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В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы"
В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы" - РИА Новости, 12.09.2021
В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы"
Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей в субботу аварийной посадкой... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:09
2021-09-12T15:09
происшествия
казань
санкт-петербург
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КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей в субботу аварийной посадкой в Казани самолета авиакомпании "Победа", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Казань, сообщает надзорное ведомство."В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей 11 сентября в 20.10 в международном аэропорту Казани аварийной посадкой воздушного судна Боинг-737 авиакомпании "Победа", совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург – Казань", - говорится в сообщении.По предварительным данным прокуратуры, аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики воздушного судна. На борту находились 178 пассажиров и члены экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани. Пассажиры и экипаж не пострадали.Ведомство отмечает, что московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте (по месту нахождения авиакомпании "Победа") направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законодательства о безопасности полетов.При наличии оснований татарский транспортный прокурор примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20210912/samolet-1749720260.html
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происшествия, казань, санкт-петербург
15:09 12.09.2021
 
В Казани проверят обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы"

Прокуратура проверит обстоятельства аварийной посадки самолета "Победы" в Казани

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей в субботу аварийной посадкой в Казани самолета авиакомпании "Победа", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Казань, сообщает надзорное ведомство.
"В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей 11 сентября в 20.10 в международном аэропорту Казани аварийной посадкой воздушного судна Боинг-737 авиакомпании "Победа", совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург – Казань", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным прокуратуры, аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики воздушного судна. На борту находились 178 пассажиров и члены экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани. Пассажиры и экипаж не пострадали.
Ведомство отмечает, что московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте (по месту нахождения авиакомпании "Победа") направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законодательства о безопасности полетов.
При наличии оснований татарский транспортный прокурор примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
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