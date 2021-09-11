Псковский губернатор рассказал Путину о водообеспечении региона
Губернатор Ведерников рассказал о выполнении поручений Путина по водообеспечению региона
ПСКОВ, 11 сен - РИА Новости. Псковские власти планируют в 2022 году построить станцию смягчения воды, чтобы решить вопрос с качеством водоснабжения домов Пскова, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Псков с поверхностного водозабора переходит на подземный водозабор. Первая очередь была реализована в 2015 году, в следующем году полностью будет реализована вторая очередь, и качество такой воды будет лучше, но при нагревании после 60 градусов образуются взвеси. Я хочу отметить, что это не питьевая вода, это та вода, которая идет в отопление, но это, безусловно, сказывается на состоянии труб. Даже в новых домах трубы через 3-4 года приходят в негодность", - рассказал Ведерников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он доложил, что поручение президента по обеспечению жителей качественной водой было оперативно отработано.
"В следующем году 260 миллионов мы получаем, строим станцию смягчения воды, и этого хватит и на первую, и на вторую очередь, мы до конца следующего года по крайней мере по Пскову этот вопрос закроем. По области еще, конечно, в этой части придется поработать", - рассказал Ведерников.
Во время прямой линии летом 2021 года к главе государства обратился житель Пскова, рассказавший о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования. Позже Путин поручил правительству РФ и властям региона до 1 октября принять меры, чтобы обеспечить жителей Пскова питьевой водой надлежащего качества, исходя из природных свойств воды на соответствующей территории.