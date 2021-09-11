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Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило
Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило - РИА Новости, 11.09.2021
Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило
Японская журналистка Аяко Огуни опубликовала рецепт русского блюда из курицы и восхитилась его вкусом и простотой. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:28
2021-09-11T15:28
2021-09-11T18:55
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японская журналистка Аяко Огуни опубликовала рецепт русского блюда из курицы и восхитилась его вкусом и простотой. Репортер "Майнити симбун" увидела этот способ приготовления птицы в книге Петра Вайля и Александра Гениса "Русская кухня в изгнании" и поделилась им в Twitter. Публикация вызвала бурные обсуждения и восхищенные комментарии пользователей, попробовавших блюдо. Оно называется "Назад, к курице!". Огуни привела рецепт в публикации: на дно кастрюли нужно положить кусочек масла, лавровый лист, перец горошком и крупно порезанные курицу и лук. Все это нужно посолить и поставить на полтора часа на слабый огонь.Воду добавлять не нужно: лук даст сок, благодаря чему мясо станет настолько мягким, что его можно будет есть палочками, отметила журналистка.В среднем на полкилограмма курятины понадобится две средние луковицы.Огуни рассказала, что впервые книгу с рецептом "Назад, к курице!" опубликовали в Японии 25 лет назад, но вплоть до 2014 года она не пользовалась популярностью. Тогда выдержки из нее стали появляться в Twitter. После твита Огуни спрос на "Русскую кухню в изгнании" вырос настолько, что издатель решил увеличить тираж.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, япония, россия
15:28 11.09.2021 (обновлено: 18:55 11.09.2021)
Японская журналистка рассказала, какое русское блюдо ее поразило
Японская журналистка Огуни восхитилась рецептом простого русского блюда из курицы
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Японская журналистка Аяко Огуни опубликовала рецепт русского блюда из курицы и восхитилась его вкусом и простотой.
Репортер "Майнити симбун
" увидела этот способ приготовления птицы в книге Петра Вайля и Александра Гениса
"Русская кухня в изгнании" и поделилась им в Twitter. Публикация вызвала бурные обсуждения и восхищенные комментарии пользователей, попробовавших блюдо.
Оно называется "Назад, к курице!". Огуни привела рецепт в публикации: на дно кастрюли нужно положить кусочек масла, лавровый лист, перец горошком и крупно порезанные курицу и лук. Все это нужно посолить и поставить на полтора часа на слабый огонь.
Воду добавлять не нужно: лук даст сок, благодаря чему мясо станет настолько мягким, что его можно будет есть палочками, отметила журналистка.
В среднем на полкилограмма курятины понадобится две средние луковицы.
Огуни рассказала, что впервые книгу с рецептом "Назад, к курице!" опубликовали в Японии
25 лет назад, но вплоть до 2014 года она не пользовалась популярностью. Тогда выдержки из нее стали появляться в Twitter. После твита Огуни спрос на "Русскую кухню в изгнании" вырос настолько, что издатель решил увеличить тираж.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>