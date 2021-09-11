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В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО - РИА Новости, 11.09.2021
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:34
2021-09-11T19:34
происшествия
буйнакский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.В пятницу ночью органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита. В целях недопущения совершения ими террористических актов начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Вооруженные бандиты ликвидированы."Одиннадцатого сентября начальником УФСБ России по Республике Дагестан – руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17 часов 45 минут в Буйнакском районе", – говорится в сообщении.
буйнакский район
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
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происшествия, буйнакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан, россия, видео
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО
МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.
2021-09-11T19:34
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19:34 11.09.2021
 
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО

УФСБ России по Дагестану: режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят

© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
© НАК РФ
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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.
В пятницу ночью органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита. В целях недопущения совершения ими террористических актов начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Вооруженные бандиты ликвидированы.
"Одиннадцатого сентября начальником УФСБ России по Республике Дагестан – руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17 часов 45 минут в Буйнакском районе", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБуйнакский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика ДагестанРоссия
 
 
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