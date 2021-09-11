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Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц
Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц - РИА Новости, 11.09.2021
Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц
Ежемесячная заработная плата в один миллион рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:09
2021-09-11T08:09
экономика
сша
европа
федеральная служба государственной статистики (росстат)
борис титов
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ежемесячная заработная плата в один миллион рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Согласно данным Росстата, в России 17 104 человека получают заработную плату свыше миллиона рублей. Среди них 9 167 человек имеют зарплату от 1 до 1,5 миллиона рублей, 5 326 человек - от 1,5 до 3 миллионов рублей и 2 609 - свыше 3 миллионов."Один миллион рублей - это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть", - сказал Титов.В числе отраслей, где можно встретить такие заработные платы, по данным Росстата - обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.При этом он отметил, что топ-менеджмент в любом случае должен зарабатывать хорошо, но в то же время необходимо обращать внимание на то, как именно политика монополии отражается на остальной экономике. "Я бы лично KPI их руководителей поставил не в зависимость от того, сколько налогов монополия перечислила в бюджет, а в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов", - подытожил Титов.
https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html
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экономика, сша, европа, федеральная служба государственной статистики (росстат), борис титов, россия
08:09 11.09.2021
 
Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц

Омбудсмен Борис Титов рассказал, кто в России получает высокую заработную плату

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ежемесячная заработная плата в один миллион рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Согласно данным Росстата, в России 17 104 человека получают заработную плату свыше миллиона рублей. Среди них 9 167 человек имеют зарплату от 1 до 1,5 миллиона рублей, 5 326 человек - от 1,5 до 3 миллионов рублей и 2 609 - свыше 3 миллионов.
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"Один миллион рублей - это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть", - сказал Титов.
В числе отраслей, где можно встретить такие заработные платы, по данным Росстата - обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.
"Вот где пристально надо проверять зарплаты - это в инфраструктурных монополиях. Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках", - добавил омбудсмен.
При этом он отметил, что топ-менеджмент в любом случае должен зарабатывать хорошо, но в то же время необходимо обращать внимание на то, как именно политика монополии отражается на остальной экономике. "Я бы лично KPI их руководителей поставил не в зависимость от того, сколько налогов монополия перечислила в бюджет, а в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов", - подытожил Титов.
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ЭкономикаСШАЕвропаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Борис ТитовРоссия
 
 
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