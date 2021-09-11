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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210911/kino-1749573882.html
"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции
"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции - РИА Новости, 11.09.2021
"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции
Венецианский кинофестиваль подходит к концу. Мостра традиционно считается стартовым мероприятием грядущего наградного сезона, и поэтому к показанным там фильмам РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:00
2021-09-11T08:03
культура
венецианский кинофестиваль
дженнифер лоуренс
паоло соррентино
мила кунис
кино и сериалы
что посмотреть
пенелопа крус
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Венецианский кинофестиваль подходит к концу. Мостра традиционно считается стартовым мероприятием грядущего наградного сезона, и поэтому к показанным там фильмам всегда особое внимание. Все, что нужно о них знать, и прогноз — кто, возможно, уже 11 сентября увезет призы, — в материале РИА Новости.Конец эры ГолливудаВся программа Венецианского фестиваля в этом году будто бы кричала нам: забудьте наконец про Голливуд. Последние три года угадать победителя здесь было легче легкого — это всегда был самый яркий американский фильм, без исключений. С "Золотого льва" началось шествие к многочисленным наградам "Формы воды" Гильермо дель Торо в 2018-м (четыре "Оскара", включая главную категорию), "Джокера" в 2019-м (два "Оскара", в том числе за лучшую мужскую роль), "Земли кочевников" в 2020-м (три "Оскара").Сейчас же руководству словно дали команду не пропустить супостата. Один из неоспоримо лучших фильмов смотра, "Последнюю дуэль" мощного старика сэра Ридли Скотта, показали вне конкурса под конец программы, когда последние надежды на большие открытия уже почти испарились. Видимо, директор фестиваля Альберто Барбера пытается переломить ход истории, причем в пользу итальянцев — сразу пять фильмов "отпремьерились" на домашнем поле. Два из них, "Рука бога" Паоло Соррентино и "Дыра" Микеланджело Фраммартино, вполне могут претендовать на призы.Призы за скромностьНа самом деле, несмотря на стереотип о награждении Голливуда, решения венецианского жюри, которое, разумеется, полностью обновляется каждый год, предсказать довольно непросто. Интересны награды за три первых места — это "Золотой лев", Гран-при жюри, также именуемый "Серебряным львом", и спецприз жюри соответственно.Есть еще, как на "Оскаре", традиционные актерские призы. Это так называемый Кубок Вольпи (кстати, этот Джузеппе Вольпи не только сооснователь Венецианского смотра, но и по совместительству член фашистской партии и Большого фашистского совета — и ведь до сих пор не стали итальянцы переименовывать), а также режиссерская и сценарная награда. И еще загадочная премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру вне зависимости от его гендерной принадлежности. Там угадать победителя вряд ли получится — мало ли здесь было молодых, хотя этот приз в свое время получали и Гаэль Гарсия Берналь, и Дженнифер Лоуренс, и Мила Кунис, и немецкая звезда Паула Бер.Предупреждение: как показывает опыт, автор этих строк угадывает венецианских победителей где-то через раз, так что ему лучше полностью и во всем не доверять."Золотой лев"/"Серебряный лев"/спецприз жюри: "Рука бога" Паоло Соррентино, "Дыра" Микеланджело Фраммартино, "Чтобы не оставалось следов" Яна П. Матушинского, "Капитан Волконогов бежал" Алексея Чупова и Натальи Меркуловой (какие-то из этих четырех фильмов в любом порядке)."