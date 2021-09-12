https://ria.ru/20210912/ochag-1749721259.html

В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом

В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.09.2021

В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом

В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:30

2021-09-12T08:30

2021-09-12T11:36

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Новый очаг возник в уезде Сянью города Путянь.По предварительный данным, вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.Отмечается, что после выявления первого случая власти взяли у местных жителей 81 938 проб.Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html

китай

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2021

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в мире, китай, коронавирус covid-19, коронавирус в россии