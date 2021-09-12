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В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.09.2021
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T08:30
2021-09-12T08:30
2021-09-12T11:36
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Новый очаг возник в уезде Сянью города Путянь.По предварительный данным, вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.Отмечается, что после выявления первого случая власти взяли у местных жителей 81 938 проб.Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:30 12.09.2021 (обновлено: 11:36 12.09.2021)
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
В китайской провинции Фуцзянь выявили новый эпицентр заболевания COVID-19