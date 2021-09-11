https://ria.ru/20210911/proval-1749620630.html

На Украине заявили о провале космических программ

На Украине заявили о провале космических программ - РИА Новости, 11.09.2021

На Украине заявили о провале космических программ

Украина провалила несколько космических программ, потратив на них порядка двух миллиардов долларов. С таким заявлением в ходе брифинга в Верховной раде заявил... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T02:37

2021-09-11T02:37

2021-09-11T02:38

в мире

украина

сергей тарута

ситуация на украине

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина провалила несколько космических программ, потратив на них порядка двух миллиардов долларов. С таким заявлением в ходе брифинга в Верховной раде заявил депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута."По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту "Циклон-4" Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту "Лебедь" убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше", - сказал парламентарий.Тарута подчеркнул, что властям необходимо было сохранять и развивать огромный космический потенциал, доставшийся стране от СССР. "Что мы имеем на сегодняшний день? Из 33 предприятий осталось только 6, да и те находятся в очень сложном положении – практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше", - посетовал депутат.Он отметил, что для превращения Украины в космическую державу необходимо найти виноватых и построить новые космодромы, взамен утраченных.Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что страна намерена вернуться в клуб космических стран без участия России.

https://ria.ru/20210721/kosmos-1742190878.html

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в мире, украина, сергей тарута, ситуация на украине