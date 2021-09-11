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Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины - РИА Новости, 11.09.2021
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины
Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:00
2021-09-11T10:00
безопасность
таджикистан
душанбе
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации."В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Министерство обороны Российской Федерации передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин, от таджикской - заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Хисрав Бобозода."На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны", - подчеркнул генерал-майор Евгений Циндяйкин. Его слова приводятся в сообщении.В свою очередь генерал-майор Хисрав Бобозода отметил, что данное мероприятие является важным событием двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и поблагодарил министерство обороны России и Центральный военный округ за помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана."Обеспечение безопасности и стабильности всегда занимало особое место в нашем многогранном сотрудничестве. Это та сфера, в которой наше сотрудничество и взаимодействие с учетом реалий сегодняшнего дня является наиболее актуальной", - сообщил Бобозода, которого цитирует Минобороны.В завершении церемонии генерал-майор Евгений Циндяйкин передал заместителю министра обороны Республики Таджикистан генерал-майору Бобозоде символический башенный ключ от бронированной разведывательной машины.Передача продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения программы модернизации национальных вооруженных сил Таджикистана и значительно повысит их потенциал.Российская сторона рассматривает указанную программу в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикско-афганской границы, уточняет Минобороны.
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безопасность, таджикистан, душанбе, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
10:00 11.09.2021
 
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины

Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.
"В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Министерство обороны Российской Федерации передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин, от таджикской - заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Хисрав Бобозода.
"На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны", - подчеркнул генерал-майор Евгений Циндяйкин. Его слова приводятся в сообщении.
В свою очередь генерал-майор Хисрав Бобозода отметил, что данное мероприятие является важным событием двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и поблагодарил министерство обороны России и Центральный военный округ за помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана.
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"Обеспечение безопасности и стабильности всегда занимало особое место в нашем многогранном сотрудничестве. Это та сфера, в которой наше сотрудничество и взаимодействие с учетом реалий сегодняшнего дня является наиболее актуальной", - сообщил Бобозода, которого цитирует Минобороны.
В завершении церемонии генерал-майор Евгений Циндяйкин передал заместителю министра обороны Республики Таджикистан генерал-майору Бобозоде символический башенный ключ от бронированной разведывательной машины.
Передача продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения программы модернизации национальных вооруженных сил Таджикистана и значительно повысит их потенциал.
Российская сторона рассматривает указанную программу в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикско-афганской границы, уточняет Минобороны.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Андрей Руденко: Россия поможет укреплять обороноспособность Таджикистана
 
БезопасностьТаджикистанДушанбеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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