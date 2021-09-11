https://ria.ru/20210911/moskva-1749637458.html

В виртуальном музее столицы появилась интерактивная карта города

В виртуальном музее столицы появилась интерактивная карта города - РИА Новости, 11.09.2021

В виртуальном музее столицы появилась интерактивная карта города

Ко Дню города в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилась интерактивная карта столицы, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T10:22

2021-09-11T10:22

2021-09-11T10:22

москва

анастасия ракова

тверская улица

главархив

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ко Дню города в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилась интерактивная карта столицы, сообщается на сайте мэра Москвы."В этом году Москве исполняется 874 года, и очень радостно понимать, что нам удается изменять ее к лучшему. Новая интерактивная карта в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" позволяет увидеть, как жили москвичи в середине прошлого века и как выглядели места, без которых невозможно представить столицу сегодня. Для создания карты специалисты Главархива сначала отобрали фотографии Москвы с начала 1950-х до начала 1970-х, а затем сделали с тех же самых точек снимки современной столицы. Всего на карте доступно более 400 фотографий", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что с помощью карты можно увидеть Тверскую улицу, которая в советское время была улицей Максима Горького. Видно, как на смену "москвичам" и "победам" (автомобили - ред.) пришли желтые такси и электробусы. Можно увидеть Колхозную площадь, которая сейчас носит другое название — Большая Сухаревская. Вид на Бородинский мост и высотное здание МИД со стороны Бережковской набережной практически не изменился, также как и станция метро "Таганская" и одноименная площадь."Есть среди фотографий и снимки недавно открывшегося после реконструкции кинотеатра "Художественный" у станции метро "Арбатская". Так, горожане могут увидеть, как он встречал зрителей афишей фильма "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука в 1966 году", - добавляется в сообщении.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.

https://ria.ru/20210412/moskva-1727832108.html

https://ria.ru/20210911/mamm-1749533215.html

москва

тверская улица

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москва, анастасия ракова , тверская улица, главархив