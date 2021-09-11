https://ria.ru/20210911/dagestan-1749693589.html
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО - РИА Новости, 11.09.2021
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:34
2021-09-11T19:34
2021-09-11T19:34
происшествия
буйнакский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 11 сен – РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.В пятницу ночью органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита. В целях недопущения совершения ими террористических актов начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Вооруженные бандиты ликвидированы."Одиннадцатого сентября начальником УФСБ России по Республике Дагестан – руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17 часов 45 минут в Буйнакском районе", – говорится в сообщении.
буйнакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
Кадры контртеррористической операции в Дагестане, где были ликвидированы двое боевиков
2021-09-11T19:34
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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происшествия, буйнакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан, россия, видео
В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО
УФСБ России по Дагестану: режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят