https://ria.ru/20210911/kino-1749573882.html

"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции

"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции - РИА Новости, 11.09.2021

"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции

Венецианский кинофестиваль подходит к концу. Мостра традиционно считается стартовым мероприятием грядущего наградного сезона, и поэтому к показанным там фильмам РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:00

2021-09-11T08:00

2021-09-11T08:03

культура

венецианский кинофестиваль

дженнифер лоуренс

паоло соррентино

мила кунис

кино и сериалы

что посмотреть

пенелопа крус

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Венецианский кинофестиваль подходит к концу. Мостра традиционно считается стартовым мероприятием грядущего наградного сезона, и поэтому к показанным там фильмам всегда особое внимание. Все, что нужно о них знать, и прогноз — кто, возможно, уже 11 сентября увезет призы, — в материале РИА Новости.Конец эры ГолливудаВся программа Венецианского фестиваля в этом году будто бы кричала нам: забудьте наконец про Голливуд. Последние три года угадать победителя здесь было легче легкого — это всегда был самый яркий американский фильм, без исключений. С "Золотого льва" началось шествие к многочисленным наградам "Формы воды" Гильермо дель Торо в 2018-м (четыре "Оскара", включая главную категорию), "Джокера" в 2019-м (два "Оскара", в том числе за лучшую мужскую роль), "Земли кочевников" в 2020-м (три "Оскара").Сейчас же руководству словно дали команду не пропустить супостата. Один из неоспоримо лучших фильмов смотра, "Последнюю дуэль" мощного старика сэра Ридли Скотта, показали вне конкурса под конец программы, когда последние надежды на большие открытия уже почти испарились. Видимо, директор фестиваля Альберто Барбера пытается переломить ход истории, причем в пользу итальянцев — сразу пять фильмов "отпремьерились" на домашнем поле. Два из них, "Рука бога" Паоло Соррентино и "Дыра" Микеланджело Фраммартино, вполне могут претендовать на призы.Призы за скромностьНа самом деле, несмотря на стереотип о награждении Голливуда, решения венецианского жюри, которое, разумеется, полностью обновляется каждый год, предсказать довольно непросто. Интересны награды за три первых места — это "Золотой лев", Гран-при жюри, также именуемый "Серебряным львом", и спецприз жюри соответственно.Есть еще, как на "Оскаре", традиционные актерские призы. Это так называемый Кубок Вольпи (кстати, этот Джузеппе Вольпи не только сооснователь Венецианского смотра, но и по совместительству член фашистской партии и Большого фашистского совета — и ведь до сих пор не стали итальянцы переименовывать), а также режиссерская и сценарная награда. И еще загадочная премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру вне зависимости от его гендерной принадлежности. Там угадать победителя вряд ли получится — мало ли здесь было молодых, хотя этот приз в свое время получали и Гаэль Гарсия Берналь, и Дженнифер Лоуренс, и Мила Кунис, и немецкая звезда Паула Бер.Предупреждение: как показывает опыт, автор этих строк угадывает венецианских победителей где-то через раз, так что ему лучше полностью и во всем не доверять."Золотой лев"/"Серебряный лев"/спецприз жюри: "Рука бога" Паоло Соррентино, "Дыра" Микеланджело Фраммартино, "Чтобы не оставалось следов" Яна П. Матушинского, "Капитан Волконогов бежал" Алексея Чупова и Натальи Меркуловой (какие-то из этих четырех фильмов в любом порядке)."Рука бога" — значительная работа всемирного любимца Паоло Соррентино, трагическая автобиография о временах его юности, когда он в одночасье стал сиротой, и это ловко связано с Диего Марадоной."Дыра" Микеланджело Фраммартино — эпический по масштабам эксперимент, где несколько спелеологов много месяцев лезут в одну из самых глубоких пещер мира. Большое кино, про которое очень трудно писать."Чтобы не оставалось следов" — польский политический триллер по мотивам реальных событий, снятый на пленку. Полицейские случайно избивают до смерти сына поэтессы, она пытается наказать виновных."Капитан Волконогов бежал" — мощнейший российский фильм, концептуальный на новом уровне, посвященный Большому террору. Отечественные картины в конкурсе традиционно выглядят весомо. Но обычно за это отвечают Андрей Кончаловский и Александр Сокуров, в этот раз — достойные новобранцы основной программы.Приз за режиссуру: Микеланджело Фраммартино, Паоло Соррентино, Пол Шрейдер, Педро Альмодовар.Фраммартино и Соррентино вполне могут победить на правах хозяев вечеринки (и просто потому, что сняли два фильма, которые, вполне вероятно, войдут в историю кино). Американец Пол Шрейдер, сценарист "Таксиста" Мартина Скорсезе, ставший с тех пор режиссером, уже давно на этот приз наработал за выслугу лет. А тут еще и фильм его, "Холодный расчет", получился сильным. С Педро Альмодоваром та же ситуация, что и со Шрейдером, разве что его картина "Параллельные матери" все же оказалась глубоко вторичной по отношению к предыдущим.Приз за сценарий: "Утраченные иллюзии", "Здесь я смеюсь".Предположим, что в текстовой номинации наградят тот фильм, в котором было больше всего текста, желательно хоть сколько-нибудь вдумчивого. "Утраченные иллюзии" — это дословная экранизация одноименного романа Бальзака, лента "Здесь я смеюсь" посвящена жизни итальянских драматургов XIX века. Обе картины довольно слабые, но и у них есть поклонники.Кубок Вольпи за мужскую роль: Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Оскар Айзек ("Холодный расчет").Юра Борисов наработал себе на большой актерский приз уже как минимум за весь 2021 год, став одним из самых узнаваемых за рубежом россиян благодаря фестивалям. Камбербэтч заслужил кубок и за роль трепетного и упорного ковбоя в вестерне "Власть пса", и в целом за все — а ведь у него даже "Оскара" до сих пор нет. У Оскара Айзека, оттрубившего трилогию "Звездных войн", просто сильнейшая роль в фильмографии — апатичного казиношного шулера, который участвовал в военных пытках.Кубок Вольпи за женскую роль: Кристен Стюарт ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы"), Пенелопа Крус ("Официальный конкурс" или "Параллельные матери"), Чон Джон-со ("Мона Лиза и кровавая луна").Кристен Стюарт любят абсолютно все, а на большее, чем актерский приз, картина с ее участием о принцессе Диане и не претендует. Пенелопа Крус сыграла сразу две значительные роли в испанских фильмах. Нам симпатичнее она в "Официальном конкурсе", где самая известная испанка мира перевоплотилась в эксцентричную кинопостановщицу. Чон Джон-со в откровенно слабой картине сыграла сумасшедшую с суперспособностями, а еще она землячка главы жюри, режиссера Пон Чжун-хо — наверняка он ее тоже приметил.Церемония закрытия пройдет вечером 11 сентября, там и узнаем, сколько угадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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