15:42

2021-09-12T17:09

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. После обнародования видео о том, что в детской инфекционной больнице Петербурга трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, организована проверка, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.Кадры этого инцидента были накануне опубликованы в социальных сетях, их выложила мать одного из пациентов больницы. На них видно, что трехлетний ребенок сначала привязан колготками к перилам кроватки, а потом к ножке детского стульчика."По данному факту специалистами аппарата уполномоченного по правам ребенка совместно со специалистами комитета здравоохранения был произведён рабочий выезд, где инициирована проверка всех фактов и привлечение к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает, он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице, с ним будет оставаться круглосуточная няня до полного его выздоровления", - сообщил Александр Попейко.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с трехлетним мальчиком, которого привязывали колготками к стулу и кровати в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщается на сайте СК РФ."Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. поручено доложить о ситуации в одной из больниц города, где 3-летнего мальчика привязали к стулу", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственные органы по Санкт-Петербургу ранее ходатайствовали о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в свое производство. В настоящее время следователи ведомства устанавливают обстоятельства совершения возможных противоправных действий в отношении ребенка.

https://ria.ru/20210823/vanitary-1746905818.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/1748206236.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург