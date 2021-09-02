"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции

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В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.

Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".