Рука бога" — значительная работа всемирного любимца Паоло Соррентино, трагическая автобиография о временах его юности, когда он в одночасье стал сиротой, и это ловко связано с Диего Марадоной."Дыра" Микеланджело Фраммартино — эпический по масштабам эксперимент, где несколько спелеологов много месяцев лезут в одну из самых глубоких пещер мира. Большое кино, про которое очень трудно писать."Чтобы не оставалось следов" — польский политический триллер по мотивам реальных событий, снятый на пленку. Полицейские случайно избивают до смерти сына поэтессы, она пытается наказать виновных."Капитан Волконогов бежал" — мощнейший российский фильм, концептуальный на новом уровне, посвященный Большому террору. Отечественные картины в конкурсе традиционно выглядят весомо. Но обычно за это отвечают Андрей Кончаловский и Александр Сокуров, в этот раз — достойные новобранцы основной программы.Приз за режиссуру: Микеланджело Фраммартино, Паоло Соррентино, Пол Шрейдер, Педро Альмодовар.Фраммартино и Соррентино вполне могут победить на правах хозяев вечеринки (и просто потому, что сняли два фильма, которые, вполне вероятно, войдут в историю кино). Американец Пол Шрейдер, сценарист "Таксиста" Мартина Скорсезе, ставший с тех пор режиссером, уже давно на этот приз наработал за выслугу лет. А тут еще и фильм его, "Холодный расчет", получился сильным. С Педро Альмодоваром та же ситуация, что и со Шрейдером, разве что его картина "Параллельные матери" все же оказалась глубоко вторичной по отношению к предыдущим.Приз за сценарий: "Утраченные иллюзии", "Здесь я смеюсь".Предположим, что в текстовой номинации наградят тот фильм, в котором было больше всего текста, желательно хоть сколько-нибудь вдумчивого. "Утраченные иллюзии" — это дословная экранизация одноименного романа Бальзака, лента "Здесь я смеюсь" посвящена жизни итальянских драматургов XIX века. Обе картины довольно слабые, но и у них есть поклонники.Кубок Вольпи за мужскую роль: Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Оскар Айзек ("Холодный расчет").Юра Борисов наработал себе на большой актерский приз уже как минимум за весь 2021 год, став одним из самых узнаваемых за рубежом россиян благодаря фестивалям. Камбербэтч заслужил кубок и за роль трепетного и упорного ковбоя в вестерне "Власть пса", и в целом за все — а ведь у него даже "Оскара" до сих пор нет. У Оскара Айзека, оттрубившего трилогию "Звездных войн", просто сильнейшая роль в фильмографии — апатичного казиношного шулера, который участвовал в военных пытках.Кубок Вольпи за женскую роль: Кристен Стюарт ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы"), Пенелопа Крус ("Официальный конкурс" или "Параллельные матери"), Чон Джон-со ("Мона Лиза и кровавая луна").Кристен Стюарт любят абсолютно все, а на большее, чем актерский приз, картина с ее участием о принцессе Диане и не претендует. Пенелопа Крус сыграла сразу две значительные роли в испанских фильмах. Нам симпатичнее она в "Официальном конкурсе", где самая известная испанка мира перевоплотилась в эксцентричную кинопостановщицу. Чон Джон-со в откровенно слабой картине сыграла сумасшедшую с суперспособностями, а еще она землячка главы жюри, режиссера Пон Чжун-хо — наверняка он ее тоже приметил.Церемония закрытия пройдет вечером 11 сентября, там и узнаем, сколько угадали.
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РИА Новости
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венецианский кинофестиваль, дженнифер лоуренс, паоло соррентино, мила кунис, кино и сериалы, что посмотреть , пенелопа крус, кристен стюарт, бенедикт камбербэтч
08:00 11.09.2021 (обновлено: 08:03 11.09.2021)
 

