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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/ochag-1749721259.html
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.09.2021
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом
В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T08:30
2021-09-12T11:36
распространение коронавируса
в мире
китай
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Новый очаг возник в уезде Сянью города Путянь.По предварительный данным, вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.Отмечается, что после выявления первого случая власти взяли у местных жителей 81 938 проб.Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
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в мире, китай, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:30 12.09.2021 (обновлено: 11:36 12.09.2021)
 
В Китае вспыхнул новый очаг заражения коронавирусом

В китайской провинции Фуцзянь выявили новый эпицентр заболевания COVID-19

© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице в Китае
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице в Китае - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской провинции Фуцзянь выявили шесть случаев заражения коронавирусом нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Новый очаг возник в уезде Сянью города Путянь.
По предварительный данным, вариант коронавируса идентифицировали как высококонтагиозный штамм дельта.
Отмечается, что после выявления первого случая власти взяли у местных жителей 81 938 проб.
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Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 224 миллионов. Жертвами пандемии стали более 4,6 миллиона человек.
Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
Распространение коронавирусаВ миреКитайКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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