https://ria.ru/20210911/terakt-1749631642.html

Фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи

Фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи - РИА Новости, 11.09.2021

Фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи

Атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года напоминала гибель Помпеи, рассказал РИА Новости автор одного из самых известных снимков,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:09

2021-09-11T09:09

2021-09-11T09:09

в мире

сша

нью-йорк (город)

годовщина терактов 11 сентября в сша

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года напоминала гибель Помпеи, рассказал РИА Новости автор одного из самых известных снимков, сделанных во время событий 9/11 фотограф Стэн Хонда.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.Стэн Хонда, фотограф-контрактник новостного агентства Франс Пресс, оказался на месте трагедии после того, как узнал от коллеги, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. "Я поднялся на поверхность (из метро) и там были сотни людей, все смотрели наверх в направлении башен-близнецов. Оба здания еще стояли и оба дымились. Это смутило меня, я не знал о втором самолете и не знал, что происходит", - рассказал РИА Новости Хонда.По профессиональной привычке он стал фотографировать людей, наблюдавших за трагедией, снимал сами здания, а потом побежал в эпицентр событий к комплексу ВТЦ. Хонда снимал одну из башен, когда здание начало рушиться. "Я не помню этого момента, но секунду спустя раздался сильнейший гул, как звук поезда, и он продолжался несколько минут. Появилось огромное облако дыма и пыли, и оно двигалось по улицам между домами прямо на меня. Вместе с движением облака от него бежали люди", - вспоминает фотограф.Он снимал эти страшные моменты до тех пор, пока улицу не накрыла темнота: дым и пыль плотно закрыли солнечные лучи. В этот момент Хонда вместе с другими людьми оказался в помещении офисного здания, где сделал одну из самых известных фотографий того дня.Позднее Хонда встретился с ней и был рад, что "она физически не пострадала" во время атаки. "Было очень приятно узнать ее историю и поснимать ее уже совсем в другой обстановке", - говорит фотограф.В день трагедии Бордерс было 28 лет, как признавалась она сама, психологически ей так и не удалось оправиться от теракта, ее преследовали депрессии, а в 2014 году у нее диагностировали рак желудка. Сама женщина считала, что болезнь развилась из-за токсичной пыли, которой она наглоталась во время обрушения здания ВТЦ. Бордерс скончалась в 2015 году в возрасте 42 лет."Мне было грустно, когда я узнал о ее смерти в 2015 году", - признается фотограф. "Из написанных о ней историй я знал, что после трагического опыта 2001 года у нее были взлеты и падения, но, казалось, ее жизнь налаживалась до тех пор, пока у нее не обнаружили рак. Она казалась настоящим оставшимся в живых бойцом 11 сентября, поэтому грустно, что она ушла такой молодой", - признается фотограф.

https://ria.ru/20210911/tragediya-1749575773.html

сша

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), годовщина терактов 11 сентября в сша