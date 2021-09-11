https://ria.ru/20210911/afganistan-1749645145.html

Генсек НАТО рассказал о расследовании причин событий в Афганистане

Генсек НАТО рассказал о расследовании причин событий в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2021

Генсек НАТО рассказал о расследовании причин событий в Афганистане

В НАТО идет всестороннее расследование причин трагических событий в Афганистане, сообщил в гостевой статье, которая в субботу опубликована в газете Die Welt,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:53

2021-09-11T11:53

2021-09-11T11:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

йенс столтенберг

талибан

сирия

ирак

афганистан

нато

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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В НАТО идет всестороннее расследование причин трагических событий в Афганистане, сообщил в гостевой статье, которая в субботу опубликована в газете Die Welt, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."События последних нескольких недель были трагичными для афганцев и шокирующими для всех, кто их поддерживает. Действительно, есть много сложных вопросов относительно нашего участия, которые мы должны честно задать себе. Мы должны извлечь из этого уроки. В НАТО уже начато всестороннее расследование. Пока рано оценивать результаты, но я считаю, что есть некоторые вещи, которые бросаются в глаза", - заявил генсек.По его словам, "Афганистан будет не последним кризисом, в котором Северной Америке и Европе придется действовать сообща с помощью НАТО", поскольку "всегда найдется кто-то, кто хочет причинить нам вред"."Мы видели это 11 сентября и с тех пор во многих других терактах. Мы видели это в Ираке и Сирии, где "Исламское государство"* взяло под свой контроль обширную территорию и установило там чрезвычайно жестокий террористический режим", - пояснил генсек.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.В качестве ответа на теракты 11 сентября США начали в Афганистане военную операцию против террористической группировки "Талибан"*.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746774700.html

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

сирия

ирак

афганистан

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в мире, йенс столтенберг, талибан, сирия, ирак, афганистан, нато