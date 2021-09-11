https://ria.ru/20210911/blyudo-1749666363.html

Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило

Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило - РИА Новости, 11.09.2021

Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило

Японская журналистка Аяко Огуни опубликовала рецепт русского блюда из курицы и восхитилась его вкусом и простотой. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:28

2021-09-11T15:28

2021-09-11T18:55

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японская журналистка Аяко Огуни опубликовала рецепт русского блюда из курицы и восхитилась его вкусом и простотой. Репортер "Майнити симбун" увидела этот способ приготовления птицы в книге Петра Вайля и Александра Гениса "Русская кухня в изгнании" и поделилась им в Twitter. Публикация вызвала бурные обсуждения и восхищенные комментарии пользователей, попробовавших блюдо. Оно называется "Назад, к курице!". Огуни привела рецепт в публикации: на дно кастрюли нужно положить кусочек масла, лавровый лист, перец горошком и крупно порезанные курицу и лук. Все это нужно посолить и поставить на полтора часа на слабый огонь.Воду добавлять не нужно: лук даст сок, благодаря чему мясо станет настолько мягким, что его можно будет есть палочками, отметила журналистка.В среднем на полкилограмма курятины понадобится две средние луковицы.Огуни рассказала, что впервые книгу с рецептом "Назад, к курице!" опубликовали в Японии 25 лет назад, но вплоть до 2014 года она не пользовалась популярностью. Тогда выдержки из нее стали появляться в Twitter. После твита Огуни спрос на "Русскую кухню в изгнании" вырос настолько, что издатель решил увеличить тираж.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210904/banya-1748655636.html

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