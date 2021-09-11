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На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку - РИА Новости, 11.09.2021
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:22
2021-09-11T13:22
общество
третьяковская галерея
москва
аристарх лентулов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С Днём города! В честь 874-го дня рождения Москвы мы запускаем новую AR-"Тройку" — в коллабе с Третьяковской галереей", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря " Тройке" можно увидеть, как оживает картина "Тверской бульвар" знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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общество, третьяковская галерея, москва, аристарх лентулов
13:22 11.09.2021
 
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку

На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей

© @DtRoad/TelegramAR-"Тройка"
AR-Тройка
© @DtRoad/Telegram
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С Днём города! В честь 874-го дня рождения Москвы мы запускаем новую AR-"Тройку" — в коллабе с Третьяковской галереей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря " Тройке" можно увидеть, как оживает картина "Тверской бульвар" знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова.
"День города — особый праздник для всех москвичей. "Тройка" с дополненной реальностью — один из наших подарков жителям города. С праздником", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
карта тройка - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 08:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"
 
ОбществоТретьяковская галереяМоскваАристарх Лентулов
 
 
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