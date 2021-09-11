https://ria.ru/20210911/moskva-1749654825.html
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку - РИА Новости, 11.09.2021
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:22
2021-09-11T13:22
2021-09-11T13:22
общество
третьяковская галерея
москва
аристарх лентулов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С Днём города! В честь 874-го дня рождения Москвы мы запускаем новую AR-"Тройку" — в коллабе с Третьяковской галереей", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря " Тройке" можно увидеть, как оживает картина "Тверской бульвар" знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
https://ria.ru/20210906/troyka-1748810927.html
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общество, третьяковская галерея, москва, аристарх лентулов
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
На День города Москвы запустили новую AR-Тройку с Третьяковской галереей