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В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО

В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО - РИА Новости, 11.09.2021

В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T19:34

2021-09-11T19:34

2021-09-11T19:34

происшествия

буйнакский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.В пятницу ночью органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита. В целях недопущения совершения ими террористических актов начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Вооруженные бандиты ликвидированы."Одиннадцатого сентября начальником УФСБ России по Республике Дагестан – руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17 часов 45 минут в Буйнакском районе", – говорится в сообщении.

буйнакский район

россия

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Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков 2021-09-11T19:34 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, буйнакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан, россия, видео