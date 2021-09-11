https://ria.ru/20210911/moskva-1749654825.html

На День города Москвы запустили новую AR-Тройку

На День города Москвы запустили новую AR-Тройку - РИА Новости, 11.09.2021

На День города Москвы запустили новую AR-Тройку

На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:22

2021-09-11T13:22

2021-09-11T13:22

общество

третьяковская галерея

москва

аристарх лентулов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С Днём города! В честь 874-го дня рождения Москвы мы запускаем новую AR-"Тройку" — в коллабе с Третьяковской галереей", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря " Тройке" можно увидеть, как оживает картина "Тверской бульвар" знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.

https://ria.ru/20210906/troyka-1748810927.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, третьяковская галерея, москва, аристарх лентулов