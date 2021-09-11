https://ria.ru/20210911/pomosch-1749687363.html

Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом

Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом - РИА Новости, 11.09.2021

Священники организовали помощь на месте взрыва под Ельцом

Священники организовывают горячее питание и готовы оказать помощь на месте взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом, сообщает Синодальный отдел по... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T18:34

2021-09-11T18:34

2021-09-11T18:34

религия

елец

солидарность

русская православная церковь

взрыв газа в жилом доме под ельцом

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Священники организовывают горячее питание и готовы оказать помощь на месте взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом, сообщает Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.В результате взрыва в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом в ночь на субботу погибли три человека, включая ребенка. Пострадали шестеро. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.Утром на место трагедии прибыл епископ Елецкий и Лебедянский Максим (Дмитриев). Он совершил панихиду по погибшим и молебен о здравии пострадавших. Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, который находится рядом с домом, будет открыт круглосуточно."Мы дежурим на месте трагедии, приготовили горячее питание для всех, кто к нам обратится, готовы оказать поддержку и психологическую помощь", - цитирует отдел его настоятеля священника Игоря Ишкова.

https://ria.ru/20210911/elets-1749663648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елец, солидарность, русская православная церковь, взрыв газа в жилом доме под ельцом