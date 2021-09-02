"Осторожно! Горячо и вкусно": лучшие наряды с кинофестиваля в Венеции
В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.
Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".
В первый фестивальный день на красной дорожке царил Джорджо Армани. В нарядах легендарного модельера появились топ-модели Сара Сампайо и Барбара Палвин, а также актриса Серена Росси и не только. И все в Privé.
Патриарх итальянской моды активен не по годам. Например, в августе этого года 87-летний Армани представил форму футбольного клуба "Наполи".
Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.
Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.
Фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля стала лента Педро Альмодовара "Параллельные матери". Пенелопа Крус, сыгравшая в ней главную роль, знала, что будет в центре внимания. Чтобы подчеркнуть драматизм истории о матерях, чьи судьбы пересекаются в роддоме, актриса выбрала контрастное сочетание цветов.
Крус пришла в черно-белом платье Chanel haute couture. Оно выглядело одновременно мрачно и игриво благодаря бретелям с оборками и многоярусной юбке с бантами.
Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.
Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".
То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.
Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.
Семидесятишестилетняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в облегающем платье-чешуе Dolce & Gabbana, расшитом серебряными блестками, и повязкой в тон.
Наряд актрисы так и говорил: "Давайте забудем о комфорте и будем просто блистать".
То же самое, кстати, несколько дней назад сделали и создатели ее платья — модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, когда проводили свое модное шоу Dolce & Gabbana Alta Moda — здесь, в Венеции.
Все у них тогда пошло не по плану из-за непогоды: град "побил" прически, гостям пришлось эвакуироваться, а визажисты не успевали править потекший макияж. Но все это придало показу эпичности.
Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.
Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.
Судя по всему, итальянская фотомодель Бьянка Балти начала заранее готовиться к ежегодному благотворительному балу Института костюма Met Gala, который состоится практически сразу после фестиваля в Венеции.
Многослойное платье канареечного цвета Dolce & Gabbana многие уже назвали одним из самых эффектных. Но нашлись и те, кто сравнил его с яичницей-болтуньей или омлетом. Видимо, не успели перекусить.
"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.
Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.
Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.
"Осторожно, горячо!" — уже описали выход супермодели Адрианы Лимы в Сети в ярко-красном блестящем платье Etro — нетипичном наряде для этого модного дома, прославившегося этностилем и турецкими огурцами.
Бразильянка знает, как подчеркивать свою отличную фигуру, поэтому расставила акценты там, где это необходимо, — везде.
Высокие каблуки и новый бойфренд, о котором уже кричат таблоиды, стали главными дополнениями ее эффектного образа.
Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.
В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.
Пока Криштиану Роналду бьет рекорды на футбольном поле, его подруга, 27-летняя модель Джорджина Родригес, блещет на кинофестивале в Венеции.
В день открытия облегающим и гламурным вечерним платьям она предпочла строгий брючный костюм Ermanno Scervino, который скорее подошел бы модной бизнес-леди. Ситуацию немного спасло колье в стиле старого Голливуда. Так хотя бы стало понятно, что Джорджина собиралась на красную дорожку, а не на заседание местных депутатов.
Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.
Актриса Айтана Санчес-Хихон, которая вместе с Пенелопой Крус сыграла в фильме-открытии "Параллельные матери", сделала выбор в пользу неброских прически и макияжа и платья классического вечернего кроя Armani Privé, позволив говорить блесткам.
Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.
Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.
"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.
Акцент на классический силуэт сделала и член жюри — бельгийская актриса и журналистка Виржини Эфира. Она появилась в белоснежном платье Dior с длинными рукавами.
Креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри критикам, может, и не нравится, а вот звездам и клиентам — да.
"Dior должен придавать женщинам силы". И как раз Виржини он ее и придал. Иначе бы как она попала во все модные хроники.
Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.
Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.
Культовая французская актриса Изабель Юппер, сыгравшая в таких фильмах, как "Она", "Пианистка", "Церемония", и других, никогда не считала себя красоткой. Но зрители и критики на протяжении всей ее карьеры придерживаются другого мнения. На экране Юппер традиционно воплощает образы роковых женщин: спокойных снаружи — огонь внутри.
Вот и сейчас, на открытии фестиваля в Венеции, она появилась в элегантном наряде Armani Privé, который на другой актрисе смотрелся бы скучным. Но в случае с мадам Юппер — это ее фишка.
Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.
Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!
Одним из самых красивых было платье Jean Paul Gaultier, в котором на красную дорожку вышла итальянская модель Мариякарла Босконо, неоднократно снимавшаяся для календаря Pirelli.
Она заявила, что этой осенью все модники погрузятся в шоколадно-коньячные оттенки, даже их колготки!