https://ria.ru/20210911/mediki-1749651178.html
Путин оценил работу московских медиков в пандемию
Путин оценил работу московских медиков в пандемию - РИА Новости, 11.09.2021
Путин оценил работу московских медиков в пандемию
Московские медики в пандемию, несмотря на повышенную нагрузку, продолжают напряжённо и самоотверженно трудиться, приходят на помощь к коллегам из регионов,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:48
2021-09-11T12:48
2021-09-11T12:48
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москва
владимир путин
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российская академия наук
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зарядье
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московские медики в пандемию, несмотря на повышенную нагрузку, продолжают напряжённо и самоотверженно трудиться, приходят на помощь к коллегам из регионов, заявил президент России Владимир Путин."Врачи столицы, медицинские сестры, экипажи скорой помощи, все медицинские работники и несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за тяжелые месяцы, мы это понимаем и отдаем себе прекрасно отчёт, тем не менее весь медицинский персонал продолжает напряжённо, самоотверженно трудиться",- сказал Путин, выступая на Дне города в Москве в парке "Зарядье".Президент отметил, что в Москве разрабатываются наиболее эффективные методы лечения. "Врачи работают над тем, чтобы спасать жизни людей, приходить на помощь коллегам в регионах",- добавил он.На концерте ко Дню города в зале "Зарядье" присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.На концерте прозвучат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", популярные песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарадье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.Кроме того, в программе значится сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, совет федерации рф, российская академия наук, коммунарка (москва), зарядье
Путин оценил работу московских медиков в пандемию
Путин: московские медики самоотверженно трудятся в пандемию и помогают регионам
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Московские медики в пандемию, несмотря на повышенную нагрузку, продолжают напряжённо и самоотверженно трудиться, приходят на помощь к коллегам из регионов, заявил президент России Владимир Путин
.
"Врачи столицы, медицинские сестры, экипажи скорой помощи, все медицинские работники и несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за тяжелые месяцы, мы это понимаем и отдаем себе прекрасно отчёт, тем не менее весь медицинский персонал продолжает напряжённо, самоотверженно трудиться",- сказал Путин, выступая на Дне города в Москве в парке "Зарядье".
Президент отметил, что в Москве разрабатываются наиболее эффективные методы лечения. "Врачи работают над тем, чтобы спасать жизни людей, приходить на помощь коллегам в регионах",- добавил он.
На концерте ко Дню города в зале "Зарядье" присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН
Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке
Денис Проценко и другие.
На концерте прозвучат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", популярные песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарадье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.
Кроме того, в программе значится сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева
.