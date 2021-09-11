Фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года напоминала гибель Помпеи, рассказал РИА Новости автор одного из самых известных снимков, сделанных во время событий 9/11 фотограф Стэн Хонда.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.Стэн Хонда, фотограф-контрактник новостного агентства Франс Пресс, оказался на месте трагедии после того, как узнал от коллеги, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. "Я поднялся на поверхность (из метро) и там были сотни людей, все смотрели наверх в направлении башен-близнецов. Оба здания еще стояли и оба дымились. Это смутило меня, я не знал о втором самолете и не знал, что происходит", - рассказал РИА Новости Хонда.По профессиональной привычке он стал фотографировать людей, наблюдавших за трагедией, снимал сами здания, а потом побежал в эпицентр событий к комплексу ВТЦ. Хонда снимал одну из башен, когда здание начало рушиться. "Я не помню этого момента, но секунду спустя раздался сильнейший гул, как звук поезда, и он продолжался несколько минут. Появилось огромное облако дыма и пыли, и оно двигалось по улицам между домами прямо на меня. Вместе с движением облака от него бежали люди", - вспоминает фотограф.Он снимал эти страшные моменты до тех пор, пока улицу не накрыла темнота: дым и пыль плотно закрыли солнечные лучи. В этот момент Хонда вместе с другими людьми оказался в помещении офисного здания, где сделал одну из самых известных фотографий того дня.Позднее Хонда встретился с ней и был рад, что "она физически не пострадала" во время атаки. "Было очень приятно узнать ее историю и поснимать ее уже совсем в другой обстановке", - говорит фотограф.В день трагедии Бордерс было 28 лет, как признавалась она сама, психологически ей так и не удалось оправиться от теракта, ее преследовали депрессии, а в 2014 году у нее диагностировали рак желудка. Сама женщина считала, что болезнь развилась из-за токсичной пыли, которой она наглоталась во время обрушения здания ВТЦ. Бордерс скончалась в 2015 году в возрасте 42 лет."Мне было грустно, когда я узнал о ее смерти в 2015 году", - признается фотограф. "Из написанных о ней историй я знал, что после трагического опыта 2001 года у нее были взлеты и падения, но, казалось, ее жизнь налаживалась до тех пор, пока у нее не обнаружили рак. Она казалась настоящим оставшимся в живых бойцом 11 сентября, поэтому грустно, что она ушла такой молодой", - признается фотограф.
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года напоминала гибель Помпеи, рассказал РИА Новости автор одного из самых известных снимков, сделанных во время событий 9/11 фотограф Стэн Хонда.
Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
Стэн Хонда, фотограф-контрактник новостного агентства Франс Пресс, оказался на месте трагедии после того, как узнал от коллеги, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. "Я поднялся на поверхность (из метро) и там были сотни людей, все смотрели наверх в направлении башен-близнецов. Оба здания еще стояли и оба дымились. Это смутило меня, я не знал о втором самолете и не знал, что происходит", - рассказал РИА Новости Хонда.
По профессиональной привычке он стал фотографировать людей, наблюдавших за трагедией, снимал сами здания, а потом побежал в эпицентр событий к комплексу ВТЦ. Хонда снимал одну из башен, когда здание начало рушиться. "Я не помню этого момента, но секунду спустя раздался сильнейший гул, как звук поезда, и он продолжался несколько минут. Появилось огромное облако дыма и пыли, и оно двигалось по улицам между домами прямо на меня. Вместе с движением облака от него бежали люди", - вспоминает фотограф.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
3 из 15
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
6 из 15
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Он снимал эти страшные моменты до тех пор, пока улицу не накрыла темнота: дым и пыль плотно закрыли солнечные лучи. В этот момент Хонда вместе с другими людьми оказался в помещении офисного здания, где сделал одну из самых известных фотографий того дня.
"Вошла женщина, полностью покрытая пылью. Она напомнила мне фигуру из древней Помпеи. Хотя она была в деловом костюме и сапогах, вы не могли сказать, какого они были цвета. Она на мгновение остановилась у лифта и я сделал один кадр, а уже через секунду кто-то вел ее по лестнице, чтобы помочь укрыться в безопасном месте", - вспоминает автор облетевшей весь мир фотографии. Его героиня Марси Бордерс, получившая известность как "дама в пыли", была сотрудницей расположенного во всемирном торговом центре отделении Банка Америки.
Позднее Хонда встретился с ней и был рад, что "она физически не пострадала" во время атаки. "Было очень приятно узнать ее историю и поснимать ее уже совсем в другой обстановке", - говорит фотограф.
В день трагедии Бордерс было 28 лет, как признавалась она сама, психологически ей так и не удалось оправиться от теракта, ее преследовали депрессии, а в 2014 году у нее диагностировали рак желудка. Сама женщина считала, что болезнь развилась из-за токсичной пыли, которой она наглоталась во время обрушения здания ВТЦ. Бордерс скончалась в 2015 году в возрасте 42 лет.
"Мне было грустно, когда я узнал о ее смерти в 2015 году", - признается фотограф. "Из написанных о ней историй я знал, что после трагического опыта 2001 года у нее были взлеты и падения, но, казалось, ее жизнь налаживалась до тех пор, пока у нее не обнаружили рак. Она казалась настоящим оставшимся в живых бойцом 11 сентября, поэтому грустно, что она ушла такой молодой", - признается фотограф.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.