"Власть пса" или "Холодный расчет": кто победит на кинофестивале в Венеции

© REUTERS / Yara NardiЖюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля
Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Yara Nardi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Венецианский кинофестиваль подходит к концу. Мостра традиционно считается стартовым мероприятием грядущего наградного сезона, и поэтому к показанным там фильмам всегда особое внимание. Все, что нужно о них знать, и прогноз — кто, возможно, уже 11 сентября увезет призы, — в материале РИА Новости.

Конец эры Голливуда

Вся программа Венецианского фестиваля в этом году будто бы кричала нам: забудьте наконец про Голливуд. Последние три года угадать победителя здесь было легче легкого — это всегда был самый яркий американский фильм, без исключений.
С "Золотого льва" началось шествие к многочисленным наградам "Формы воды" Гильермо дель Торо в 2018-м (четыре "Оскара", включая главную категорию), "Джокера" в 2019-м (два "Оскара", в том числе за лучшую мужскую роль), "Земли кочевников" в 2020-м (три "Оскара").
© AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via AP

Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма Shape Of Water ("Форма воды")

Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма «Shape Of Water» (Форма воды)
1 из 3

Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма Shape Of Water ("Форма воды")

© AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via AP
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Тодд Филлипс, получивший "Золотого льва" за фильм "Джокер" на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля

Церемония закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Режиссер Тодд Филлипс, получивший "Золотого льва" за фильм "Джокер" на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма Земля кочевников
3 из 3
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
1 из 3

Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма Shape Of Water ("Форма воды")

© AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via AP
2 из 3

Режиссер Тодд Филлипс, получивший "Золотого льва" за фильм "Джокер" на церемонии закрытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
Сейчас же руководству словно дали команду не пропустить супостата. Один из неоспоримо лучших фильмов смотра, "Последнюю дуэль" мощного старика сэра Ридли Скотта, показали вне конкурса под конец программы, когда последние надежды на большие открытия уже почти испарились.
© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
1 из 4
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
© Disney

Эпизод из фильма "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
2 из 4

Эпизод из фильма "Последняя дуэль"

© Disney
© Disney

Фрагмент фильма "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
3 из 4

Фрагмент фильма "Последняя дуэль"

© Disney
© Disney

Сцена из фильма "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
4 из 4

Сцена из фильма "Последняя дуэль"

© Disney
1 из 4
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
2 из 4

Эпизод из фильма "Последняя дуэль"

© Disney
3 из 4

Фрагмент фильма "Последняя дуэль"

© Disney
4 из 4

Сцена из фильма "Последняя дуэль"

© Disney
Видимо, директор фестиваля Альберто Барбера пытается переломить ход истории, причем в пользу итальянцев — сразу пять фильмов "отпремьерились" на домашнем поле. Два из них, "Рука бога" Паоло Соррентино и "Дыра" Микеланджело Фраммартино, вполне могут претендовать на призы.

Призы за скромность

На самом деле, несмотря на стереотип о награждении Голливуда, решения венецианского жюри, которое, разумеется, полностью обновляется каждый год, предсказать довольно непросто. Интересны награды за три первых места — это "Золотой лев", Гран-при жюри, также именуемый "Серебряным львом", и спецприз жюри соответственно.
Есть еще, как на "Оскаре", традиционные актерские призы. Это так называемый Кубок Вольпи (кстати, этот Джузеппе Вольпи не только сооснователь Венецианского смотра, но и по совместительству член фашистской партии и Большого фашистского совета — и ведь до сих пор не стали итальянцы переименовывать), а также режиссерская и сценарная награда. И еще загадочная премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру вне зависимости от его гендерной принадлежности. Там угадать победителя вряд ли получится — мало ли здесь было молодых, хотя этот приз в свое время получали и Гаэль Гарсия Берналь, и Дженнифер Лоуренс, и Мила Кунис, и немецкая звезда Паула Бер.
Предупреждение: как показывает опыт, автор этих строк угадывает венецианских победителей где-то через раз, так что ему лучше полностью и во всем не доверять.
"Золотой лев"/"Серебряный лев"/спецприз жюри: "Рука бога" Паоло Соррентино, "Дыра" Микеланджело Фраммартино, "Чтобы не оставалось следов" Яна П. Матушинского, "Капитан Волконогов бежал" Алексея Чупова и Натальи Меркуловой (какие-то из этих четырех фильмов в любом порядке).
© Gianni FioritoКадр из фильма "Рука бога"
Кадр из фильма Рука бога
1 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Gianni Fiorito
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма Рука бога (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
2 из 4

