Спецборт с телом Зиничева вылетел из Москвы в Петербург
Спецборт с телом Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Петербург, где пройдут похороны
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спецборт Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.
Всего в петербургский аэропорт "Пулково" в пятницу прибудут пять воздушных судов с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах на Северном кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"В 13.20 в "Пулково" вылетел второй транспортный самолет Ил-76, на его борту - лафет с телом Евгения Зиничева", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург вылетят пять самолетов - два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации. Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
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