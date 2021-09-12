https://ria.ru/20210912/kitay-1749757657.html

В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения

В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения - РИА Новости, 12.09.2021

В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения

Жителям города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рекомендовано не покидать его после выявления там вспышки коронавируса, сообщила китайская газета РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T17:21

2021-09-12T17:21

2021-09-12T17:21

распространение коронавируса

в мире

китай

фуцзянь

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жителям города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рекомендовано не покидать его после выявления там вспышки коронавируса, сообщила китайская газета Global Times.Ранее стало известно, что 20 новых локальных случаев заражения выявлены в провинции Фуцзянь, 19 из них в городе Путянь.Сообщается, что желающие покинуть город должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в городе вводится ряд ограничений: кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть закрыты для посетителей, а рестораны должны ограничить часы работы.С начала эпидемии в материковом Китае всего было зафиксировано 95 199 случаев заражения COVID-19, 4636 человек скончались.Китай благодаря жестким карантинным мерам смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на ряд других городов и провинций.

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html

китай

фуцзянь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, фуцзянь, коронавирус covid-19