https://ria.ru/20210911/karabakh-1749670697.html

Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности

Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности - РИА Новости, 11.09.2021

Министра обороны непризнанного Карабаха освободили от занимаемой должности

Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Микаел Арзуманян освобожден с занимаемой должности, сообщили в субботу пресс-службе лидера Карабаха. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:05

2021-09-11T16:05

2021-09-11T16:05

в мире

армения

москва

нагорно-карабахская республика

араик арутюнян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589794978_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_4a92ce1b1bc1c8fa55fad272b6d07d21.jpg

ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Микаел Арзуманян освобожден с занимаемой должности, сообщили в субботу пресс-службе лидера Карабаха."Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) Араик Арутюнян подписал 11 сентября указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны-командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна", - говорится в сообщении.Арзуманян возглавил оборонное ведомство Карабаха в период эскалации конфликта осенью 2020 года после ранения прежнего министра обороны Джалала Арутюняна.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html

армения

москва

нагорно-карабахская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика, араик арутюнян