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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/kitay-1749757657.html
В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения
В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения - РИА Новости, 12.09.2021
В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения
Жителям города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рекомендовано не покидать его после выявления там вспышки коронавируса, сообщила китайская газета РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:21
2021-09-12T17:21
распространение коронавируса
в мире
китай
фуцзянь
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рекомендовано не покидать его после выявления там вспышки коронавируса, сообщила китайская газета Global Times.Ранее стало известно, что 20 новых локальных случаев заражения выявлены в провинции Фуцзянь, 19 из них в городе Путянь.Сообщается, что желающие покинуть город должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в городе вводится ряд ограничений: кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть закрыты для посетителей, а рестораны должны ограничить часы работы.С начала эпидемии в материковом Китае всего было зафиксировано 95 199 случаев заражения COVID-19, 4636 человек скончались.Китай благодаря жестким карантинным мерам смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на ряд других городов и провинций.
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в мире, китай, фуцзянь, коронавирус covid-19
17:21 12.09.2021
 
В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения

Global Times: жителям город Путянь рекомендовали не покидать его из-за вспышки COVID-19

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рекомендовано не покидать его после выявления там вспышки коронавируса, сообщила китайская газета Global Times.
Ранее стало известно, что 20 новых локальных случаев заражения выявлены в провинции Фуцзянь, 19 из них в городе Путянь.
Сообщается, что желающие покинуть город должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в городе вводится ряд ограничений: кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть закрыты для посетителей, а рестораны должны ограничить часы работы.
С начала эпидемии в материковом Китае всего было зафиксировано 95 199 случаев заражения COVID-19, 4636 человек скончались.
Китай благодаря жестким карантинным мерам смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на ряд других городов и провинций.
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