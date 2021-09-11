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Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года - РИА Новости, 11.09.2021
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T22:09
2021-09-11T22:11
в мире
выборы
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники будут счастливы, когда он сможет объявить о своем решении.В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где ему был задан вопрос о политическом будущем. "О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - ответил Трамп.Фрагмент видеозаписи его общения с полицейскими выложили в Twitter журналисты.Из ныне живущих бывших американских лидеров только Трамп и 96-летний Джимми Картер не участвовали в официальных траурных мероприятиях в Нью-Йорке, штате Пенсильвания или под Вашингтоном, где 20 лет назад произошли теракты. Барак Обама и Билл Клинтон сопровождали президента Джо Байдена на нью-йоркской церемонии, Джордж Буш выступал в Пенсильвании вместе с вице-президентом Камалой Харрис.
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в мире, выборы, сша, дональд трамп
22:09 11.09.2021 (обновлено: 22:11 11.09.2021)
 
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники будут счастливы, когда он сможет объявить о своем решении.
В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где ему был задан вопрос о политическом будущем. "О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - ответил Трамп.
Фрагмент видеозаписи его общения с полицейскими выложили в Twitter журналисты.
Из ныне живущих бывших американских лидеров только Трамп и 96-летний Джимми Картер не участвовали в официальных траурных мероприятиях в Нью-Йорке, штате Пенсильвания или под Вашингтоном, где 20 лет назад произошли теракты. Барак Обама и Билл Клинтон сопровождали президента Джо Байдена на нью-йоркской церемонии, Джордж Буш выступал в Пенсильвании вместе с вице-президентом Камалой Харрис.
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