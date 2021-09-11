https://ria.ru/20210911/zarplata-1749628573.html

Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц

Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц - РИА Новости, 11.09.2021

Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц

Ежемесячная заработная плата в один миллион рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:09

2021-09-11T08:09

2021-09-11T08:09

экономика

сша

европа

федеральная служба государственной статистики (росстат)

борис титов

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ежемесячная заработная плата в один миллион рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Согласно данным Росстата, в России 17 104 человека получают заработную плату свыше миллиона рублей. Среди них 9 167 человек имеют зарплату от 1 до 1,5 миллиона рублей, 5 326 человек - от 1,5 до 3 миллионов рублей и 2 609 - свыше 3 миллионов."Один миллион рублей - это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть", - сказал Титов.В числе отраслей, где можно встретить такие заработные платы, по данным Росстата - обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.При этом он отметил, что топ-менеджмент в любом случае должен зарабатывать хорошо, но в то же время необходимо обращать внимание на то, как именно политика монополии отражается на остальной экономике. "Я бы лично KPI их руководителей поставил не в зависимость от того, сколько налогов монополия перечислила в бюджет, а в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов", - подытожил Титов.

https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/zarplata-1748923443.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, европа, федеральная служба государственной статистики (росстат), борис титов, россия