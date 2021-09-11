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Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности
Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности - РИА Новости, 11.09.2021
Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности
Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Микаел Арзуманян освобожден с занимаемой должности, сообщили в субботу пресс-службе лидера Карабаха. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:05
2021-09-11T16:05
в мире
армения
москва
нагорно-карабахская республика
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Микаел Арзуманян освобожден с занимаемой должности, сообщили в субботу пресс-службе лидера Карабаха."Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) Араик Арутюнян подписал 11 сентября указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны-командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна", - говорится в сообщении.Арзуманян возглавил оборонное ведомство Карабаха в период эскалации конфликта осенью 2020 года после ранения прежнего министра обороны Джалала Арутюняна.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html
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армения
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нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, араик арутюнян
16:05 11.09.2021
 
Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности

Министра обороны непризнанного Карабаха Арзуманяна освободили от занимаемой должности

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Микаел Арзуманян освобожден с занимаемой должности, сообщили в субботу пресс-службе лидера Карабаха.
"Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) Араик Арутюнян подписал 11 сентября указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны-командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна", - говорится в сообщении.
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Арзуманян возглавил оборонное ведомство Карабаха в период эскалации конфликта осенью 2020 года после ранения прежнего министра обороны Джалала Арутюняна.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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