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино Рука бога (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
3 из 4

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Netflix

Эпизод из фильма "Рука бога"

Кадр из фильма Рука бога
4 из 4

Эпизод из фильма "Рука бога"

© Netflix
1 из 4
Кадр из фильма "Рука бога"
© Gianni Fiorito
2 из 4

Актер Джек Дилан Грейзер (слева) и режиссер Паоло Соррентино на красной дорожке премьеры своего фильма "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Актриса Луиза Раньери на красной дорожке премьеры фильма режиссера Паоло Соррентино "Рука бога" (E stata la mano di Dio) на 78-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Эпизод из фильма "Рука бога"

© Netflix
"Рука бога" — значительная работа всемирного любимца Паоло Соррентино, трагическая автобиография о временах его юности, когда он в одночасье стал сиротой, и это ловко связано с Диего Марадоной.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Дыра"
Кадр из фильма Дыра
1 из 2
Кадр из фильма "Дыра"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фрагмент фильма "Дыра"

Кадр из фильма Дыра
2 из 2

Фрагмент фильма "Дыра"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 2
Кадр из фильма "Дыра"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 2

Фрагмент фильма "Дыра"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
"Дыра" Микеланджело Фраммартино — эпический по масштабам эксперимент, где несколько спелеологов много месяцев лезут в одну из самых глубоких пещер мира. Большое кино, про которое очень трудно писать.
© Lukasz BakКадр из фильма "Чтобы не оставалось следов"
Кадр из фильма Чтобы не оставалось следов
1 из 2
Кадр из фильма "Чтобы не оставалось следов"
© Lukasz Bak
© Lukasz Bak

Эпизод из фильма "Чтобы не оставалось следов"

Кадр из фильма Чтобы не оставалось следов
2 из 2

Эпизод из фильма "Чтобы не оставалось следов"

© Lukasz Bak
1 из 2
Кадр из фильма "Чтобы не оставалось следов"
© Lukasz Bak
2 из 2

Эпизод из фильма "Чтобы не оставалось следов"

© Lukasz Bak
"Чтобы не оставалось следов" — польский политический триллер по мотивам реальных событий, снятый на пленку. Полицейские случайно избивают до смерти сына поэтессы, она пытается наказать виновных.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
1 из 2
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : Предоставлено Минкультуры России

Эпизод из фильма "Капитан Волконогов бежал"

Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
2 из 2

Эпизод из фильма "Капитан Волконогов бежал"

© Фото : Предоставлено Минкультуры России
1 из 2
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 2

Эпизод из фильма "Капитан Волконогов бежал"

© Фото : Предоставлено Минкультуры России
"Капитан Волконогов бежал" — мощнейший российский фильм, концептуальный на новом уровне, посвященный Большому террору. Отечественные картины в конкурсе традиционно выглядят весомо. Но обычно за это отвечают Андрей Кончаловский и Александр Сокуров, в этот раз — достойные новобранцы основной программы.
Приз за режиссуру: Микеланджело Фраммартино, Паоло Соррентино, Пол Шрейдер, Педро Альмодовар.
Фраммартино и Соррентино вполне могут победить на правах хозяев вечеринки (и просто потому, что сняли два фильма, которые, вполне вероятно, войдут в историю кино). Американец Пол Шрейдер, сценарист "Таксиста" Мартина Скорсезе, ставший с тех пор режиссером, уже давно на этот приз наработал за выслугу лет. А тут еще и фильм его, "Холодный расчет", получился сильным.
© ВольгаКадр из фильма "Параллельные матери"
Кадр из фильма Параллельные матери
1 из 3
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Фрагмент фильма "Параллельные матери"

