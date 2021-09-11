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Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"
Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт" - РИА Новости, 11.09.2021
Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"
Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с многотысячной аудиторией участников, являются пилотными и позволят проводить... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:37
2021-09-11T15:37
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
сергей аксенов (политик)
фестиваль "таврида — арт"
россия
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СУДАК (Крым), 11 сен - РИА Новости. Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с многотысячной аудиторией участников, являются пилотными и позволят проводить аналогичные мероприятия в других регионах, сказала журналистам руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова."Эта площадка организовывалась таким образом, чтобы стать пилотной площадкой для проведения аналогичных мероприятий. Потому что мы знаем, что вирус – это надолго, качество жизни снижать нельзя. Это целый комплекс мероприятий, мы видим, что все, что было предписано и предложено, на площадке соблюдается. Важно отметить, что подавляющее большинство участников привиты. Это дает возможность проводить такие мероприятия столь широко", - сказала Попова на площадке кластера "Таврида АРТ".Попова добавила, что фестиваль стал первым в России масштабным по числу участников мероприятием, которое проводится после начала пандемии."Сегодня (Крым) – это единственный регион с таким количеством участников (с продолжительностью) в течение нескольких дней на открытой территории. Это первый пилот", - добавила она.Фестиваль "Таврида.АРТ" начался 8 сентября в Крыму и продлится до 12 сентября, его участниками стали около пяти тысяч человек из всех регионов России. Еще около тысячи жителей Крыма и Севастополя посетят фестиваль в статусе гостей. По словам руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина, в программу фестиваля "Таврида.АРТ" вошли более 730 событий и мероприятий в разных форматах. Ключевые события фестиваля транслировались в режиме реального времени и будут доступны в социальных сетях арт-кластера "Таврида". Проведение фестиваля с антиковидными мерами разрешил своим указом глава Крыма Сергей Аксенов.
https://ria.ru/20210911/kurorty-1749659610.html
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севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, сергей аксенов (политик), фестиваль "таврида — арт", россия
15:37 11.09.2021
 
Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"

Попова оценила действенность мер борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СУДАК (Крым), 11 сен - РИА Новости. Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с многотысячной аудиторией участников, являются пилотными и позволят проводить аналогичные мероприятия в других регионах, сказала журналистам руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Эта площадка организовывалась таким образом, чтобы стать пилотной площадкой для проведения аналогичных мероприятий. Потому что мы знаем, что вирус – это надолго, качество жизни снижать нельзя. Это целый комплекс мероприятий, мы видим, что все, что было предписано и предложено, на площадке соблюдается. Важно отметить, что подавляющее большинство участников привиты. Это дает возможность проводить такие мероприятия столь широко", - сказала Попова на площадке кластера "Таврида АРТ".
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Попова добавила, что фестиваль стал первым в России масштабным по числу участников мероприятием, которое проводится после начала пандемии.
"Сегодня (Крым) – это единственный регион с таким количеством участников (с продолжительностью) в течение нескольких дней на открытой территории. Это первый пилот", - добавила она.
Фестиваль "Таврида.АРТ" начался 8 сентября в Крыму и продлится до 12 сентября, его участниками стали около пяти тысяч человек из всех регионов России. Еще около тысячи жителей Крыма и Севастополя посетят фестиваль в статусе гостей. По словам руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина, в программу фестиваля "Таврида.АРТ" вошли более 730 событий и мероприятий в разных форматах. Ключевые события фестиваля транслировались в режиме реального времени и будут доступны в социальных сетях арт-кластера "Таврида". Проведение фестиваля с антиковидными мерами разрешил своим указом глава Крыма Сергей Аксенов.
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СевастопольФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаСергей Аксенов (политик)Фестиваль "Таврида — АРТ"Россия
 
 
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