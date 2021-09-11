В виртуальном музее столицы появилась интерактивная карта города
В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилась интерактивная карта столицы
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВечерняя Москва
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ко Дню города в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" появилась интерактивная карта столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В этом году Москве исполняется 874 года, и очень радостно понимать, что нам удается изменять ее к лучшему. Новая интерактивная карта в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" позволяет увидеть, как жили москвичи в середине прошлого века и как выглядели места, без которых невозможно представить столицу сегодня. Для создания карты специалисты Главархива сначала отобрали фотографии Москвы с начала 1950-х до начала 1970-х, а затем сделали с тех же самых точек снимки современной столицы. Всего на карте доступно более 400 фотографий", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
12 апреля, 08:21Главархив расскажет о жизни москвичей в 1950–1960-х годах
Отмечается, что с помощью карты можно увидеть Тверскую улицу, которая в советское время была улицей Максима Горького. Видно, как на смену "москвичам" и "победам" (автомобили - ред.) пришли желтые такси и электробусы. Можно увидеть Колхозную площадь, которая сейчас носит другое название — Большая Сухаревская. Вид на Бородинский мост и высотное здание МИД со стороны Бережковской набережной практически не изменился, также как и станция метро "Таганская" и одноименная площадь.
"Есть среди фотографий и снимки недавно открывшегося после реконструкции кинотеатра "Художественный" у станции метро "Арбатская". Так, горожане могут увидеть, как он встречал зрителей афишей фильма "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука в 1966 году", - добавляется в сообщении.
Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.