https://ria.ru/20210911/vybory-1749706586.html

Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года - РИА Новости, 11.09.2021

Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T22:09

2021-09-11T22:09

2021-09-11T22:11

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники будут счастливы, когда он сможет объявить о своем решении.В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где ему был задан вопрос о политическом будущем. "О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - ответил Трамп.Фрагмент видеозаписи его общения с полицейскими выложили в Twitter журналисты.Из ныне живущих бывших американских лидеров только Трамп и 96-летний Джимми Картер не участвовали в официальных траурных мероприятиях в Нью-Йорке, штате Пенсильвания или под Вашингтоном, где 20 лет назад произошли теракты. Барак Обама и Билл Клинтон сопровождали президента Джо Байдена на нью-йоркской церемонии, Джордж Буш выступал в Пенсильвании вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

https://ria.ru/20210911/proschety-1749688908.html

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в мире, выборы, сша, дональд трамп