https://ria.ru/20210912/nevskiy-1749752938.html
В Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского
В Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2021
В Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского
В Александро-Невской лавре прошел крестный ход с мощами святого князя Александра Невского, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:17
2021-09-12T16:17
2021-09-12T19:31
религия
санкт-петербург
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. В Александро-Невской лавре прошел крестный ход с мощами святого князя Александра Невского, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил корреспондент РИА Новости.Патриарх прибыл в Петербург на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя. Он провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе, вслед за которой начался малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора на площадь Александра Невского. Крестный ход завершился праздничным молебном.Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии, по оценке организаторов, на крестный ход собралось около тысячи человек.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года — в день смерти великого полководца.Двенадцатого сентября 1724 года основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как День памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
https://ria.ru/20210912/fraza-1749735621.html
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Крестный ход в Александро-Невской лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с мощами князя Александра Невского в Александро-Невской лавре. Патриарх прибыл на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. Крестный ход завершился праздничным молебном на площади.
2021-09-12T16:17
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санкт-петербург, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, религия
16:17 12.09.2021 (обновлено: 19:31 12.09.2021)
В Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского
Крестный ход с мощами святого князя Александра Невского прошел в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости.
В Александро-Невской лавре прошел крестный ход с мощами святого князя Александра Невского
, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл
, сообщил корреспондент РИА Новости.
Патриарх прибыл в Петербург на главные торжества в честь 800-летия со дня рождения князя. Он провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе, вслед за которой начался малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора на площадь Александра Невского. Крестный ход завершился праздничным молебном.
Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии, по оценке организаторов, на крестный ход собралось около тысячи человек.
Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия, помимо 12 сентября, планируется провести и 6 декабря 2021 года — в день смерти великого полководца.
Двенадцатого сентября 1724 года основатель Санкт-Петербурга император Петр I перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, ранее пребывавшие в Рождественском соборе во Владимире. Это событие стало отмечаться Русской церковью как День памяти святого князя, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна учредила праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где хранились его мощи. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.