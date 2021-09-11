https://ria.ru/20210911/morozy-1749674907.html

"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России

"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России - РИА Новости, 11.09.2021

"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России

Японский писатель Макото Сиина повторил маршрут первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и поделился впечатлениями от экстремальных условий РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:36

2021-09-11T16:36

2021-09-11T17:27

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японский писатель Макото Сиина повторил маршрут первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и поделился впечатлениями от экстремальных условий в регионе. Об этом пишет Yahoo News Japan.Более двухсот лет назад Кодаю Дайкокуя стал первым японцем, посетившим Россию. Он исследовал Сибирь и ощутил на себе суровые морозы, достигавшие 50 градусов по Цельсию. Сиина решил повторить маршрут Дайкокуи, который среди прочего включал нынешнюю Якутию. Писатель прилетел в Якутск на самолете из Москвы. В день вылета в столице были двадцатиградусные морозы, в пункте назначения — минус 48.Самым удивительным он назвал предупреждение местных жителей, о том, что если выпить воды на таком морозе, наступит смерть: внутренние органы могут просто не выдержать из-за попадания в организм холодного."Мне предложили: "Если не веришь, попробуй". Я немного подумал и ответил: "Я верю, поэтому пробовать не буду", — рассказал писатель.Он пояснил, что в таких условиях птицы сваливаются на лету, а хлеб промерзает настолько, что его тяжело держать.Еще одна опасность — обморожение. В Якутске люди носят меховые пальто и шапки, лицо прикрывают так, чтобы видны были только глаза, а руки продевают в муфту из лисьего меха."Иначе можно получить обморожение, и если не оказать быструю и правильную помощь, нос и уши отвалятся, а на щеках появятся язвы", — объяснил Сиина.Еще сильнее его удивило то, как даже черные лошади на морозе становятся белыми."Они в мгновение преображаются. Как во сне, появился белый конь", — сравнил японец.Это происходит из-за того, что лошади потеют и выведенная из организма влага сразу замерзает на 50-градусном морозе.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210911/blyudo-1749666363.html

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