Кадр из фильма Параллельные матери
2 из 3

Фрагмент фильма "Параллельные матери"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© El Deseo

Эпизод из фильма "Параллельные матери"

Кадр из фильма Параллельные матери
3 из 3

Эпизод из фильма "Параллельные матери"

© El Deseo
1 из 3
Кадр из фильма "Параллельные матери"
© Вольга
2 из 3

Фрагмент фильма "Параллельные матери"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3

Эпизод из фильма "Параллельные матери"

© El Deseo
С Педро Альмодоваром та же ситуация, что и со Шрейдером, разве что его картина "Параллельные матери" все же оказалась глубоко вторичной по отношению к предыдущим.
Приз за сценарий: "Утраченные иллюзии", "Здесь я смеюсь".
© Roger Arpajou, 2021, Curiosa Films, Gaumont, France 3 Cinéma, Gabriel Inc., uMedia FamilyКадр из фильма "Утраченные иллюзии"
Кадр из фильма Утраченные иллюзии
1 из 4
Кадр из фильма "Утраченные иллюзии"
© Roger Arpajou, 2021, Curiosa Films, Gaumont, France 3 Cinéma, Gabriel Inc., uMedia Family
© Roger Arpajou, 2021, Curiosa Films, Gaumont, France 3 Cinéma, Gabriel Inc., uMedia Family

Эпизод из фильма "Утраченные иллюзии"

Кадр из фильма Утраченные иллюзии
2 из 4

Эпизод из фильма "Утраченные иллюзии"

© Roger Arpajou, 2021, Curiosa Films, Gaumont, France 3 Cinéma, Gabriel Inc., uMedia Family
© Mario Spada

Фрагмент фильма "Здесь я смеюсь"

Кадр из фильма Здесь я смеюсь
3 из 4

Фрагмент фильма "Здесь я смеюсь"

© Mario Spada
© Mario Spada

Фильм "Здесь я смеюсь"

Кадр из фильма Здесь я смеюсь
4 из 4

Фильм "Здесь я смеюсь"

© Mario Spada
1 из 4
Кадр из фильма "Утраченные иллюзии"
© Roger Arpajou, 2021, Curiosa Films, Gaumont, France 3 Cinéma, Gabriel Inc., uMedia Family
2 из 4

Эпизод из фильма "Утраченные иллюзии"

© Roger Arpajou, 2021, Curiosa Films, Gaumont, France 3 Cinéma, Gabriel Inc., uMedia Family
3 из 4

Фрагмент фильма "Здесь я смеюсь"

© Mario Spada
4 из 4

Фильм "Здесь я смеюсь"

© Mario Spada
Предположим, что в текстовой номинации наградят тот фильм, в котором было больше всего текста, желательно хоть сколько-нибудь вдумчивого. "Утраченные иллюзии" — это дословная экранизация одноименного романа Бальзака, лента "Здесь я смеюсь" посвящена жизни итальянских драматургов XIX века. Обе картины довольно слабые, но и у них есть поклонники.
Кубок Вольпи за мужскую роль: Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Оскар Айзек ("Холодный расчет").
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
1 из 3

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Netflix

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

Кадр из фильма Власть пса
2 из 3

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

© Netflix
© Courtesy of Focus FeaturesКадр из фильма "Холодный расчет"
Кадр из фильма Холодный расчет
3 из 3
Кадр из фильма "Холодный расчет"
© Courtesy of Focus Features
1 из 3

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 3

Бенедикт Камбербэтч в фильме "Власть пса"

