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Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу
Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу - РИА Новости, 11.09.2021
Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу
Европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию НАТО в условиях, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, заявил... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:21
2021-09-11T16:34
в мире
сша
йенс столтенберг
талибан
москва
дмитрий песков
мид кнр
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию НАТО в условиях, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.О необходимости создания армии ЕС в организации говорили не раз. К этой теме вернулись после недавних событий в Афганистане, откуда европейским странам НАТО пришлось экстренно эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев — из-за решения США закончить миссию до 31 августа. Ситуация усугубилась после того, как "Талибан"* взял под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который и проходила эвакуация."НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию", — заявил Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.По его словам, инициативы по созданию военных сил должны вписываться "в более широкие усилия по укреплению НАТО", которая нуждается в объединении усилий Европы и Северной Америки — для противостояния России и КНР.Как ранее указал глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, численность сил быстрого реагирования должна быть не менее пяти тысяч человек. При этом, по его словам, в Евросоюзе пока нет полного согласия по вопросу формирования военных сил — решение примут в ноябре. После этого Столтенберг заявил, что создание армии Евросоюза способно ослабить альянс и разобщить Европу.В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских западных рубежей. Такое поведение в Североатлантическом альянсе объясняют необходимостью "сдерживать агрессию" Москвы. В свою очередь, в России не раз подчеркивали, что ни для кого не представляют угрозы.В ответ на обвинения НАТО в "китайской агрессии" в КНР также заявляли, что ни одна страна не должна чувствовать угрозу со стороны Пекина — если не намерена угрожать или вредить его суверенитету, безопасности и территориальной целостности.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, москва, дмитрий песков, мид кнр, евросоюз, жозеп боррель, россия
15:21 11.09.2021 (обновлено: 16:34 11.09.2021)
 
Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу

Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу из-за угроз России и Китая

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию НАТО в условиях, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
О необходимости создания армии ЕС в организации говорили не раз. К этой теме вернулись после недавних событий в Афганистане, откуда европейским странам НАТО пришлось экстренно эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев — из-за решения США закончить миссию до 31 августа. Ситуация усугубилась после того, как "Талибан"* взял под контроль практически всю территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который и проходила эвакуация.
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"НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию", — заявил Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.
По его словам, инициативы по созданию военных сил должны вписываться "в более широкие усилия по укреплению НАТО", которая нуждается в объединении усилий Европы и Северной Америки — для противостояния России и КНР.

"Потому мы должны держаться вместе и защищать друг друга — как Европа, так и Северная Америка. Вместе мы сильнее и находимся в большей безопасности", — считает он.

Как ранее указал глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, численность сил быстрого реагирования должна быть не менее пяти тысяч человек. При этом, по его словам, в Евросоюзе пока нет полного согласия по вопросу формирования военных сил — решение примут в ноябре. После этого Столтенберг заявил, что создание армии Евросоюза способно ослабить альянс и разобщить Европу.
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских западных рубежей. Такое поведение в Североатлантическом альянсе объясняют необходимостью "сдерживать агрессию" Москвы. В свою очередь, в России не раз подчеркивали, что ни для кого не представляют угрозы.
В ответ на обвинения НАТО в "китайской агрессии" в КНР также заявляли, что ни одна страна не должна чувствовать угрозу со стороны Пекина — если не намерена угрожать или вредить его суверенитету, безопасности и территориальной целостности.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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