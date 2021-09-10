https://ria.ru/20210910/zinichev-1749511802.html

Спецборт с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

Спецборт с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург - РИА Новости, 10.09.2021

Спецборт с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург

Спецборт Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, вылетел из Москвы в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:31

2021-09-10T13:31

2021-09-10T13:31

общество

санкт-петербург

норильск

владимир путин

пулково (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-148

sukhoi superjet

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спецборт Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.Всего в петербургский аэропорт "Пулково" в пятницу прибудут пять воздушных судов с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах на Северном кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В 13.20 в "Пулково" вылетел второй транспортный самолет Ил-76, на его борту - лафет с телом Евгения Зиничева", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург вылетят пять самолетов - два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации. Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ria.ru/20210910/putin-1749476332.html

https://ria.ru/20210909/pokhorony-1749440724.html

санкт-петербург

норильск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, норильск, владимир путин, пулково (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-148, sukhoi superjet, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев