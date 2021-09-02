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Культура
https://ria.ru/20210902/kinofestival-1748322565.html
"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции
"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции - РИА Новости, 02.09.2021
"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции
В эту среду официально стартовал Венецианский кинофестиваль. После тихого 2020 года знаменитости, истосковавшиеся по красным дорожкам и стильным нарядам,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:12
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фото
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новости культуры
стиль жизни
венецианский кинофестиваль
пенелопа крус
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Галина Соколова, Ольга Распопова. В эту среду официально стартовал Венецианский кинофестиваль. После тихого 2020 года знаменитости, истосковавшиеся по красным дорожкам и стильным нарядам, наконец-то смогли выйти в свет. Кто и в чем позировал фотографам — в материале РИА Новости.
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фото, фото, новости культуры, стиль жизни, венецианский кинофестиваль, пенелопа крус, хелен миррен, мода, педро альмодовар, изабель юппер
14:12 02.09.2021 (обновлено: 14:55 02.09.2021)
 

"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Галина Соколова, Ольга Распопова. В эту среду официально стартовал Венецианский кинофестиваль. После тихого 2020 года знаменитости, истосковавшиеся по красным дорожкам и стильным нарядам, наконец-то смогли выйти в свет. Кто и в чем позировал фотографам — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, AFP 2021/Filippo Monteforte

В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.

Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".

Сара Сампайо, Барбара Палвин и Серена Росси на 78-м Венецианском международном кинофестивале
1 из 10

В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.

Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, AFP 2021/Filippo Monteforte
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.

Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.

Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
2 из 10

Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.

Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.

Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".

То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.

Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.

Актриса Хелен Миррен на 78-м Венецианском международном кинофестивале
3 из 10

Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.

Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".

То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.

Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.

Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.

Итальянская модель Бьянка Балти на 78-м Венецианском международном кинофестивале
4 из 10

Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.

Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.

Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.

Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.

Адриана Лима на 78-м Венецианском международном кинофестивале
5 из 10

"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.

Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.

Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.

В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.

Джорджина Родригес на 78-м Венецианском международном кинофестивале
6 из 10

Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.

В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.

Актриса Айтана Санчес-Хихон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Педро Альмодовара Параллельные матери в рамках церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля
7 из 10

Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.

Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.

"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.

Виржини Эфира на 78-м Венецианском международном кинофестивале
8 из 10

Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.

Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.

"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.

Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.

Актриса Изабель Юппер на 78-м Венецианском международном кинофестивале
9 из 10

Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.

Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte
© REUTERS / Yara Nardi

Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.

Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!

Мариякарла Босконо на 78-м Венецианском международном кинофестивале
10 из 10

Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.

Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!

© REUTERS / Yara Nardi
 
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