https://ria.ru/20210911/nato-1749665660.html

Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу

Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу - РИА Новости, 11.09.2021

Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу

Европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию НАТО в условиях, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, заявил... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:21

2021-09-11T15:21

2021-09-11T16:34

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию НАТО в условиях, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.О необходимости создания армии ЕС в организации говорили не раз. К этой теме вернулись после недавних событий в Афганистане, откуда европейским странам НАТО пришлось экстренно эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев — из-за решения США закончить миссию до 31 августа. Ситуация усугубилась после того, как "Талибан"* взял под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который и проходила эвакуация."НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию", — заявил Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.По его словам, инициативы по созданию военных сил должны вписываться "в более широкие усилия по укреплению НАТО", которая нуждается в объединении усилий Европы и Северной Америки — для противостояния России и КНР.Как ранее указал глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, численность сил быстрого реагирования должна быть не менее пяти тысяч человек. При этом, по его словам, в Евросоюзе пока нет полного согласия по вопросу формирования военных сил — решение примут в ноябре. После этого Столтенберг заявил, что создание армии Евросоюза способно ослабить альянс и разобщить Европу.В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских западных рубежей. Такое поведение в Североатлантическом альянсе объясняют необходимостью "сдерживать агрессию" Москвы. В свою очередь, в России не раз подчеркивали, что ни для кого не представляют угрозы.В ответ на обвинения НАТО в "китайской агрессии" в КНР также заявляли, что ни одна страна не должна чувствовать угрозу со стороны Пекина — если не намерена угрожать или вредить его суверенитету, безопасности и территориальной целостности.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210907/evroparlament-1749085724.html

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