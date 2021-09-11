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"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России
"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России - РИА Новости, 11.09.2021
"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России
Японский писатель Макото Сиина повторил маршрут первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и поделился впечатлениями от экстремальных условий РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:36
2021-09-11T17:27
в мире
якутск
япония
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японский писатель Макото Сиина повторил маршрут первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и поделился впечатлениями от экстремальных условий в регионе. Об этом пишет Yahoo News Japan.Более двухсот лет назад Кодаю Дайкокуя стал первым японцем, посетившим Россию. Он исследовал Сибирь и ощутил на себе суровые морозы, достигавшие 50 градусов по Цельсию. Сиина решил повторить маршрут Дайкокуи, который среди прочего включал нынешнюю Якутию. Писатель прилетел в Якутск на самолете из Москвы. В день вылета в столице были двадцатиградусные морозы, в пункте назначения — минус 48.Самым удивительным он назвал предупреждение местных жителей, о том, что если выпить воды на таком морозе, наступит смерть: внутренние органы могут просто не выдержать из-за попадания в организм холодного."Мне предложили: "Если не веришь, попробуй". Я немного подумал и ответил: "Я верю, поэтому пробовать не буду", — рассказал писатель.Он пояснил, что в таких условиях птицы сваливаются на лету, а хлеб промерзает настолько, что его тяжело держать.Еще одна опасность — обморожение. В Якутске люди носят меховые пальто и шапки, лицо прикрывают так, чтобы видны были только глаза, а руки продевают в муфту из лисьего меха."Иначе можно получить обморожение, и если не оказать быструю и правильную помощь, нос и уши отвалятся, а на щеках появятся язвы", — объяснил Сиина.Еще сильнее его удивило то, как даже черные лошади на морозе становятся белыми."Они в мгновение преображаются. Как во сне, появился белый конь", — сравнил японец.Это происходит из-за того, что лошади потеют и выведенная из организма влага сразу замерзает на 50-градусном морозе.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210911/blyudo-1749666363.html
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в мире, якутск, япония, россия
16:36 11.09.2021 (обновлено: 17:27 11.09.2021)
 
"Сделаешь так — умрешь". Японец рассказал, что его поразило в России

Японский писатель Сиина рассказал, как его поразили русские морозы

© РИА Новости / В. Яковлев / Перейти в фотобанкЯкутский пейзаж
Якутский пейзаж - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / В. Яковлев
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японский писатель Макото Сиина повторил маршрут первого соотечественника, побывавшего в Сибири 200 лет назад, и поделился впечатлениями от экстремальных условий в регионе. Об этом пишет Yahoo News Japan.
Более двухсот лет назад Кодаю Дайкокуя стал первым японцем, посетившим Россию. Он исследовал Сибирь и ощутил на себе суровые морозы, достигавшие 50 градусов по Цельсию. Сиина решил повторить маршрут Дайкокуи, который среди прочего включал нынешнюю Якутию. Писатель прилетел в Якутск на самолете из Москвы. В день вылета в столице были двадцатиградусные морозы, в пункте назначения — минус 48.

"Я так же, как и команда Дайкокуи, боролся с обморожениями, путешествуя по тундре на санях, запряженных лошадьми, где температура была минус 50 градусов, чего японские путешественники даже не могли себе представить", — рассказал Сиина.

Самым удивительным он назвал предупреждение местных жителей, о том, что если выпить воды на таком морозе, наступит смерть: внутренние органы могут просто не выдержать из-за попадания в организм холодного.
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"Мне предложили: "Если не веришь, попробуй". Я немного подумал и ответил: "Я верю, поэтому пробовать не буду", — рассказал писатель.
Он пояснил, что в таких условиях птицы сваливаются на лету, а хлеб промерзает настолько, что его тяжело держать.
Еще одна опасность — обморожение. В Якутске люди носят меховые пальто и шапки, лицо прикрывают так, чтобы видны были только глаза, а руки продевают в муфту из лисьего меха.
"Иначе можно получить обморожение, и если не оказать быструю и правильную помощь, нос и уши отвалятся, а на щеках появятся язвы", — объяснил Сиина.
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Еще сильнее его удивило то, как даже черные лошади на морозе становятся белыми.
"Они в мгновение преображаются. Как во сне, появился белый конь", — сравнил японец.
Это происходит из-за того, что лошади потеют и выведенная из организма влага сразу замерзает на 50-градусном морозе.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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