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В Киеве считают, что Украина живет в условиях третьей мировой войны
В Киеве считают, что Украина живет в условиях третьей мировой войны - РИА Новости, 12.09.2021
В Киеве считают, что Украина живет в условиях третьей мировой войны
Украина живет в условиях третьей мировой войны, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-11T20:45
2021-09-12T00:37
в мире
киев
москва
верховная рада украины
россия
ольга стефанишина
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украина живет в условиях третьей мировой войны, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина."Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство", - сказала она в субботу на форуме YES Brainstorming.По словам вице-премьера, "очень важно давать России отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов". "Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию", - сказала вице-премьер.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, москва, верховная рада украины, россия, ольга стефанишина
20:45 11.09.2021 (обновлено: 00:37 12.09.2021)
 
В Киеве считают, что Украина живет в условиях третьей мировой войны

Вице-премьер Стефанишина: Украина де-факто находится в состоянии третьей мировой войны

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украина живет в условиях третьей мировой войны, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство", - сказала она в субботу на форуме YES Brainstorming.
По словам вице-премьера, "очень важно давать России отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов". "Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию", - сказала вице-премьер.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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