Попова оценила меры борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"
Попова оценила действенность мер борьбы c COVID-19 на фестивале "Таврида-Арт"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
СУДАК (Крым), 11 сен - РИА Новости. Антиковидные меры, применяемые на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Крыму с многотысячной аудиторией участников, являются пилотными и позволят проводить аналогичные мероприятия в других регионах, сказала журналистам руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Эта площадка организовывалась таким образом, чтобы стать пилотной площадкой для проведения аналогичных мероприятий. Потому что мы знаем, что вирус – это надолго, качество жизни снижать нельзя. Это целый комплекс мероприятий, мы видим, что все, что было предписано и предложено, на площадке соблюдается. Важно отметить, что подавляющее большинство участников привиты. Это дает возможность проводить такие мероприятия столь широко", - сказала Попова на площадке кластера "Таврида АРТ".
Попова добавила, что фестиваль стал первым в России масштабным по числу участников мероприятием, которое проводится после начала пандемии.
"Сегодня (Крым) – это единственный регион с таким количеством участников (с продолжительностью) в течение нескольких дней на открытой территории. Это первый пилот", - добавила она.
Фестиваль "Таврида.АРТ" начался 8 сентября в Крыму и продлится до 12 сентября, его участниками стали около пяти тысяч человек из всех регионов России. Еще около тысячи жителей Крыма и Севастополя посетят фестиваль в статусе гостей. По словам руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина, в программу фестиваля "Таврида.АРТ" вошли более 730 событий и мероприятий в разных форматах. Ключевые события фестиваля транслировались в режиме реального времени и будут доступны в социальных сетях арт-кластера "Таврида". Проведение фестиваля с антиковидными мерами разрешил своим указом глава Крыма Сергей Аксенов.