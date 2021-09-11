https://ria.ru/20210911/krakh-1749624902.html

Столтенберг назвал причину падения Афганистана

Столтенберг назвал причину падения Афганистана - РИА Новости, 11.09.2021

Столтенберг назвал причину падения Афганистана

РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T06:26

2021-09-11T06:26

2021-09-11T07:38

в мире

сша

кабул (город)

йенс столтенберг

оон

талибан

афганистан

нато

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Афганистан перешел в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете New York Times..При этом Столтенберг отметил, что вопросом, ускорил ли падение Афганистана уход США и НАТО, должны заниматься исследователи. "Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - добавил генсек.Он добавил что США приняли решение о выводе войск из страны, проконсультировавшись с союзниками по НАТО. По словам Столтенберга, без Штатов другие члены альянса не могли бы продолжать операцию. "Такой вариант был нереалистичным", - сказал он, выразив мнение, что в таком случае европейцам было бы сложно обеспечить финансирование своих войск в Афганистане.При этом Столтенберг признался, что лично он "с разбитым сердцем наблюдает за возвращением талибов". Генсек отметил, что неудача западного вмешательства должна стать напоминанием о том, что к использованию военной силы и операциям в других странах нужно относиться очень серьезно. "Начать военную операцию легче, чем завершить", - именно такой урок, по словам Столтенберга, преподносит история.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html

https://ria.ru/20210831/bayden-1748085358.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), йенс столтенберг, оон, талибан, афганистан, нато, мохаммад хасан ахунд