© Netflix
3 из 3
Кадр из фильма "Холодный расчет"
© Courtesy of Focus Features
Юра Борисов наработал себе на большой актерский приз уже как минимум за весь 2021 год, став одним из самых узнаваемых за рубежом россиян благодаря фестивалям. Камбербэтч заслужил кубок и за роль трепетного и упорного ковбоя в вестерне "Власть пса", и в целом за все — а ведь у него даже "Оскара" до сих пор нет. У Оскара Айзека, оттрубившего трилогию "Звездных войн", просто сильнейшая роль в фильмографии — апатичного казиношного шулера, который участвовал в военных пытках.
Кубок Вольпи за женскую роль: Кристен Стюарт ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы"), Пенелопа Крус ("Официальный конкурс" или "Параллельные матери"), Чон Джон-со ("Мона Лиза и кровавая луна").
© Courtesy of Pablo Larra

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы

Кадр из фильма Спенсер: Тайна принцессы Дианы
1 из 4

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы

© Courtesy of Pablo Larra
© Manolo Pavon

Пенелопа Крус в фильме "Официальный конкурс"

Кадр из фильма Официальный конкурс
2 из 4

Пенелопа Крус в фильме "Официальный конкурс"

© Manolo Pavon
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
3 из 4

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Мона Лиза и кровавая луна"
Кадр из фильма Мона Лиза и кровавая луна
4 из 4
Кадр из фильма "Мона Лиза и кровавая луна"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 4

Кристен Стюарт в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы

© Courtesy of Pablo Larra
2 из 4

Пенелопа Крус в фильме "Официальный конкурс"

© Manolo Pavon
3 из 4

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Кадр из фильма "Мона Лиза и кровавая луна"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кристен Стюарт любят абсолютно все, а на большее, чем актерский приз, картина с ее участием о принцессе Диане и не претендует. Пенелопа Крус сыграла сразу две значительные роли в испанских фильмах. Нам симпатичнее она в "Официальном конкурсе", где самая известная испанка мира перевоплотилась в эксцентричную кинопостановщицу. Чон Джон-со в откровенно слабой картине сыграла сумасшедшую с суперспособностями, а еще она землячка главы жюри, режиссера Пон Чжун-хо — наверняка он ее тоже приметил.
Церемония закрытия пройдет вечером 11 сентября, там и узнаем, сколько угадали.
"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, AFP 2021/Filippo Monteforte

В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.

Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".

Сара Сампайо, Барбара Палвин и Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале
1 из 10

В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.

Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, AFP 2021/Filippo Monteforte
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.

Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
2 из 10

Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.

Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.

Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".

То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.

Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.

Актриса Хелен Миррен на 78-м Венецианском международном кинофестивале
3 из 10

Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.

Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".

То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.

Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.

Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.

Итальянская модель Бьянка Балти на 78-м Венецианском международном кинофестивале
4 из 10

Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.

Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.

Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.

Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.

Адриана Лима на 78-м Венецианском международном кинофестивале
5 из 10

"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.

Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.

Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.

В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.

Джорджина Родригес на 78-м Венецианском международном кинофестивале
6 из 10

Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.

В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.

Актриса Айтана Санчес-Хихон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
7 из 10

Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.

Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.

"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.

Виржини Эфира на 78-м Венецианском международном кинофестивале
8 из 10

Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.

Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.

"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.

Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.

Актриса Изабель Юппер на 78-м Венецианском международном кинофестивале
9 из 10

Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.

Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte
© REUTERS / Yara Nardi

Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.

Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!

Мариякарла Босконо на 78-м Венецианском международном кинофестивале
10 из 10

Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.

Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!

© REUTERS / Yara Nardi
1 из 10

В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.

Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, AFP 2021/Filippo Monteforte
2 из 10

Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.

Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 10

Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.

Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".

То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.

Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
4 из 10

Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.

Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte
5 из 10

"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.

Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.

Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
6 из 10

Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.

В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
7 из 10

Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 10

Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.

Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.

"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
9 из 10

Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.

Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte
10 из 10

Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.

Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!

© REUTERS / Yara Nardi
 
КультураВенецианский кинофестивальДженнифер ЛоуренсПаоло СоррентиноМила КунисКино и сериалычто посмотретьПенелопа КрусКристен СтюартБенедикт Камбербэтч
 
 
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