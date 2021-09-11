https://ria.ru/20210911/tavrida-1749667155.html

Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"

Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт" - РИА Новости, 11.09.2021

Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"

Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с многотысячной аудиторией участников, являются пилотными и позволят проводить... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:37

2021-09-11T15:37

2021-09-11T15:37

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

сергей аксенов (политик)

фестиваль "таврида — арт"

россия

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СУДАК (Крым), 11 сен - РИА Новости. Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с многотысячной аудиторией участников, являются пилотными и позволят проводить аналогичные мероприятия в других регионах, сказала журналистам руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова."Эта площадка организовывалась таким образом, чтобы стать пилотной площадкой для проведения аналогичных мероприятий. Потому что мы знаем, что вирус – это надолго, качество жизни снижать нельзя. Это целый комплекс мероприятий, мы видим, что все, что было предписано и предложено, на площадке соблюдается. Важно отметить, что подавляющее большинство участников привиты. Это дает возможность проводить такие мероприятия столь широко", - сказала Попова на площадке кластера "Таврида АРТ".Попова добавила, что фестиваль стал первым в России масштабным по числу участников мероприятием, которое проводится после начала пандемии."Сегодня (Крым) – это единственный регион с таким количеством участников (с продолжительностью) в течение нескольких дней на открытой территории. Это первый пилот", - добавила она.Фестиваль "Таврида.АРТ" начался 8 сентября в Крыму и продлится до 12 сентября, его участниками стали около пяти тысяч человек из всех регионов России. Еще около тысячи жителей Крыма и Севастополя посетят фестиваль в статусе гостей. По словам руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина, в программу фестиваля "Таврида.АРТ" вошли более 730 событий и мероприятий в разных форматах. Ключевые события фестиваля транслировались в режиме реального времени и будут доступны в социальных сетях арт-кластера "Таврида". Проведение фестиваля с антиковидными мерами разрешил своим указом глава Крыма Сергей Аксенов.

https://ria.ru/20210911/kurorty-1749659610.html

https://ria.ru/20210911/maski-1749651385.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, сергей аксенов (политик), фестиваль "таврида — арт", россия