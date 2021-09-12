https://ria.ru/20210912/kazan-1749748744.html

В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы"

В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы" - РИА Новости, 12.09.2021

В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы"

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей в субботу аварийной посадкой... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:09

2021-09-12T15:09

2021-09-12T15:09

происшествия

казань

санкт-петербург

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КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей в субботу аварийной посадкой в Казани самолета авиакомпании "Победа", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Казань, сообщает надзорное ведомство."В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей 11 сентября в 20.10 в международном аэропорту Казани аварийной посадкой воздушного судна Боинг-737 авиакомпании "Победа", совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург – Казань", - говорится в сообщении.По предварительным данным прокуратуры, аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики воздушного судна. На борту находились 178 пассажиров и члены экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани. Пассажиры и экипаж не пострадали.Ведомство отмечает, что московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте (по месту нахождения авиакомпании "Победа") направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законодательства о безопасности полетов.При наличии оснований татарский транспортный прокурор примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749720260.html

https://ria.ru/20210909/dtsp-1749299401.html

казань

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, санкт-петербург