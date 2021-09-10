https://ria.ru/20210910/zinichev-1749560796.html

В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

В Москве простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве простились с трагически погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:47

2021-09-10T16:47

2021-09-10T18:08

норильск

москва

вячеслав володин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

совет федерации рф

антон силуанов

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве простились с трагически погибшим руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прошла в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина. Гроб был установлен на постаменте, рядом нес вахту почетный караул.Одним из первых с министром попрощался Владимир Путин, президент приехал около 11 часов утра.Глава государства постоял у гроба и тепло пообщался с семьей умершего, после чего покинул здание.Также присутствовали премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, с Зиничевым пришли проститься коллеги по кабмину: глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минфина Антон Силуанов и другие.Во второй половине дня тело спецбортом отправили в родной город умершего — Санкт-Петербург — для захоронения.Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, ему было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.

https://ria.ru/20210910/zinichev-1749470217.html

норильск

москва

россия

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норильск, москва, вячеслав володин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, совет федерации рф, антон силуанов, михаил мишустин, россия, погиб глава мчс зиничев