https://ria.ru/20210911/mediki-1749651178.html

Путин оценил работу московских медиков в пандемию

Путин оценил работу московских медиков в пандемию - РИА Новости, 11.09.2021

Путин оценил работу московских медиков в пандемию

Московские медики в пандемию, несмотря на повышенную нагрузку, продолжают напряжённо и самоотверженно трудиться, приходят на помощь к коллегам из регионов,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:48

2021-09-11T12:48

2021-09-11T12:48

общество

москва

владимир путин

совет федерации рф

российская академия наук

коммунарка (москва)

зарядье

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московские медики в пандемию, несмотря на повышенную нагрузку, продолжают напряжённо и самоотверженно трудиться, приходят на помощь к коллегам из регионов, заявил президент России Владимир Путин."Врачи столицы, медицинские сестры, экипажи скорой помощи, все медицинские работники и несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за тяжелые месяцы, мы это понимаем и отдаем себе прекрасно отчёт, тем не менее весь медицинский персонал продолжает напряжённо, самоотверженно трудиться",- сказал Путин, выступая на Дне города в Москве в парке "Зарядье".Президент отметил, что в Москве разрабатываются наиболее эффективные методы лечения. "Врачи работают над тем, чтобы спасать жизни людей, приходить на помощь коллегам в регионах",- добавил он.На концерте ко Дню города в зале "Зарядье" присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.На концерте прозвучат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", популярные песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарадье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.Кроме того, в программе значится сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.

https://ria.ru/20210911/putin-1749647007.html

москва

коммунарка (москва)

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общество, москва, владимир путин, совет федерации рф, российская академия наук, коммунарка (москва), зарядье