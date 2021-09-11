https://ria.ru/20210911/vybory-1749706586.html
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года - РИА Новости, 11.09.2021
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T22:09
2021-09-11T22:09
2021-09-11T22:11
в мире
выборы
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_10f396757139ae379cbe52c503def17e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и пообещал, что сторонники будут счастливы, когда он сможет объявить о своем решении.В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где ему был задан вопрос о политическом будущем. "О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - ответил Трамп.Фрагмент видеозаписи его общения с полицейскими выложили в Twitter журналисты.Из ныне живущих бывших американских лидеров только Трамп и 96-летний Джимми Картер не участвовали в официальных траурных мероприятиях в Нью-Йорке, штате Пенсильвания или под Вашингтоном, где 20 лет назад произошли теракты. Барак Обама и Билл Клинтон сопровождали президента Джо Байдена на нью-йоркской церемонии, Джордж Буш выступал в Пенсильвании вместе с вице-президентом Камалой Харрис.
https://ria.ru/20210911/proschety-1749688908.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_20dd1eafe070319ccb33d572f0960af3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы, сша, дональд трамп
22:09 11.09.2021 (обновлено: 22:11 11.09.2021)
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года