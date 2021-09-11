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Религия
https://ria.ru/20210911/pomosch-1749687363.html
Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом
Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021
Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом
Священники организовывают горячее питание и готовы оказать помощь на месте взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом, сообщает Синодальный отдел по... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T18:34
2021-09-11T18:34
религия
елец
солидарность
русская православная церковь
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Священники организовывают горячее питание и готовы оказать помощь на месте взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом, сообщает Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.В результате взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом в ночь на субботу погибли три человека, включая ребенка. Пострадали шестеро. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Утром на место трагедии прибыл епископ Елецкий и Лебедянский Максим (Дмитриев). Он совершил панихиду по погибшим и молебен о здравии пострадавших. Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, который находится рядом с домом, будет открыт круглосуточно."Мы дежурим на месте трагедии, приготовили горячее питание для всех, кто к нам обратится, готовы оказать поддержку и психологическую помощь", - цитирует отдел его настоятеля священника Игоря Ишкова.
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елец, солидарность, русская православная церковь, взрыв газа в жилом доме под ельцом
18:34 11.09.2021
 

Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом

© МЧС РФСотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области
© МЧС РФ
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Священники организовывают горячее питание и готовы оказать помощь на месте взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом, сообщает Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.
В результате взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом в ночь на субботу погибли три человека, включая ребенка. Пострадали шестеро. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.
Утром на место трагедии прибыл епископ Елецкий и Лебедянский Максим (Дмитриев). Он совершил панихиду по погибшим и молебен о здравии пострадавших. Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, который находится рядом с домом, будет открыт круглосуточно.
"Мы дежурим на месте трагедии, приготовили горячее питание для всех, кто к нам обратится, готовы оказать поддержку и психологическую помощь", - цитирует отдел его настоятеля священника Игоря Ишкова.
Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Кадры с места ЧП - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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РелигияЕлецСолидарностьРусская православная церковьВзрыв газа в жилом доме под Ельцом
 
 
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