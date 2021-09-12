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В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати
В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати - РИА Новости, 12.09.2021
В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати
После обнародования видео о том, что в детской инфекционной больнице Петербурга трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, организована... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:42
2021-09-12T17:09
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. После обнародования видео о том, что в детской инфекционной больнице Петербурга трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, организована проверка, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.Кадры этого инцидента были накануне опубликованы в социальных сетях, их выложила мать одного из пациентов больницы. На них видно, что трехлетний ребенок сначала привязан колготками к перилам кроватки, а потом к ножке детского стульчика."По данному факту специалистами аппарата уполномоченного по правам ребенка совместно со специалистами комитета здравоохранения был произведён рабочий выезд, где инициирована проверка всех фактов и привлечение к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает, он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице, с ним будет оставаться круглосуточная няня до полного его выздоровления", - сообщил Александр Попейко.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с трехлетним мальчиком, которого привязывали колготками к стулу и кровати в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщается на сайте СК РФ."Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. поручено доложить о ситуации в одной из больниц города, где 3-летнего мальчика привязали к стулу", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственные органы по Санкт-Петербургу ранее ходатайствовали о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в свое производство. В настоящее время следователи ведомства устанавливают обстоятельства совершения возможных противоправных действий в отношении ребенка.
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происшествия, санкт-петербург
15:42 12.09.2021 (обновлено: 17:09 12.09.2021)
 
В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати

После видео из больницы Петербурга, где сироту привязали к кровати, организована проверка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПодготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. После обнародования видео о том, что в детской инфекционной больнице Петербурга трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, организована проверка, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.
Кадры этого инцидента были накануне опубликованы в социальных сетях, их выложила мать одного из пациентов больницы. На них видно, что трехлетний ребенок сначала привязан колготками к перилам кроватки, а потом к ножке детского стульчика.
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"По данному факту специалистами аппарата уполномоченного по правам ребенка совместно со специалистами комитета здравоохранения был произведён рабочий выезд, где инициирована проверка всех фактов и привлечение к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает, он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице, с ним будет оставаться круглосуточная няня до полного его выздоровления", - сообщил Александр Попейко.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с трехлетним мальчиком, которого привязывали колготками к стулу и кровати в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщается на сайте СК РФ.
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"Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. поручено доложить о ситуации в одной из больниц города, где 3-летнего мальчика привязали к стулу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следственные органы по Санкт-Петербургу ранее ходатайствовали о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в свое производство. В настоящее время следователи ведомства устанавливают обстоятельства совершения возможных противоправных действий в отношении ребенка.
 
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