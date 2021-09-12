https://ria.ru/20210912/poroda-1749715768.html

Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам

Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам - РИА Новости, 12.09.2021

Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам

Собаки-компаньоны возглавили по итогам 2020 года рейтинг самых популярных пород в России, составленный Российской кинологической федерацией (РКФ). РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T03:21

2021-09-12T03:21

2021-09-12T03:29

общество

владимир голубев

россия

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Собаки-компаньоны возглавили по итогам 2020 года рейтинг самых популярных пород в России, составленный Российской кинологической федерацией (РКФ).РКФ 12 сентября исполняется 30 лет. В честь юбилея кинологи организации рассказали РИА Новости, как менялось отношение россиян к питомцам и какие породы были популярны ранее и возглавляют рейтинг сейчас.От охотничьих борзых до гламурных шпицевРаньше собаку определенной породы заводили по потребностям. Как рассказали в РКФ, в русском дореволюционном быту собаки были нужны для охоты, поэтому тогда были популярны охотничьи породы, которых в советские годы сместили собаки служебных пород. В послевоенные годы в сознании соотечественников чётко закрепился образ собаки-героя и многие мечтали завести себе, например, овчарку. Затем наступила эра собак из телевизоров, многие покупали питомца конкретной породы только потому, что увидели её в качестве героя фильма или сериала. Многие мечтали о шотландской колли, как в сериале "Лэсси", потом о подвижном джек рассел терьере из фильма "Маска". "Лихие девяностые" славились своими ротвейлерами, среднеазиатскими и кавказскими овчарками, бультерьерами, американскими питбультерьерами. Небезопасные времена диктовали свои тенденции. В нулевых "светские львицы" ввели моду на крохотных собак-компаньонов, напомнили кинологи.Сейчас собак всё чаще заводят как друга и члена семьи. "Меняется наше отношение к животным, меняется среда вокруг: для горожан с собаками всё чаще открывают двери рестораны и кафе, торговые и спортивные центры, музейные и выставочные комплексы. Последние пять лет в России самой популярной породой является немецкий шпиц, хотя примерно 10 лет назад эти собаки были только на восьмом месте рейтинга популярности", - рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Стабильную любовь к немецким шпицам он объясняет тем, что жители крупных городов сейчас предпочитают иметь дома собаку-компаньона. "Ее можно легко брать с собой, она быстро приспосабливается к новым условиям, отлично уживается в условиях квартиры, а ее внешний вид умиляет хозяина. Но я хочу напомнить, что даже маленький шпиц – это живая собака, не плюшевый игрушечный медвежонок. Ему обязательно нужно уделять внимание: много гулять, заниматься дрессировкой, следить за состоянием здоровья", - рассказал Голубев.Украшение досугаПо данным РКФ, последние пять лет верхние строчки рейтинга делят между собой одни и те же породы: немецкий шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и немецкая овчарка. Любовь к декоративным породам кинологам понятна, её диктует образ жизни современного человека. "Собаки – компаньоны постоянно находятся рядом с человеком, при этом не выполняя рабочих функций. Они с удовольствием скрашивают досуг, являясь лучшими друзьями для своих хозяев. Компаньоны отлично уживаются в городской среде и легко приспосабливаются к любой обстановке, отличаясь при этом дружелюбностью, легким нравом и жизнерадостностью. Поэтому неудивительно, что эта тенденция с каждым годом укрепляется", - рассказал Голубев.Что касается немецкой овчарки, то мода на эту породу из года в год переживает эпоху расцвета, пояснил кинолог. Представители этой породы успешно дрессируются во всех странах мира, не только в России. "Немцы – это своеобразное клише безупречной служебной собаки. Они обладают уравновешенным характером, который сочетается с безграничной преданностью, поэтому они так привлекают россиян", - рассказал глава РКФ.Голубев также назвал некоторые породы, которые стремительно набирают популярность в нашей стране. Это вельш корги пемброк, акита и сиба. В 2016 году сиба была только на 29 месте, в 2020 она уже занимает 12 место в рейтинге. Любовь к вельш корги пемброк также значительно растет: в 2016 году собаки этой породы были на 17 месте, в 2020 они гордо заняли 6 строчку рейтинга, войдя в десятку самых популярных пород у россиян. Отмечается рост интереса к породе акита. В 2016 году – 13 место, в 2020 году – уже 11 строчка рейтинга.Легли на дноПо данным РКФ, за последние пять лет россияне стали реже заводить собак породы сибирский хаски, русский той и такса. В 2016 году порода сибирский хаски была в списке 10 самых популярных собак и занимала шестое место, русский той тогда завершал список, находясь на 10 месте рейтинга. В 2020 году порода сибирский хаски не вошла в топ-10, упав на 15 строчку рейтинга. Порода русский той стремительно покинула список 10 самых популярных в 2020 году, свалившись на 22 место. Что касается такс, то в 2016 году они были на 14 месте рейтинга, а в 2020 году лишь на 20."Если говорить о хаски, то вероятнее всего, большинство осознало, что этих собак нужно заводить, если ты хорошо знаком с породой и готов тратить много усилий на воспитание такого питомца. Не нужно заводить хаски, если вы не планируете многочасовые активные прогулки на улице, собаке будет крайне тяжело без работы, она будет выплескивать свою энергию дома, терроризируя хозяина и соседей. Выбирая породу, надо учитывать проявления природных инстинктов животного, которые будут всегда сопровождать собаку", - рассказал Голубев.Такс, возможно, стали меньше заводить, полагает кинолог, поскольку поняли, что это собака с прекрасными рабочими качествами, которая хоть и обладает пластичной психикой и подстраивается к любому образу жизни, но все-таки является охотничьей породой.По данным РКФ, в 2020 году в список самых популярных собак снова вошла порода мопс. В 2019 году, собаки этой породы занимали 11 место по популярности.Как отметил Голубев, общая тенденция заводить собак-компаньонов прослеживается на протяжении пяти лет, это объясняется тем, что животные имеют приятных характер, дружелюбны и игривы, они с удовольствием последуют со своим хозяином как на прогулку, так и на работу. "Им легко жить в условиях квартиры", - отметил кинолог.Подводя итог, Голубев отметил, что какими бы ни были предпочтения россиян, нужно всегда помнить, что при выборе собаки следует всегда четко представлять, для чего нужен питомец. Нельзя забывать о функции, для выполнения которой выводилась порода. "Её природные инстинкты будут сопровождать вас на протяжении всей жизни. Поэтому важно вдумчиво и ответственно подходить к выбору породы будущей собаки, не взирая на текущие тенденции", - подчеркнул Голубев.

https://ria.ru/20210909/vospitanie-1749276690.html

https://ria.ru/20210901/kinolog-1748095493.html

https://ria.ru/20210826/sobaka-1747279634.html

https://ria.ru/20210821/sobaki-1746647072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев, россия