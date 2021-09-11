"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции
Конец эры Голливуда
Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма Shape Of Water ("Форма воды")
Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма Shape Of Water ("Форма воды")
Режиссер Тодд Филлипс, получивший "Золотого льва" за фильм "Джокер" на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Режиссер Тодд Филлипс, получивший "Золотого льва" за фильм "Джокер" на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма Shape Of Water ("Форма воды")
Режиссер Тодд Филлипс, получивший "Золотого льва" за фильм "Джокер" на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Эпизод из фильма "Последняя дуэль"
Эпизод из фильма "Последняя дуэль"
Фрагмент фильма "Последняя дуэль"
Фрагмент фильма "Последняя дуэль"
Сцена из фильма "Последняя дуэль"
Сцена из фильма "Последняя дуэль"
Эпизод из фильма "Последняя дуэль"
Фрагмент фильма "Последняя дуэль"
Сцена из фильма "Последняя дуэль"
Призы за скромность
Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Эпизод из фильма "Рука бога"
Эпизод из фильма "Рука бога"
Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале
Эпизод из фильма "Рука бога"
Фрагмент фильма "Дыра"
Фрагмент фильма "Дыра"
Фрагмент фильма "Дыра"
Эпизод из фильма "Чтобы не оставалось следов"
Эпизод из фильма "Чтобы не оставалось следов"
Эпизод из фильма "Чтобы не оставалось следов"
Эпизод из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Эпизод из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Эпизод из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Фрагмент фильма "Параллельные матери"
Фрагмент фильма "Параллельные матери"
Эпизод из фильма "Параллельные матери"
Эпизод из фильма "Параллельные матери"
Фрагмент фильма "Параллельные матери"
Эпизод из фильма "Параллельные матери"
Эпизод из фильма "Утраченные иллюзии"
Эпизод из фильма "Утраченные иллюзии"
Фрагмент фильма "Здесь я смеюсь"
Фрагмент фильма "Здесь я смеюсь"
Фильм "Здесь я смеюсь"
Фильм "Здесь я смеюсь"
Эпизод из фильма "Утраченные иллюзии"
Фрагмент фильма "Здесь я смеюсь"
Фильм "Здесь я смеюсь"
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"
Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"
Кристен Стюарт в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Кристен Стюарт в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Пенелопа Крус в фильме "Официальный конкурс"
Пенелопа Крус в фильме "Официальный конкурс"
Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Кристен Стюарт в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Пенелопа Крус в фильме "Официальный конкурс"
Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.
Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".
В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.
Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".
Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.
Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.
Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.
Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.
Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.
Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".
То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.
Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.
Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.
Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".
То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.
Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.
Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.
Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.
Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.
Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.
"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.
Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.
Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.
"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.
Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.
Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.
Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.
В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.
Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.
В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.
Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.
Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.
Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.
Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.
"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.
Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.
Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.
"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.
Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.
Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.
Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.
Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.
Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.
Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!
Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.
Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!
В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.
Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".
Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.
Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.
Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.
Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".
То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.
Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.
Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.
Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.
"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.
Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.
Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.
Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.
В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.
Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.
Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.
Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.
"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.
Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.
Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.
Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.
Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!