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https://ria.ru/20210912/potok-1749759560.html
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.09.2021
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Российские парламентарии и эксперты прокомментировали заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:40
2021-09-12T20:28
экономика
сша
евросоюз
госдума рф
газпром
балтийское море
руслан бальбек
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты прокомментировали заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия будут действовать против газопровода "Северный поток — 2", если Россия начнет использовать газ как оружие.В беседе с RT Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что в Вашингтоне болезненно восприняли позицию Евросоюза относительно "Северного потока — 2" и теперь пытаются вести "подковерные игры" с целью оболгать проект."Раз идет такая атака на газопровод, значит, американцы беспокоятся за свои финансовые интересы, в первую очередь касающиеся их сжиженного газа", — сказал он.Бальбек считает, что об Украине американцы говорят в данном контексте лишь "для красного словца", а высказывания о газе как оружии стали для них "брендом" по примеру "российской угрозы"."Они ждут ее чуть ли не каждый понедельник, а она все не приходит — и не придет", — подытожил парламентарий.Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил о невозможности блокировки достроенного трубопровода."Задача США будет заключаться в том, чтобы "Северный поток — 2" не был задействован на полную мощность", — пояснил он.По мнению ученого, американцы будут пытаться "сохранить лицо", так как не смогли помешать строительству."Как мы можем использовать газ как "оружие", если потребитель хочет купить у нас продукт в определенном количестве?" — спросил он.Блохин уверен, что заявление Волкера нацелено прежде всего на Германию. Также эксперт допустил, что дипломат преследует личные цели."Так как он бывший (спецпредставитель Госдепартамента по Украине. — Прим. ред.), вполне возможно, что он хочет занять какую-то должность, может быть, получить политический капитал", — пояснил он.Ранее Волкер пригрозил России серьезными последствиями, если она попытается с помощью газа влиять на Европу и Украину. Он также заявил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Кроме того, Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210911/tranzit-1749664193.html
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сша
балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, сша, евросоюз, госдума рф, газпром, балтийское море, руслан бальбек, северный поток — 2, курт волкер, россия
17:40 12.09.2021 (обновлено: 20:28 12.09.2021)
 
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

Депутат Госдумы Бальбек заявил, что США пытаются оболгать газопровод "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские парламентарии и эксперты прокомментировали заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия будут действовать против газопровода "Северный поток — 2", если Россия начнет использовать газ как оружие.
В беседе с RT Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что в Вашингтоне болезненно восприняли позицию Евросоюза относительно "Северного потока — 2" и теперь пытаются вести "подковерные игры" с целью оболгать проект.
"Раз идет такая атака на газопровод, значит, американцы беспокоятся за свои финансовые интересы, в первую очередь касающиеся их сжиженного газа", — сказал он.
Бальбек считает, что об Украине американцы говорят в данном контексте лишь "для красного словца", а высказывания о газе как оружии стали для них "брендом" по примеру "российской угрозы".
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"Они ждут ее чуть ли не каждый понедельник, а она все не приходит — и не придет", — подытожил парламентарий.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил о невозможности блокировки достроенного трубопровода.
"Задача США будет заключаться в том, чтобы "Северный поток — 2" не был задействован на полную мощность", — пояснил он.
По мнению ученого, американцы будут пытаться "сохранить лицо", так как не смогли помешать строительству.
"Как мы можем использовать газ как "оружие", если потребитель хочет купить у нас продукт в определенном количестве?" — спросил он.
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Блохин уверен, что заявление Волкера нацелено прежде всего на Германию. Также эксперт допустил, что дипломат преследует личные цели.
"Так как он бывший (спецпредставитель Госдепартамента по Украине. — Прим. ред.), вполне возможно, что он хочет занять какую-то должность, может быть, получить политический капитал", — пояснил он.
Ранее Волкер пригрозил России серьезными последствиями, если она попытается с помощью газа влиять на Европу и Украину. Он также заявил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Кроме того, Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
 
ЭкономикаСШАЕвросоюзГосдума РФГазпромБалтийское мореРуслан БальбекСеверный поток — 2Курт ВолкерРоссия
 
 
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