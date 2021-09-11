https://ria.ru/20210911/popova-1749657307.html

Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии

Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии - РИА Новости, 11.09.2021

Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наблюдается стабилизация эпидемиологических процессов в России и в Республике Беларусь. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:42

2021-09-11T13:42

2021-09-11T13:42

белоруссия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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СУДАК, 11 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наблюдается стабилизация эпидемиологических процессов в России и в Республике Беларусь."Учитывая, что мы достаточно плотно контактируем и взаимодействуем друг с другом, мы сегодня видим стабилизацию эпидпроцессов в РФ и в Республике Белаурсь. Что и позволило нам сегодня принять такие решения. Мы продолжаем эти исследовательские работы, я думаю они станут залогом и дальнейших шагов в этом направлении", - сказала Попова журналистам.По ее словам, это не было "стремительным" снятием ограничений, потому что рейсы выполняются достаточно давно. При этом даже при снятии ограничений на авиаперелеты остается требование по ПЦР-тестам."Это, безусловно, не стремительное снятие ограничений. Рейсы из Белоруссии в РФ выполняются уже достаточно давно. Речь идет о снятии всех ограничений на авиаперелеты, но остается требование по ПЦР-тестам и так далее. И возможно это стало потому, что в рамках наших договоренностей с белорусскими коллегами в конце весны текущего года были реализованы те решения, которые принимались на встрече премьер-министрами двух стран, а именно, это научно-исследовательская работа совместная российско-белорусская по формированию коллективного иммунитета", - сказала она.Так, Попова отметила, что возможности научно-исследовательских институтов двух стран позволяют проводить большое количество исследований: "и сегодня мы работаем вместе и видим, и что происходит в части изменчивости на территории РФ, и на территории Белоруссии".Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, заявили накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210911/maski-1749651385.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия