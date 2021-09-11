https://ria.ru/20210911/krakh-1749624902.html
Столтенберг назвал причину падения Афганистана
Столтенберг назвал причину падения Афганистана - РИА Новости, 11.09.2021
Столтенберг назвал причину падения Афганистана
РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T06:26
2021-09-11T06:26
2021-09-11T07:38
в мире
сша
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нато
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Афганистан перешел в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете New York Times..При этом Столтенберг отметил, что вопросом, ускорил ли падение Афганистана уход США и НАТО, должны заниматься исследователи. "Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - добавил генсек.Он добавил что США приняли решение о выводе войск из страны, проконсультировавшись с союзниками по НАТО. По словам Столтенберга, без Штатов другие члены альянса не могли бы продолжать операцию. "Такой вариант был нереалистичным", - сказал он, выразив мнение, что в таком случае европейцам было бы сложно обеспечить финансирование своих войск в Афганистане.При этом Столтенберг признался, что лично он "с разбитым сердцем наблюдает за возвращением талибов". Генсек отметил, что неудача западного вмешательства должна стать напоминанием о том, что к использованию военной силы и операциям в других странах нужно относиться очень серьезно. "Начать военную операцию легче, чем завершить", - именно такой урок, по словам Столтенберга, преподносит история.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html
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в мире, сша, кабул (город), йенс столтенберг, оон, талибан, афганистан, нато, мохаммад хасан ахунд
06:26 11.09.2021 (обновлено: 07:38 11.09.2021)
Столтенберг назвал причину падения Афганистана
Генсек НАТО Столтенберг: талибы взяли Афганистан из-за "краха" властей страны
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.
Афганистан перешел в руки движения "Талибан"* в результате краха властей страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете New York Times.
.
"Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов", - сказал он.
При этом Столтенберг отметил, что вопросом, ускорил ли падение Афганистана уход США
и НАТО, должны заниматься исследователи. "Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - добавил генсек.
Он добавил что США приняли решение о выводе войск из страны, проконсультировавшись с союзниками по НАТО. По словам Столтенберга, без Штатов другие члены альянса не могли бы продолжать операцию. "Такой вариант был нереалистичным", - сказал он, выразив мнение, что в таком случае европейцам было бы сложно обеспечить финансирование своих войск в Афганистане.
При этом Столтенберг признался, что лично он "с разбитым сердцем наблюдает за возвращением талибов". Генсек отметил, что неудача западного вмешательства должна стать напоминанием о том, что к использованию военной силы и операциям в других странах нужно относиться очень серьезно. "Начать военную операцию легче, чем завершить", - именно такой урок, по словам Столтенберга, преподносит история.
В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США
.
Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.
*Запрещенная в России террористическая организация.