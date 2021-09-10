16:47 10.09.2021 (обновлено: 18:08 10.09.2021)
В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым
В Москве простились с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве простились с трагически погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым.
Церемония прошла в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина. Гроб был установлен на постаменте, рядом нес вахту почетный караул.
Одним из первых с министром попрощался Владимир Путин, президент приехал около 11 часов утра.
Путин прибыл на церемонию прощания с Зиничевым pic.twitter.com/r5i8yGUaFj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 10, 2021
Глава государства постоял у гроба и тепло пообщался с семьей умершего, после чего покинул здание.
Также присутствовали премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, с Зиничевым пришли проститься коллеги по кабмину: глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минфина Антон Силуанов и другие.
Во второй половине дня тело спецбортом отправили в родной город умершего — Санкт-Петербург — для захоронения.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, ему было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.
Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.